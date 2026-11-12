सिर्फ 154 रुपये में 2BHK! चीनी शख्स ने ऐसे खरीदा फ्लैट, जानें पूरा मामला

क्या आपको यकीन होगा कि किसी शख्स को सिर्फ करीब 154 रुपये में दो बेडरूम वाला फ्लैट मिल सकता है? शायद ये बात आपको किसी कल्पना जैसी लगे. आखिर आज के वक्त में लोग एक BHK का फ्लैट खरीदने के लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा देते हैं. लेकिन अगर हम कहें कि ये बात बिल्कुल सच है, तो शायद आपको यकीन करना मुश्किल होगा.

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साउथ मॉर्निंग चाइना पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के एक शख्स ने सिर्फ 11 युआन यानी करीब 154 रुपये में दो बेडरूम का फ्लैट खरीद लिया. 68 वर्गमीटर का ये फ्लैट चीन के हेइलोंगजियांग प्रांत में है. अब सवाल है कि आखिर ये फ्लैट इतनी कम कीमत में कैसे मिला और इसके पीछे पूरा मामला क्या है? आइए जानते हैं.

फ्लैट की नीलामी Alibaba Auction पर Double 11 प्रमोशनल कैंपेन के तहत हुई. नीलामी की शुरुआत महज 1 युआन से हुई थी. बोली 0.01 युआन के अंतर से बढ़ रही थी, लेकिन अधिकतम कीमत 11 युआन तय की गई थी. यानी जो व्यक्ति सबसे पहले 11 युआन की बोली लगाता, वही फ्लैट का विजेता बनता.

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इस नीलामी में 1,677 लोगों ने हिस्सा लिया और कुल 1,001 बोलियां लगाई गईं. 5 नवंबर को नीलामी खत्म हुई और Jiangsu-Zhejiang क्षेत्र के एक अनाम खरीदार ने 11 युआन में फ्लैट अपने नाम कर लिया.

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि फ्लैट की कुल कीमत सिर्फ 154 रुपये पड़ी. खरीदार को करीब 2,000 युआन यानी 28 हजार रुपये का डीड टैक्स भी देना होगा. इसके अलावा प्रॉपर्टी से जुड़े अन्य खर्च भी हो सकते हैं.

खरीदार ने नीलामी की लाइवस्ट्रीम के दौरान बताया कि वह हेइलोंगजियांग में रहने नहीं जा रहा है. वह इस फ्लैट को सर्दियों में छुट्टियां बिताने के लिए इस्तेमाल करेगा.

40 हजार युआन बताई गई प्रॉपर्टी की कीमत

फ्लैट की असली कीमत और 11 युआन की बोली के बीच का अंतर भी हैरान करने वाला है. स्थानीय प्रॉपर्टी ऐप्स के मुताबिक, फ्लैट की अनुमानित बाजार कीमत करीब 40,000 युआन थी. वहीं, इसी कॉम्प्लेक्स में रीसेल प्रॉपर्टी की औसत कीमत करीब 2,700 युआन प्रति वर्ग मीटर बताई गई.

नीलामी एजेंसी के मुताबिक, यह Alibaba Auction के Double 11 प्रमोशन का हिस्सा था. इस ऑफर में प्रॉपर्टी की वास्तविक कीमत और प्रमोशनल बिक्री कीमत के बीच का अंतर प्लेटफॉर्म की ओर से सब्सिडी के जरिए पूरा किया गया.

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सोशल मीडिया पर छिड़ी चर्चा

11 युआन में फ्लैट मिलने की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोग हैरान रह गए. कुछ लोगों ने इसे जबरदस्त सौदा बताया, जबकि कुछ ने सवाल उठाया कि ऐसी प्रॉपर्टी को संभालने में आगे कितना खर्च आएगा.

एक यूजर ने कहा कि उसे इस ऑफर के बारे में नीलामी खत्म होने के बाद पता चला. वहीं, एक अन्य यूजर ने चेतावनी दी कि अगर फ्लैट में कोई रहता ही नहीं है तो मैनेजमेंट फीस भविष्य में बोझ बन सकती है.

कानूनी विशेषज्ञों ने भी बेहद सस्ती प्रॉपर्टी नीलामी को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसी संपत्तियों में मालिकाना हक, बकाया टैक्स, फीस या कानूनी विवाद जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

यह पहली बार नहीं है जब चीन में 11 युआन में प्रॉपर्टी बिकने की खबर सामने आई है. नवंबर 2024 में शानडोंग प्रांत के Weihai में एक महिला ने 40 वर्ग मीटर का समुद्र किनारे वाला अपार्टमेंट सिर्फ 11 युआन में खरीदा था.

हालांकि, इस बार के खरीदार के लिए यह सौदा महज Double 11 का प्रमोशनल ऑफर नहीं है. वह हजारों किलोमीटर दूर मौजूद इस फ्लैट को सर्दियों की छुट्टियां बिताने के लिए इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है.

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