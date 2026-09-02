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देहरादून समेत 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने बुधवार को देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश का 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है. राज्य में मंगलवार को बारिश से जुड़े हादसों में 12 लोगों की जान चली गई. जिला प्रशासनों को सतर्क रहने और तुरंत राहत कार्य के निर्देश दिए गए हैं.

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उत्तराखंड के तीन जिलों में ऑरेंज अलर्ट. (photo: PTI)
उत्तराखंड के तीन जिलों में ऑरेंज अलर्ट. (photo: PTI)

उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं. इसी बीच मौसम विभाग ने बुधवार को उत्तराखंड के देहरादून समेत तीन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताते हुए ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया है. स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन्स सेंटर (SEOC) और स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फ़ोर्स (SDRF) के अनुसार, मंगलवार को राज्य में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 12 लोगों की मौत हो गई.

मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में बुधवार को अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की पूर्वानुमान जताया है. जबकि राज्य के शेष जिलों के लिए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया गया है, जिसमें अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है.


अधिकारियों ने बताया कि मौसम चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन को सतर्क रहने और किसी भी घटना की स्थिति में तत्काल कार्रवाई के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं.

विभाग का कहना है कि पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई. मौसम की चेतावनी को देखते हुए सभी जिला प्रशासनों को किसी भी घटना की स्थिति में पूरी तरह मुस्तैद रहने का निर्देश दिया गया है. इस दौरान नैनीताल शहर में 217 मिमी, भीमताल में 161 मिमी, मुक्तेश्वर में 140 मिमी और हल्द्वानी में 122 मिमी बारिश दर्ज की गई.

जिले के अन्य हिस्सों में धारी में 114 मिमी, कैंची धाम में 105 मिमी, कुस्याकुटोली में 93.5 मिमी, खनस्यू में 92 मिमी और बेतालघाट में 80.5 मिमी बारिश दर्ज की गई है. इसके अलावा पिथौरागढ़ के झूलाघाट में 78.5 मिमी, चंपावत में 74 मिमी और कालाढूंगी में 66.5 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि अन्य जिलों में मध्यम से भारी बारिश जारी रही.

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