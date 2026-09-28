IND vs WI: विराट कोहली पर कप्तान गिल का बरसा प्यार, मैच के बाद सरेआम कही दिल की बात

तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 8-विकेट से करारी शिकस्त दी. कप्तान शुभमन गिल और रन मशीन विराट कोहली के शानदार शतकों की बदौलत टीम इंडिया ने यह मुकाबला बेहद आसानी से अपने नाम कर लिया.
मैच के बाद कप्तान गिल का सोशल मीडिया पर किया गया एक पोस्ट इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है. मैच में शानदार शतक जड़ने के बाद कप्तान शुभमन गिल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर विराट कोहली के साथ एक फोटो शेयर करते हुए गिल ने महज 4 शब्दों में मजेदार अंदाज में लिखा कि बहुत ही अच्छी पारी खेली.
गिल का यह अंदाज फैन्स को बहुत पसंद आ रहा है और उनका यह ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वेस्टइंडीज के खिलाफ शुभमन गिल और विराट कोहली दोनों ही बल्लेबाजों ने कमाल की पारी खेलते हुए टीम की जीत में अहम योगदान देने का काम किया.
शुभमन गिल ने खेली कप्तानी पारी
मैच के दौरान शुभमन गिल को 11 रन के निजी स्कोर पर जीवनदान मिला, जिसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया. उन्होंने अपनी शानदार पारी के दौरान 49 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी की और बाद में अपना 10वां वनडे शतक ठोक डाला. गिल ने 108 गेंदों में 13 चौकों और 1 छक्के की मदद से कुल 110 रनों की धमाकेदार पारी खेली. हालांकि, शतक पूरा करने के बाद वह रोस्टन चेज की गेंद पर आउट हो गए.
Fiery innings hi kehde🔥 pic.twitter.com/I73BhhxA26— Shubman Gill (@ShubmanGill) September 27, 2026
शतक के बावजूद खुश नहीं थे गिल
मैच के बाद बात करते हुए गिल ने खुलकर अपनी भावनाएं जाहिर कीं. उन्होंने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो जब मैं आउट हुआ तो मुझे लगा कि मुझे मैच फिनिश करके आना चाहिए था. अंत तक क्रीज पर टिके रहना शानदार होता, हालांकि यह पारी मेरे लिए बहुत संतोषजनक रही.
कोहली की बल्लेबाजी पर क्या बोले गिल?
विराट कोहली की तारीफ करते हुए गिल ने कहा कि कोहली अपने करियर के इस पड़ाव पर खेल का भरपूर आनंद ले रहे हैं और खुलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं. गिल ने कहा कि जो खिलाड़ी देश के लिए इतने मैच जिता चुका है, उसे बस अपने हिसाब से खेलने की छूट देनी चाहिए. जब वह अपनी लय में होते हैं तो अकेले दम पर मैच जिता सकते हैं.
More than just banter! 😊— BCCI (@BCCI) September 27, 2026
Stay tuned for a special conversation dropping soon on https://t.co/DTi7UzPc4R 🎥#TeamIndia | #INDvWI | @imVkohli | @ShubmanGill pic.twitter.com/R9mdEQ482R
इस मुकाबले में कोहली ने अपने वनडे करियर का 55वां शतक जड़ने के साथ-साथ वनडे में अपने 15,000 रन भी पूरे कर लिए. गिल और कोहली की यह शानदार साझेदारी भारतीय क्रिकेट फैन्स को लंबे समय तक याद रहने वाली है.