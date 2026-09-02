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'सिस्टम तबाह, चिड़‍िया चुग गई खेत', पाकिस्तान के इस क्रिकेटर ने PCB पर साधा निशाना

इंग्लैंड के खिलाफ लगातार दो टेस्ट हारने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल आ गया है. PCB ने सात खिलाड़ियों को वापस बुलाने के साथ हेड कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल को भी हटा दिया. इस बीच लेग स्पिनर उसामा मीर ने बिना नाम लिए बोर्ड पर हमला बोला और कहा कि पूरा सिस्टम तबाह कर दिया गया.

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उसामा मीर का एक्स पोस्ट चर्चा में है (Photo: Getty)
उसामा मीर का एक्स पोस्ट चर्चा में है (Photo: Getty)

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में घमासान मचा हुआ है. हेडिंग्ले और लॉर्ड्स में लगातार दो हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने टीम में बड़े बदलाव कर दिए.

तीसरे और आखिरी टेस्ट से पहले बोर्ड ने सात खिलाड़ियों को घर वापस भेज दिया, जबकि हेड कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल को भी इंग्लैंड से वापस बुला लिया गया.

इन फैसलों के बीच पाकिस्तान के लेग स्पिनर उसामा मीर ने सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट कर दी, जिसे PCB और टीम मैनेजमेंट पर सीधा तंज माना जा रहा है. मीर ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके शब्दों ने पाकिस्तान क्रिकेट में चल रही उथल-पुथल को और हवा दे दी.

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उसामा मीर ने क्या लिखा?
उसामा मीर ने X पर लिखा- हैरानी की बात है कि कोई कैसे पूरे सिस्टम को बर्बाद कर देता है, और किसी को पता भी नहीं चलता.  मीर यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे लिखा- अब पछताए क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत. इसका मतलब है कि अब पछताने से क्या फायदा, जब नुकसान हो चुका है. हालांकि मीर ने अपनी पोस्ट में किसी खिलाड़ी, अधिकारी या कोच का नाम नहीं लिया, लेकिन इसे PCB के अधिकारियों और टीम मैनेजमेंट के खिलाफ अप्रत्यक्ष हमला माना जा रहा है.
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दो टेस्ट हारे और PCB ने पूरा सिस्टम बदल दिया

पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत ही खराब की. टीम को हेडिंग्ले में खेले गए पहले टेस्ट में हार मिली. इसके बाद लॉर्ड्स में दूसरा टेस्ट भी पाकिस्तान के हाथ से निकल गया.

लगातार दो हार के साथ पाकिस्तान ने तीन मैचों की सीरीज गंवा दी. अब तीसरा और आखिरी टेस्ट 9 सितंबर से बर्मिंघम में खेला जाना है. इसी मुकाबले से पहले PCB ने टीम में बड़े स्तर पर बदलाव कर दिए.

हेड कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है. अब आखिरी टेस्ट में टीम की जिम्मेदारी व्हाइट-बॉल हेड कोच माइक हेसन और गेंदबाजी कोच एशले नॉफ्के संभालेंगे.

7 खिलाड़ियों को भी इंग्लैंड से वापस बुलाया

PCB ने सिर्फ कोचिंग स्टाफ में बदलाव नहीं किया, बल्कि सात खिलाड़ियों को भी इंग्लैंड दौरे से वापस भेज दिया. मोहम्मद रिजवान, चोटिल ओपनर इमाम-उल-हक, पहले टेस्ट में कप्तानी करने वाले सलमान अली आगा, स्पिनर अली उस्मान और तेज गेंदबाज खुर्रम शहजाद को वापस बुलाया गया है. इनमें से कई खिलाड़ी लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट का हिस्सा थे.

ऑलराउंडर आमिर जमाल और बल्लेबाज आवैस जफर को भी इंग्लैंड से वापस भेज दिया गया. खास बात यह है कि इन दोनों खिलाड़ियों को इंग्लैंड में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला.यानी सीरीज गंवाने के बाद PCB ने टीम में सिर्फ एक-दो बदलाव नहीं किए, बल्कि तीसरे टेस्ट से पहले पूरी तस्वीर ही बदल दी.

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सरफराज अहमद का सिर्फ 3 महीने में खत्म हुआ कार्यकाल
सरफराज अहमद को पाकिस्तान का हेड कोच बनाए हुए अभी सिर्फ तीन महीने हुए थे, लेकिन खराब विदेशी रिकॉर्ड के बाद उनका कार्यकाल खत्म हो गया.उनकी कोचिंग में पाकिस्तान ने 6 विदेशी टेस्ट खेले और इनमें से 5 में टीम को हार मिली. इस दौरान पाकिस्तान को बांग्लादेश में दो टेस्ट, वेस्टइंडीज में एक टेस्ट और इंग्लैंड में दो टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा.

बाबर आजम भी नहीं बदल पाए पाकिस्तान की किस्मत
पाकिस्तान टेस्ट टीम की कप्तानी में भी हाल के महीनों में बड़ा बदलाव हुआ है. शान मसूद को मई में कप्तानी से हटाए जाने के बाद बाबर आजम को दूसरी बार टेस्ट टीम की कमान सौंपी गई. बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज ड्रॉ करवाई.सीरीज का नतीजा 1-1 रहा. लेकिन इंग्लैंड पहुंचते ही टीम की मुश्किलें फिर बढ़ गईं.

पहले हेडिंग्ले और फिर लॉर्ड्स में हार के बाद पाकिस्तान ने सीरीज गंवा दी. इस तरह कप्तानी बदलने के बावजूद टीम के प्रदर्शन में बड़ा सुधार नहीं दिखाई दिया.

पाकिस्तान का विदेशी रिकॉर्ड बेहद खराब
पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी चिंता उसका विदेशी रिकॉर्ड बन गया है.टीम अपने पिछले 11 विदेशी टेस्ट मैचों में से 10 गंवा चुकी है. सिर्फ एक मुकाबले में उसे हार से बचने का मौका मिला. लगातार खराब प्रदर्शन ने टीम मैनेजमेंट से लेकर PCB की नीतियों तक पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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इसी माहौल में उसामा मीर की सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई है. उन्होंने किसी का नाम लिए बिना पूरे सिस्टम को लेकर सवाल उठाया है. यही वजह है कि उनकी पोस्ट को पाकिस्तान क्रिकेट में हालिया बदलावों से जोड़कर देखा जा रहा है.

 

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