महाराष्ट्र: ठाणे में शर्मसार हुआ गुरु-शिष्य का रिश्ता... आदिवासी आश्रम शाला की 22 छात्राओं से छेड़छाड़, आरोपी रसोईया गिरफ्तार

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के शाहपुर तालुका में एक आदिवासी आश्रम शाला से बेहद गंभीर मामला सामने आया है. तेंभे गांव के इस स्कूल में रसोई घर में हेल्पर के तौर पर काम करने वाले 35 साल के गणपत गावली पर छठी से दसवीं कक्षा तक की करीब 22 छात्राओं ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है.



आरोप है कि बच्चियां जब खाना खाने के बाद अपनी थाली रखने रसोई घर जाती थीं, तब गावली उन्हें गलत तरीके से छूता था. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गावली पर 2024 में भी एक दूसरी आदिवासी आश्रम शाला में एक नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ का आरोप लग चुका है और पॉक्सो एक्ट के तहत पुलिस उसे गिरफ्तार भी कर चुकी है. इसके बावजूद उसे नौकरी पर वापस रख लिया गया और दोबारा एक दूसरी आश्रम शाला में तैनात कर दिया गया, जहां लड़कियां पढ़ती हैं.

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यह मामला 24 अगस्त को उस समय सामने आया, जब एक छात्रा हिम्मत जुटाकर स्कूल की हेडमिस्ट्रेस के पास पहुंची और उसने गावली की शिकायत की. इस एक छात्रा के आगे आने के बाद स्कूल की 21 और छात्राओं ने भी हिम्मत दिखाई और सबने मिलकर हेडमास्टर को एक लिखित शिकायत सौंपी, जिस पर सभी बच्चियों ने दस्तखत किए थे.





शिकायत में लिखा गया कि गावली बार बार छात्राओं को छूता था, जब भी वे खाना खाकर अपनी थाली रखने जाती थीं या जब वह उनके पास से गुजरता था. सबसे दुखद पहलू यह भी सामने आया कि जब बच्चियों ने इसकी शिकायत स्कूल के सुपरिटेंडेंट से की, तो उन्होंने बच्चियों की बात सुनने की बजाय उन्हीं पर गुस्सा किया और पहले भी कुछ छात्राओं के साथ बदसलूकी कर चुके थे.

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इस पूरे मामले को लेकर जब स्थानीय अधिकारियों से बात की गई, तो शाहपुर तालुका के सब डिविजनल पुलिस अधिकारी विशाल नागरगोजे ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी. वहीं दूसरी ओर शाहपुर स्थित इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी आईटीडीपी के दफ्तर से भी सवाल पूछा गया कि आखिर जब गावली पहले ही एक बार नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में पकड़ा जा चुका था, तो जमानत पर छूटने के बाद उसका निलंबन रद्द करके उसे दोबारा लड़कियों वाले स्कूल में नौकरी पर क्यों रखा गया.





शाहपुर में शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे असिस्टेंट ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर बी आर जाधव ने बताया कि गावली के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने माना कि पहले असिस्टेंट ट्राइबल कमिश्नर के दफ्तर से ही उसका निलंबन वापस लिया गया था, लेकिन अब बच्चियों की शिकायत के बाद विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है और पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत गावली को गिरफ्तार कर लिया है.

गावली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस ने उसे पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है. आदिवासी विकास विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि गावली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आगे से आश्रम शालाओं में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे.



पीड़ित छात्राओं में से एक ने बताया कि वह करीब एक महीने से उसे परेशान कर रहा था और जब उसने पुलिस में शिकायत की धमकी दी, तो आरोपी बात टालकर वहां से चला गया. उसने यह भी बताया कि उन्होंने स्कूल की मैडम को भी इस बारे में बताया था, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई. छात्रा की मांग है कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए.

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