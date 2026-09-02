आईपीओ आने के बाद से ही एक शेयर निवेशकों को खूब भा रहा है और हर दिन इसमें तेजी देखी जा रही है. 15 दिन के दौरान इस शेयर में 80 प्रतिशत तक की तेजी आ चुकी है. 2 सितंबर को भी इस शेयर में जबरदस्‍त उछाल देखने को मिली थी. सिर्फ 2 दिन के दौरान ही यह शेयर करीब 20 फीसदी चढ़ चुका है.

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1 सितंबर को इस शेयर में 10 फीसदी का अपर सर्किट देखने को मिला था. इस शेयर का नाम मिल्की मिस्ट डेयरी फूड है, जिसका आईपीओ 15 दिन पहले ही आया था और जबसे यह शेयर मार्केट में एंटर हुआ है, शानदार तेजी दिखा रहा है. 2 सितंबर को यह शेयर कारोबार बंद होने तक NSE पर 8.62% चढ़कर ₹252.04 पर था.

क्‍यों आ रही इन शेयरों में शानदार तेजी?

Milky Mist Dairy Food के शेयरों में 1 सितंबर को आई तेजी की वजह तिमाही नतीजे हैं. जून तिमाह के दौरान कंपनी का स्टैंडएलोन नेट प्रॉफिट 1000 फीसदी से ज्‍यादा बढ़ा है. कंपनी का रेवेन्‍यू भी इस दौरान 45 फीसदी बढ़कर 93 करोड़ रुपये हो चुका है, जबकि एक साल की समान अवधि में यह 673 करोड़ रुपये था.

कब आया था ये आईपीओ?

पिछले महीने के दौरान ही कंपनी का ये आईपीओ आया था, तब कंपनी ने 140 रुपये के भाव पर शेयर जारी किए थे और आज यह 252 रुपये के पार कारोबार कर रहा है. इसका मतलब है कि ये अपने आईपीओ प्राइस से 80 फीसदी तक चढ़ चुका है.

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कंपनी के शेयर 18 अगस्‍त को 25 फीसदी प्रतिशत प्रीमियम के साथ 165 रुपये पर मार्केट में लिस्‍ट हुए थे. ये आईपीओ 11 अगस्‍त को आया था और 13 अगस्‍त को लिस्‍ट हुआ था. इस आईपीओ को कुल 59 गुना सब्‍सकाइब किया गया था.

क्‍या करती है ये कंपनी?

इस कंपनी के कारोबार की बात करें तो कंपनी वैल्‍यू ऐडेड मिल्‍क प्रोडक्‍ट्स के बिजनेस में है. इनमें पनीर, चीज, दही, बटर, घी और आइसक्रीम भी शामिल हैं. कंपनी ने रेडी टू कुक और रेडी टू ईट फूड्स के कारोबार में भी एंट्री ली है. कंपनी का प्रदर्शन वित्त वर्ष 2024 से ही शानदार रहा है. इसके रेवेन्‍यू का CAGR 31% रहा है.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

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