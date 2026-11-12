Ground Report: कल शुरू होगा छठ का महापर्व, चंदौली में लाल-सफेद रंग से सज रहीं घाटों की सीढ़ियां

छठ पूजा में अब बस एक दिन बाकी है. कल यानी 13 नवंबर से नहाय-खाय के साथ चार दिवसीय महापर्व की शुरुआत हो जाएगी. व्रती सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की तैयारी में जुटे हैं. उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में छठ घाटों को सजाने-संवारने का काम भी अंतिम दौर में पहुंच गया है. कहीं सफाई हो रही है तो कहीं घाटों की सीढ़ियों पर रंग चढ़ाया जा रहा है.

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चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में स्थित मानसरोवर तालाब पर छठ पूजा के दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं. यहां जिले की सबसे ज्यादा भीड़ जुटती है. यूपी-बिहार सीमा के पास होने के कारण इस तालाब पर छठ पूजा का खास आयोजन होता है. व्रती यहां पहुंचकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं.

इसी को देखते हुए तालाब और उसके आसपास के घाटों की सफाई का काम पिछले कई दिनों से चल रहा था. सफाई के बाद अब सीढ़ियों को रंगने का काम शुरू किया गया है. तालाब के किनारों को भी साफ-सुथरा बनाया जा रहा है, ताकि पूजा के दौरान लोगों को साफ घाट मिल सके.

लोक आस्था के पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह. (Photo: ITG)

लाल और सफेद रंग से सजाई जा रही सीढ़ियां

मानसरोवर तालाब पर छठ पूजा का आयोजन करने वाली समिति के सदस्यों ने बताया कि घाटों की सफाई के साथ रंगाई-पुताई का काम भी कराया जा रहा है. सीढ़ियों को लाल और सफेद रंग से रंगा जा रहा है. इससे घाटों को सुंदर रूप दिया जा सकेगा.

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13 नवंबर को नहाय-खाय से होगी शुरुआत

छठ पूजा चार दिनों तक चलती है. इसकी शुरुआत नहाय-खाय से होती है. इस दौरान व्रती पूजा की शुरुआत करते हैं. इसके बाद अगले तीन दिनों तक छठ से जुड़े नियमों और पूजा की परंपराओं का पालन किया जाता है. चंदौली में भी पर्व को लेकर घरों से लेकर घाटों तक तैयारियां चल रही हैं. मानसरोवर तालाब पर रंगाई-पुताई का काम इसी तैयारी का हिस्सा है.

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