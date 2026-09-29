यूपी: स्मृति ईरानी को राज्यसभा भेजने की तैयारी! BJP से चर्चा में 20 नाम, सपा उतारेगी 3 उम्मीदवार

उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. राज्य की 10 राज्यसभा सीटों के लिए आज यानी 29 सितंबर से नामांकन शुरू हो रहा है. चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. बीजेपी में 8 सीटों के लिए स्मृति ईरानी, कौशल किशोर समेत 20 से ज्यादा नेताओं के नामों पर चर्चा हुई है, लेकिन अभी तक उम्मीदवारों के नाम पर सहमति नहीं बन पाई है. वहीं, समाजवादी पार्टी 3 उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है. इसके लिए पार्टी तीन नामांकन पत्र खरीदेगी.

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बीजेपी की कोर कमेटी की हाल ही में हुई बैठक में राज्यसभा और विधान परिषद (MLC) चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई. राज्यसभा की 8 सीटों के लिए 20 से ज्यादा नेताओं के नाम सामने आए हैं. इनमें स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी, रेखा वर्मा, गीता शाक्य, राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया, प्रियंका रावत, कौशल किशोर, हरदीप पुरी, बृजलाल, प्रकाश पाल और दुर्विजय शाक्य के नाम शामिल हैं.

पार्टी को इन नामों में से 8 उम्मीदवारों का चयन करना है. हालांकि, कोर कमेटी की बैठक में किसी भी नाम पर अंतिम सहमति नहीं बन सकी. ऐसे में उम्मीदवारों के चयन के लिए पार्टी की एक और बैठक हो सकती है. इसके बाद ही बीजेपी के प्रत्याशियों की तस्वीर साफ होने की उम्मीद है.

सपा खरीदेगी 3 नामांकन पत्र

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समाजवादी पार्टी भी राज्यसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है. पार्टी 3 प्रत्याशियों को मैदान में उतारने पर विचार कर रही है. इसके लिए विधानसभा से तीन नामांकन पत्र खरीदे जाएंगे. सपा प्रमुख इन नामांकन पत्रों पर विधायकों के हस्ताक्षर करवाएंगे. पार्टी जल्द ही अपने तीनों उम्मीदवारों के नामों का आधिकारिक ऐलान कर सकती है.

राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना भी आज यानी 29 सितंबर को जारी होनी है. इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. फिलहाल, समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं.

उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर 16 अक्टूबर को मतदान होना है. इन सीटों पर मौजूदा सांसदों का कार्यकाल 25 नवंबर को पूरा हो रहा है. नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 अक्टूबर है. 7 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 9 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे. 16 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा. उसी दिन शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी. चुनाव की पूरी प्रक्रिया 19 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी.

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