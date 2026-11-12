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बुलेट से जा रहा था युवक, सामने आ गया हाथी! गिराकर ऊपर से रखा पैर, फिर भी बच गई जान

देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट के पास बुधवार देर रात जंगल से निकले हाथी ने बुलेट सवार युवक पर हमला कर दिया. हाथी ने पहले बाइक गिराई और फिर सड़क पर गिरे युवक के ऊपर से पैर रखकर निकल गया. गनीमत रही कि युवक की जान बच गई. वाहनों की हेडलाइट और शोर के बीच हाथी रेलिंग तोड़कर जंगल की ओर चला गया. घटना दून-हरिद्वार हाईवे पर हुई.

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देहरादून में बुलेट सवार युवक पर हमला करने के बाद जंगल की ओर जाता हाथी (Photo: ITG)
देहरादून में बुलेट सवार युवक पर हमला करने के बाद जंगल की ओर जाता हाथी (Photo: ITG)

देहरादून में बुधवार देर रात एक ऐसी घटना हुई, जिसने सड़क से गुजर रहे लोगों की सांसें थाम दीं. जौलीग्रांट एयरपोर्ट के पास जंगल से निकले एक हाथी का सामना बुलेट सवार युवक से हो गया. इससे पहले कि युवक कुछ समझ पाता, हाथी ने उसकी बाइक को गिरा दिया. युवक सड़क पर जा गिरा और गजराज उसके ऊपर से पैर रखकर निकल गया. गनीमत रही कि युवक की जान बच गई. घटना के बाद हाथी सड़क किनारे लगी रेलिंग तोड़कर जंगल की ओर चला गया.

अचानक सामने आया हाथी, संभलने का मौका तक नहीं मिला

घटना दून-हरिद्वार हाईवे पर जौलीग्रांट एयरपोर्ट के नजदीक की है. बुधवार देर रात युवक अपनी बुलेट से सड़क से गुजर रहा था. इसी दौरान जंगल की तरफ से निकला हाथी अचानक सड़क पर आ गया. युवक को शायद अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में उसके साथ क्या होने वाला है. हाथी ने अचानक बाइक पर हमला कर दिया. उसकी टक्कर से बुलेट सवार युवक सड़क पर गिर पड़ा. इसके बाद हाथी ने युवक को पैरों से कुचलने की कोशिश की और उसके ऊपर से पैर रखकर आगे बढ़ गया. इस दौरान वहां मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई.

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वाहनों की लाइट और शोर से जंगल की तरफ भागा हाथी

बताया जा रहा है कि घटना के दौरान पीछे से दूसरे वाहन भी आ रहे थे. वाहनों की हेडलाइट और शोर के बीच हाथी वहां से हटने लगा. इसके बाद उसने सड़क किनारे लगी रेलिंग को तोड़ दिया और जंगल की ओर चला गया. हाथी के जाने के बाद युवक ने किसी तरह खुद को संभाला. इस पूरी घटना में सबसे राहत की बात यही रही कि हाथी के इतने करीब आने और उसके ऊपर से गुजरने के बावजूद युवक की जान बच गई. हालांकि, इस तरह का हमला कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा घटना से लगाया जा सकता है.

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जौलीग्रांट से रानीपोखरी तक हाथियों की आवाजाही से खतरा

दून-हरिद्वार हाईवे का जौलीग्रांट, रानीपोखरी और थानो के आसपास का इलाका जंगलों से घिरा हुआ है. इस वजह से यहां हाथियों की आवाजाही बनी रहती है. कई बार हाथी जंगल से निकलकर मुख्य सड़क पर पहुंच जाते हैं. ऐसे में रात के समय इस रास्ते से गुजरने वाले वाहन चालकों के लिए खतरा और बढ़ जाता है. स्थानीय स्तर पर पहले भी हाथियों के वाहनों के सामने आने और उन पर हमला करने की घटनाएं सामने आती रही हैं. जंगल से सटे मार्गों पर हाथियों की मौजूदगी के बीच थोड़ी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है.

जंगल से गुजरते समय बरतें सावधानी

वन्यजीवों की आवाजाही वाले रास्तों पर रात में सफर करते समय वाहन चालकों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है. सड़क पर हाथी दिखाई देने पर उसके नजदीक जाने, हॉर्न बजाने या उसे रास्ते से हटाने की कोशिश करना खतरनाक हो सकता है. सुरक्षित दूरी बनाए रखना और वन विभाग को सूचना देना जरूरी है. 

 

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