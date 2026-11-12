कुलगाम हमले के पीछे लश्कर कमांडर लतीफ बट, अनंतनाग और कुलगाम में टारगेटेड किलिंग में मोस्ट वॉन्टेड, पढ़ें क्राइम कुंडली

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में CRPF सुरक्षा पोस्ट पर हुए हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर मोहम्मद लतीफ बट का हाथ होने का शक है. इस हमले में CRPF के तीन जवान घायल हुए थे. सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि करीब 22 साल का लतीफ बट दक्षिण कश्मीर में सक्रिय है. पुलिस के मुताबिक, वह घाटी में सक्रिय बचा हुआ एकमात्र स्थानीय आतंकवादी है. अनंतनाग में एक पुलिस हेड कांस्टेबल और कुलगाम में छत्तीसगढ़ के दो गैर-स्थानीय मजदूरों की टारगेट किलिंग में भी उसका नाम सामने आया है.

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कौन है लतीफ बट?

सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, लतीफ बट कुलगाम जिले के ख्रेवान चाडर (नई बस्ती) का रहने वाला है. वह पहले कॉलेज में पढ़ाई करता था, लेकिन बाद में उसने पढ़ाई छोड़ दी थी. इसके बाद वह स्थानीय स्तर पर बढ़ई का काम करता था. नवंबर 2025 में वह अचानक अपने घर से लापता हो गया था. करीब 19 नवंबर 2025 को उसके परिवार की ओर से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. इसके बाद वह आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हो गया.

लश्कर में शामिल होने के बाद कई हमलों में आया नाम

पुलिस के मुताबिक, लतीफ बट लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है. इस आतंकी संगठन का नाम द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) और कश्मीर रिवोल्यूशनरी आर्मी (KRA) जैसे संगठनों के साथ भी जुड़ता रहा है. सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि लतीफ दक्षिण कश्मीर के अलग-अलग इलाकों में अपनी गतिविधियां चला रहा है. बताया जाता है कि वह जुलाई 2026 में शोपियां में चलाए गए एक सुरक्षा अभियान के दौरान बचकर निकलने में कामयाब रहा था. उस समय उसके साथ जाकिर अहमद गनी भी संपर्क में था, जो जुलाई 2026 में शोपियां में एक मुठभेड़ के दौरान मारा गया था.

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पुलिस हेड कांस्टेबल की हत्या का आरोप

लतीफ बट पर अनंतनाग में पुलिसकर्मी की हत्या का भी आरोप है. पुलिस के मुताबिक, 22 जुलाई 2026 को अनंतनाग के एक भीड़भाड़ वाले बाजार में हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी की हत्या कर दी गई थी. इस वारदात के पीछे लतीफ बट की भूमिका बताई जा रही है. पुलिस का मानना है कि उसने इस हमले को अंजाम दिया था. भीड़भाड़ वाले बाजार में पुलिसकर्मी को निशाना बनाए जाने की इस घटना के बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां उसकी तलाश कर रही हैं.

छत्तीसगढ़ के दो मजदूरों की टारगेट किलिंग

लतीफ बट पर कुलगाम में दो गैर-स्थानीय मजदूरों की हत्या का भी आरोप है. करीब 31 जुलाई 2026 को कुलगाम के किलम (केल्लम) इलाके में एक ईंट भट्ठे पर काम करने वाले छत्तीसगढ़ के दो मजदूरों को गोली मार दी गई थी. इस हमले में दोनों मजदूरों की मौत हो गई थी. पुलिस के मुताबिक, यह एक टारगेटेड अटैक था और इसके पीछे भी लतीफ बट की भूमिका थी. इन हत्याओं के बाद दक्षिण कश्मीर में गैर-स्थानीय मजदूरों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई थी.

लतीफ बट पर 15 लाख रुपये का इनाम

सुरक्षा एजेंसियों ने लतीफ बट की गिरफ्तारी के लिए 15 लाख रुपये का नकद इनाम घोषित किया है. उसके बारे में जानकारी देने वाले व्यक्ति को यह इनाम दिया जाएगा, जिससे उसकी गिरफ्तारी में मदद मिल सके. जांच एजेंसियों का मानना है कि दक्षिण कश्मीर में सक्रिय रहने के दौरान उसे कुछ विदेशी आतंकवादियों का समर्थन हासिल है. वह इन्हीं आतंकियों की मदद से अलग-अलग इलाकों में अपनी गतिविधियां चला रहा है. सुरक्षा एजेंसियां उसकी तलाश में लगातार अभियान चला रही हैं.

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कुलगाम हमले से पहले लगे थे वांटेड पोस्टर

कुलगाम में CRPF पोस्ट पर हमले से कुछ दिन पहले सुरक्षा एजेंसियों ने श्रीनगर में कई जगह वांटेड पोस्टर लगाए थे. इनमें लाल चौक और एमए रोड के आसपास के इलाके भी शामिल थे. इन पोस्टरों के जरिए लश्कर और जैश नेटवर्क से जुड़े चार आतंकियों के बारे में आम लोगों से जानकारी मांगी गई थी. ये चारों आतंकी कश्मीर के अलग-अलग इलाकों में सक्रिय नेटवर्क से जुड़े बताए गए थे. सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों से अपील की थी कि इन आतंकियों के बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर संबंधित एजेंसियों को सूचित करें.

सुरक्षा एजेंसियों की वांटेड लिस्ट में ये चार नाम

1. मोहम्मद लतीफ बट: कुलगाम का रहने वाला लश्कर-ए-तैयबा कमांडर. उसे घाटी में सक्रिय बताया जा रहा है.

2. बिलाल अहमद मीर: सोपोर के ब्रथ कलां इलाके से जुड़ा नाम.

3. मोहम्मद उमर मीर: सोपोर के ब्रथ कलां इलाके से जुड़ा नाम.

4. आबिद कयूम लोन: बारामूला जिले के पट्टन इलाके से जुड़ा नाम.

सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, इन चारों में से लतीफ बट के घाटी में सक्रिय होने की आशंका है, जबकि बाकी तीन आतंकियों के पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoJK) में मौजूद होने की जानकारी है. एजेंसियां लश्कर और जैश नेटवर्क से जुड़े इन आतंकियों की गतिविधियों पर नजर रख रही हैं. कुलगाम में CRPF पोस्ट पर हमले के बाद लतीफ बट की तलाश और तेज कर दी गई है.

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