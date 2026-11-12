कुलगाम में हमला, किश्तवाड़ में 2 SPO लापता... सुरक्षाबलों का कश्मीर घाटी में मेगा एक्शन शुरू

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में CRPF पोस्ट पर बुधवार को हुए आतंकी हमले में तीन जवान घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है. कल हुए हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों का पता लगाने के लिए दक्षिण कश्मीर के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इस हमले के पीछे प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के स्थानीय कमांडर मोहम्मद लतीफ भट का हाथ शामिल है.

और पढ़ें

लतीफ भट की अगर बात करें तो वह कैटेगरी A का लश्कर कमांडर है. वह पहले से ही सुरक्षा एजेंसियों की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल रहा है. हालांकि, इस मामले की अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है. इसमें आतंकियों की नई घुसपैठ और किसी नए स्लीपर टेरर मॉड्यूल के सक्रिय होने की आशंका भी शामिल है.

इन हमलों में भी रहा है लतीफ भट का हाथ

जांच एजेंसियों को शक है कि यह मॉड्यूल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में बैठे अपने आकाओं के निर्देश पर सक्रिय हुआ हो सकता है. इस साल हुई दो बड़ी आतंकी घटनाओं की पहले से ही जांच जारी है. 22 जुलाई को अनंतनाग में एक पुलिसकर्मी की हत्या और 31 जुलाई को कुलगाम में दो प्रवासी मजदूरों की हत्या के मामले में लतीफ भट सीधे तौर पर शामिल था.

Advertisement

अब इस मामले में भी सुरक्षा एजेंसियां भट की सीधी संलिप्तता साबित करने की कोशिश कर रही हैं. साथ ही, हाल ही में मिली खुफिया जानकारी की भी जांच की जा रही है. इसके मुताबिक, कुपवाड़ा और गुरेज के पास LoC से कुछ नए आतंकवादी घुसपैठ कर सकते हैं. आशंका जताई जा रही है कि ये आतंकवादी दक्षिण कश्मीर के जंगलों तक पहुंच गए होंगे. सुरक्षा एजेंसियों ने सभी संभावनाओं को देखते हुए जांच तेज कर रही है.

यह भी पढ़ें: 'हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं...' कुलगाम हमले से पहले 10वीं के लड़के ने दी थी धमकी, अब खोज रहे सुरक्षाबल

जंगली इलाके से आए थे हमलावर

बुधवार दोपहर भारी हथियारों से लैस दो आतंकियों ने CRPF पोस्ट पर गोलीबारी की थी. इस हमले में तीन जवान घायल हुए थे. इनमें से एक की हालत गंभीर है. जानकारी के मुताबिक, हमलावर पास के जंगली इलाके से पैदल आए थे और नौपुर की तरफ भागे थे. फिलहाल सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया है. जांच एजेंसियां हमलावरों की गतिविधियों का पता लगाने के लिए आसपास की दुकानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं.

किश्तवाड़ में दो पुलिसकर्मी गायब

किश्तवाड़ में बुधवार को लापता हुए दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) के शव दच्छन इलाके से बरामद किए गए हैं. अपहरण और हत्या में शामिल आतंकवादियों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है.

Advertisement

बुधवार को किश्तवाड़ जिले के दच्छन इलाके के ऊंचे पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों से दोनों पुलिस अफसर लापता हुए थे. उनकी तलाशी के लिए बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया गया था. अधिकारियों ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए जंगली इलाकों और दुर्गम पहाड़ी रास्तों पर ड्रोन और स्निफर कुत्तों से लैस विशेष टीमें तलाशी अभियान में जुटी थी.

शरीर पर गोलियों के कई निशान

किश्तवाड़ में अपरहरण और हत्या की वारदात में शामिल आतंकियों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है. गुरुवार को तलाशी के दौरान दच्छन के जंगलों से दोनों SPOs के शव बरामद किए गए. सूत्रों के मुताबिक, दोनों के शव उस जगह से करीब 2 किलोमीटर दूर मिले जहां से वे लापता हुए थे. दोनों SPOs के शरीर पर गोलियों के कई निशान पाए गए.

यह भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में दो पुलिसकर्मी लापता, सुरक्षाबलों ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन

जम्मू-कश्मीर का किश्तवाड़ आतंकवाद विरोधी अभियानों का केंद्र बना रहा है. यहां लगातार चलाए गए आतंकवाद विरोधी अभियानों के चलते कई सक्रिय आतंकवादी मारे गए हैं. आंकड़ों के मुताबिक, साल 2026 में आतंकवाद से जुड़ी घटना में कुल 5 लोग मारे गए, जिनमें चार आतंकी और एक जवान शामिल था.

---- समाप्त ----