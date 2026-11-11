IND vs NZ: भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने किया टीम का ऐलान, वापस लौटे 2 बड़े मैच विनर!

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज के खत्म होने के बाद दोनों देशों के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज किया जाएगा. न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने भारत के खिलाफ 19 नवंबर से शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए अपनी 14-सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है.

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कप्तान टॉम लैथम की अगुवाई में कीवी टीम ने अपनी स्क्वॉड में कई स्टार खिलाड़ियों की वापसी कराई है. भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड की टीम मजबूत तैयारी के साथ मैदान पर उतरकर कड़ी चुनौती पेश करेगी.

चोट से जूझने वाले स्टार ऑलराउंडर रचिन रवींद्र और सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे टेस्ट सीरीज के लिए फिट होकर लौट चुके हैं. रचिन टी20 सीरीज के दौरान अपने दाएं कंधे की चोट की वजह से बाहर चल रहे थे, जबकि कॉनवे पहले वनडे में लगे सिर के झटके से अब पूरी तरह उबर चुके हैं.

इन दोनों के आने से कीवी टॉप-ऑर्डर को जबरदस्त मजबूती मिलेगी. इसके अलावा पैटर्निटी लीव पर चल रहे तेज गेंदबाज जैकब डफी की भी टेस्ट टीम में वापसी हुई है. डफी के आने से न्यूजीलैंड की तेज गेंदबाजी को बड़ी राहत मिलेगी.

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इसी साल जून में इंग्लैंड सीरीज के बीच में संन्यास लेने वाले पूर्व कप्तान केन विलियमसन इस सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे. वहीं कीवी टीम को अपने तीन प्रमुख गेंदबाजों विल ओरूर्के, ज़ैक फ़ोल्केस (कमर की चोट) और बेन सियर्स (टखने की चोट) की कमी भी खलेगी.

Test cricket returns! 🇳🇿 Our Test squad for the Hero Vida Test Series, Powered by Ai+ Nova Smartphone, starting at the Cello Basin Reserve on November 19. https://t.co/begExEGl7m — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 10, 2026

इसके बावजूद मैट हेनरी, काइल जैमीसन, मिचेल सेंटनर और ब्लेयर टिकनर जैसे खतरनाक गेंदबाजों की मौजूदगी में न्यूजीलैंड का पेस अटैक भारत के लिए कड़ी परीक्षा साबित हो सकता है.

19 नवंबर से वेलिंगटन में होगा टेस्ट का आगाज

सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला 19 से 24 नवंबर के बीच वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व मैदान पर खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक क्राइस्टचर्च के हैगले ओवल में होगा. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के लिहाज से दोनों टीमों के लिए यह सीरीज बेहद अहम होने वाली है.

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भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड की 14-सदस्यीय टेस्ट टीम

टॉम लैथम (कप्तान), टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, डैरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, मिचेल सेंटनर, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर, विल यंग.



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