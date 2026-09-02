scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Coffee Uses At Home: पीने के अलावा भी कॉफी के हैं कमाल के इस्तेमाल, घर के इन 6 कामों में आएगी काम

कॉफी सिर्फ सुबह की थकान मिटाने के लिए नहीं है. इसके बचे हुए ग्राउंड्स को घर के कई कामों में दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है. फ्रिज की बदबू कम करने से लेकर सफाई और पौधों की देखभाल तक, जानिए कॉफी के 6 आसान घरेलू इस्तेमाल के बारे में.

Advertisement
X
कॉफी का स्क्रब भी बना सकते हैं. (PHOTO:AI)
कॉफी का स्क्रब भी बना सकते हैं. (PHOTO:AI)

Coffee Uses At Home: घरों में आमतौर पर सुबह और शाम कॉफी बनाकर पीते हैं, ऑफिस में भी लोग माइंड फ्रेश रखने के लिए कॉफी पीते रहते हैं. कॉफी का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक गर्म कप कॉफी की तस्वीर आती है. सुबह की सुस्ती दूर करने से लेकर शाम की थकान मिटाने तक, कॉफी का इस्तेमाल खूब किया जाता है.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि कॉफी सिर्फ पीने के काम नहीं आती? घर में रखी कॉफी को कई छोटे-बड़े कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर आपके किचन में कॉफी पड़ी है और इसका इस्तेमाल सिर्फ पीने के लिए करते हैं, तो आज हम आपको इसके ऐसे कमाल के इस्तेमाल के बारे में बताएंगे, जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे.

फ्रिज की बदबू कर सकती है कम

सम्बंधित ख़बरें

How to Make Shahi Dal Biji
आलू भुजिया खाकर हो गए बोर? अब बनाएं बीकानेरी शाही दाल बीजी नमकीन
Ambani Ladies Dance
'कौन कहते हैं भगवान आते नहीं' पर जब साथ झूमीं अंबानी लेडीज, VIDEO
Brass Cleaning Easy Tricks
पीतल के पुराने-गंदे पूजा वाले बर्तन चमकेंगे नए जैसे, ऐसे करें साफ
how to clean water stains from bathroom mirror
बाथरूम के शीशे पर जम गई खारे पानी की परत? बिना खरोंच ऐसे करें साफ
Homemade Turmeric Powder
बाजार की मिलावटी हल्दी छोड़िए, घर पर बनाएं 100% शुद्ध हल्दी पाउडर

फ्रिज में कई तरह की चीजें रखने की वजह से कभी-कभी उसमें अजीब सी बदबू आने लगती है. ऐसे में इस्तेमाल की हुई और अच्छी तरह सूखी कॉफी ग्राउंड्स को एक छोटी कटोरी में रखकर फ्रिज में रखा जा सकता है. कॉफी की तेज खुशबू कुछ बदबू को कम करने में मदद कर सकती है. हालांकि इसे समय-समय पर बदलना जरूरी है.

हाथों से हटाएं तेज गंध

Advertisement

लहसुन, प्याज या कुछ मसालों को काटने के बाद हाथों में स्मेल रह जाती है. ऐसे वक्त थोड़ी सी कॉफी ग्राउंड्स को हाथों पर हल्के से रगड़कर पानी से धो सकते हैं. इससे गंध कम करने में मदद मिल सकती है. हालांकि, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो इसे इस्तेमाल करने से पहले सावधानी बरतें.

घर की सफाई में आ सकती है काम

कॉफी ग्राउंड्स की हल्की खुरदरी शेप कुछ सतहों पर जमी गंदगी को ढीला करने में मदद कर सकती है. इन्हें थोड़े पानी के साथ मिलाकर ऐसे बर्तनों या सतहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिन पर हल्की गंदगी जमी हो. लेकिन कांच, मार्बल या आसानी से खरोंच लगने वाली सतहों पर इसे इस्तेमाल करने से बचें.

