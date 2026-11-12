scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Ground Report: कल शुरू होगा छठ का महापर्व, चंदौली में लाल-सफेद रंग से सज रहीं घाटों की सीढ़ियां

शुक्रवार से नहाय-खाय के साथ छठ महापर्व शुरू होगा. इसे लेकर उत्तर प्रदेश के चंदौली में तैयारियां तेज हैं. घाटों की सफाई के बाद अब सीढ़ियों को लाल और सफेद रंग से सजाया जा रहा है.

Advertisement
X
चंदौली के मानसरोवर तालाब पर चल रहा रंग-रोगन का काम. (Photo: ITG)
चंदौली के मानसरोवर तालाब पर चल रहा रंग-रोगन का काम. (Photo: ITG)

छठ पूजा में अब बस एक दिन बाकी है. कल यानी 13 नवंबर से नहाय-खाय के साथ चार दिवसीय महापर्व की शुरुआत हो जाएगी. व्रती सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की तैयारी में जुटे हैं. उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में छठ घाटों को सजाने-संवारने का काम भी अंतिम दौर में पहुंच गया है. कहीं सफाई हो रही है तो कहीं घाटों की सीढ़ियों पर रंग चढ़ाया जा रहा है.

चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में स्थित मानसरोवर तालाब पर छठ पूजा के दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं. यहां जिले की सबसे ज्यादा भीड़ जुटती है. यूपी-बिहार सीमा के पास होने के कारण इस तालाब पर छठ पूजा का खास आयोजन होता है. व्रती यहां पहुंचकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं.

इसी को देखते हुए तालाब और उसके आसपास के घाटों की सफाई का काम पिछले कई दिनों से चल रहा था. सफाई के बाद अब सीढ़ियों को रंगने का काम शुरू किया गया है. तालाब के किनारों को भी साफ-सुथरा बनाया जा रहा है, ताकि पूजा के दौरान लोगों को साफ घाट मिल सके.

People busy cleaning and painting ghat stairs
लोक आस्था के पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह. (Photo: ITG)

लाल और सफेद रंग से सजाई जा रही सीढ़ियां

सम्बंधित ख़बरें

chhath puja special train
छठ पर ट्रेनों में नहीं होगी भीड़? रेलवे ने किए ये प्लान
Passengers board a train at Patna Junction ahead of Chhath Puja
छठ के लिए दिल्ली से मुंबई तक घाट तैयार, ट्रेनों में उमड़ी भीड़
Special trains and elaborate arrangements at New Delhi Railway Station for Chhath Puja passengers.
छठ पूजा के मद्देनजर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्या हैं रेलवे विशेष इंतजाम, देखें
bihar govt increases da dr startup
बिहार के कर्मचारियों-पेंशनभोगियों को छठ का तोहफा, DA-DR में 3% का इजाफा
Chhath Puja
दिल्ली सरकार ने दी छठ की छुट्टी, 16 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित

मानसरोवर तालाब पर छठ पूजा का आयोजन करने वाली समिति के सदस्यों ने बताया कि घाटों की सफाई के साथ रंगाई-पुताई का काम भी कराया जा रहा है. सीढ़ियों को लाल और सफेद रंग से रंगा जा रहा है. इससे घाटों को सुंदर रूप दिया जा सकेगा.

Advertisement

13 नवंबर को नहाय-खाय से होगी शुरुआत

छठ पूजा चार दिनों तक चलती है. इसकी शुरुआत नहाय-खाय से होती है. इस दौरान व्रती पूजा की शुरुआत करते हैं. इसके बाद अगले तीन दिनों तक छठ से जुड़े नियमों और पूजा की परंपराओं का पालन किया जाता है. चंदौली में भी पर्व को लेकर घरों से लेकर घाटों तक तैयारियां चल रही हैं. मानसरोवर तालाब पर रंगाई-पुताई का काम इसी तैयारी का हिस्सा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Ground Report: कल शुरू होगा छठ का महापर्व, चंदौली में लाल-सफेद रंग से सज रहीं घाटों की सीढ़ियां |
    कुलगाम हमले के पीछे लश्कर कमांडर लतीफ बट, अनंतनाग और कुलगाम में टारगेटेड किलिंग में मोस्ट वॉन्टेड, पढ़ें क्राइम कुंडली |
    Anirudh Kavya Wedding: एक-दूजे में खोए काव्या-अनिरुद्ध, मंडप पर हुए रोमांटिक, बगल में खड़े मुस्कुराते दिखे रजनीकांत |
    सिर्फ 154 रुपये में 2BHK! चीनी शख्स ने ऐसे खरीदा फ्लैट, जानें पूरा मामला |
    हरदोई XUV एक्सीडेंट: एक झटके में उजड़ गया हंसता-खेलता परिवार! गंगा एक्सप्रेसवे पर पति-पत्नी और दो मासूम बच्चों समेत 4 की मौत |
    अखिलेश के घुसपैठिए वाले बयान पर सीएम योगी ने दिलाई डिंपल की याद |
    मिठाई की दुकान पर गया, काउंटर पर अपना QR कोड रख आया... खाते में आने लगे पैसे, CCTV से खुला राज |
    Anirudh Ravichander-Kavya Maran Wedding: अनिरुद्ध-काव्या ने 11.11 को ही क्यों रचाई शादी, इस नंबर को माना जाता है बेहद खास, जानें इसका राज |
    'बहू नहीं, बेटी की तरह रखूंगी...' अनंत सिंह की बिटिया शिवांगी की होने वाली सास आशा देवी ने कही दिल छू लेने वाली बात |
    IND vs NZ: 5 गेंदों पर 5 विकेट लेकर रचा था इतिहास, अब 31 साल की उम्र में न्यूजीलैंड टीम में हुई एंट्री
    Advertisement