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70 साल की एक्ट्रेस ने मांगा काम, इंडस्ट्री ने किया इग्नोर, बॉलीवुड के तेवर देख गुस्साईं, कहा- सम्मान से पेश आओ

फेमस एक्ट्रेस कल्पना अय्यर ने इंडस्ट्री में काम न मिलने और नजरअंदाज किए जाने पर नाराजगी और निराशा व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि अगर काम नहीं दे सकते तो कम से कम उन्हें सूचित किया जाना चाहिए.

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Kalpana Iyer slams bollywood (Photo: Instagram @kalpanaiyer)
Kalpana Iyer slams bollywood (Photo: Instagram @kalpanaiyer)

फेमस एक्ट्रेस कल्पना अय्यर इंडस्ट्री के लोगों से नाराज हैं. पिछले दिनों उन्होंने बॉलीवुड में कमबैक करने की इच्छा जताई थी. लेकिन काम देने की बात तो दूर की है. फिल्ममेकर्स ने कल्पना को नजरअंदाज कर दिया. इंडस्ट्री का ऐसा इग्नोरेंट बिहेवियर देखकर कल्पना को धक्का लगा है. उनका कहना है वो दुखी और निराश हैं.

कल्पना का छलका दर्द
'रंभा हो' गाने से लाइमलाइट में आईं कल्पना अय्यर ने इंस्टा पर इमोशनल पोस्ट लिखा है. उनके मुताबिक, उन्होंने कुछ लोगों से काम के लिए संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने जवाब तक नहीं दिया. इस बात से वो नाराज हैं. उनका कहना है अगर मेकर्स के पास उनके लिए काम नहीं है तो कम से कम उन्हें इंफॉर्म किया जाना चाहिए.

वो लिखती हैं- मैं उन चीजों को लेकर दुखी या परेशान नहीं होती, जिन पर मेरा कंट्रोल नहीं है. लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मैं ऐसा बिहेवियर डिजर्व नहीं करती. मैं सब कुछ करना चाहती हूं. मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ किसी डीवा की तरह बिहेव किया जाए. मैं बस इतना जरूर चाहती हूं कि मेरे साथ शालीनता और सम्मान से पेश आया जाए. मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा मांग रही हूं.

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''मैं जानती हूं हर चीज मेरे मुताबिक नहीं होगी. दुनिया बदल चुकी है. लोगों के अपने नियम और एजेंडे हैं. संभव है कि मैं वो इंसान नहीं हूं, जिसे वो सपोर्ट करना चाहते होंगे. लेकिन मैं भी एक इंसान हूं और मैं किसी से सहानुभूति या कोई खास व्यवहार नहीं मांग रही हूं. मैं बस ईमानदारी और निष्पक्षता से काम करना चाहती हूं. अगर आप मुझे काम के लिए कॉन्टैक्ट करते हैं, तो मैं आभारी हूं. लेकिन अगर काम नहीं दे पा रहे हैं तो मुझे बताओ. मुझे जानकारी दो. मैं समझने की कोशिश करूंगी. क्या पता मैं खुद में कुछ बदलाव करने की कोशिश करूं या कोई दूसरा ऑप्शन सुझाऊं. हो सकता है इससे हम दोनों के लिए बात बन जाए.''

''लेकिन प्लीज मेरे बारे में पहले से कोई जजमेंट न बनाएं. एकबार मुझसे पूछ लें. मैं आपकी आभारी रहूंगी. मैं इस पोस्ट में किसी का नाम नहीं ले रही हूं. क्योंकि मेरी पोस्ट का वो मकसद नहीं है. ये एक 70 साल की महिला की अपील है कि आप उसके साथ निष्पक्ष और शालीन रहे. ''

एक वीडियो से फिर चर्चा में आईं कल्पना
कल्पना अय्यर लंबे समय तक फिल्मों से दूर चल रही हैं. पिछले दिनों उनका शादी से एक डांस वीडियो सामने आया. वो रंभा हो गाने पर धमाकेदार डांस करती दिखीं. डांस वीडियो वायरल हुआ और कल्पना की चर्चा होने लगी. कल्पना को उम्मीद थी कि शायद इंडस्ट्री उन्हें फिर से काम करने का मौका देगी. लेकिन ऐसा अभी तक होता हुआ नहीं दिखा है.

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