पौधों की मिट्टी में इस्तेमाल

कॉफी ग्राउंड्स को खाद की तरह इस्तेमाल करने का चलन काफी आम है. इन्हें सीधे बहुत अधिक मात्रा में पौधे की मिट्टी में डालने के बजाय कंपोस्ट में मिलाना बेहतर माना जाता है. ध्यान रखें कि हर पौधे को कॉफी ग्राउंड्स की जरूरत या समान प्रतिक्रिया नहीं होती, इसलिए पौधे के अनुसार ही इस्तेमाल करें.

घर में बनाएं नेचुरल स्क्रब

सूखी कॉफी ग्राउंड्स को थोड़े नारियल तेल या अन्य उपयुक्त बेस के साथ मिलाकर बॉडी स्क्रब की तरह इस्तेमाल किया जाता है. इससे स्किन की ऊपरी लेयर पर मौजूद डेड स्किन को हटाने में मदद मिल सकती है. हालांकि, चेहरे या संवेदनशील स्किन पर मोटे कॉफी कणों को रगड़ने से जलन हो सकती है, इसलिए वहां इसका इस्तेमाल करने से बचें.

Advertisement

बदबूदार जगहों के लिए रखें कॉफी

जूते, कूड़ेदान के आसपास या बंद कैबिनेट जैसी जगहों में गंध आने पर सूखी कॉफी ग्राउंड्स को एक खुले छोटे कंटेनर में रखा जा सकता है. यह कुछ गंधों को सोखने या कम करने में मदद कर सकती है. नमी वाली जगह पर कॉफी रखने से पहले उसे पूरी तरह सुखा लेना जरूरी है.

कॉफी ग्राउंड्स को फेंकने की बजाय करें रीयूज

कॉफी बनाने के बाद बची हुई ग्राउंड्स को तुरंत कूड़े में डालने की जरूरत नहीं. इन्हें अच्छी तरह सुखाकर कुछ घरेलू कामों में दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है. इस तरह कॉफी का वेस्ट भी कम होगा और घर के छोटे-मोटे कामों के लिए एक चीज का दोबारा इस्तेमाल हो सकेगा.

ध्यान रखें: कॉफी के इन घरेलू इस्तेमालों में हमेशा सूखी और साफ कॉफी ग्राउंड्स का इस्तेमाल करें. किसी भी सतह या त्वचा पर लगाने से पहले छोटी जगह पर टेस्ट करना बेहतर है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    देहरादून समेत 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट |
    जल्द निपटा लें जरूरी काम, सितंबर में 4 दिन तक बैंक रह सकते हैं बंंद, देशव्यापी हड़ताल का है ऐलान |
    देवरिया में हुआ अनोखा अंतिम संस्कार! मुस्लिम रीति से दफनाया गया हिंदू बुजुर्ग? |
    CCTV में कैद जयपुर का खौफनाक हादसा, तेज रफ्तार THAR ने कार और ई-रिक्शे को मारी जोरदार टक्कर |
    झरने में ऐसा क्या था? लौटते ही 10 दिन में एक परिवार के चार बेटों की मौत, तीन बच्चियों की हालत गंभीर |
    सिर्फ 15 दिन में 80% चढ़ा ये स्‍टॉक, 140 रुपये पर आया था IPO |
    इंजरी का बहाना खत्म! BCCI का मास्टर प्लान तैयार, खिलाड़ियों को मिले सख्त निर्देश |
    70 साल की एक्ट्रेस ने मांगा काम, इंडस्ट्री ने किया इग्नोर, बॉलीवुड के तेवर देख गुस्साईं, कहा- सम्मान से पेश आओ |
    तन्वी की मौत की जांच करेगी AIIMS की कमेटी, ट्रांसप्लांट के लिए किया 14 साल इंतजार |
    फर्जी IAS तृप्ति सिंह पर चौथी FIR, होटल लीज के नाम पर 49 लाख की ठगी का खेल
    Advertisement