गीतकार और लेखक जावेद अख्तर के भगवान राम को लेकर दिए गए बयान पर सियासी प्रतिक्रिया सामने आई है. AIMIM नेता वारिस पठान ने अख्तर के बयान पर सवाल उठाते हुए उन पर सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह की टिप्पणियां करने का आरोप लगाया है.

और पढ़ें

पठान ने तंज कसते हुए पूछा कि आखिर जावेद अख्तर हर किसी का खून जांचने के लिए कौन सी किट लेकर आए थे? उन्होंने कहा कि अख्तर की ऐसी बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए.

मुंबई में जावेद अख्तर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए वारिस पठान ने कहा, 'वह हर किसी का खून जांचने के लिए कौन सी किट लेकर आए थे? यह उनकी आदत बन गई है. वह लगातार इस तरह की टिप्पणियां करते रहते हैं, ताकि सुर्खियों में बने रहें. जावेद अख्तर खुद को नास्तिक घोषित कर चुके हैं और किसी धर्म या मजहब को नहीं मानते. उनकी बातों को हल्के में लेना चाहिए और उन्हें ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए.'

मौलाना साजिद रशीदी ने भी साधा निशाना

जावेद अख्तर के बयान पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने अख्तर को नास्तिक बताते हुए कहा कि वह पहले सार्वजनिक मंचों पर कई बार ईश्वर के अस्तित्व को नकार चुके हैं. ऐसे में भगवान राम के प्रति उनका यह लगाव कारोबार से प्रेरित है. रशीदी ने आरोप लगाया कि बॉलीवुड में गाने बेचने और दर्शकों के बीच स्वीकार्यता बनाए रखने के लिए अख्तर भगवान राम की तारीफ कर रहे हैं.

Advertisement

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर जावेद अख्तर को भगवान राम में इतनी आस्था है तो उन्हें घर वापसी कर लेनी चाहिए और अपना नाम बदलकर 'रामपाल' रख लेना चाहिए. रशीदी ने कहा कि इससे हिंदुओं को अच्छा लगेगा

क्या बोले थे जावेद अख्तर?

दरअसल, जावेद अख्तर ने मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान फिल्म 'रामायण' और भगवान राम को लेकर अपनी राय रखी थी. उन्होंने बताया था कि उन्होंने अभी तक नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण' नहीं देखी है, लेकिन उनकी बेटी और फिल्म निर्माता जोया अख्तर फिल्म देख चुकी हैं. जोया ने फिल्म की तारीफ की है.

जावेद अख्तर ने कहा था कि उन्होंने अपनी बेटी को किसी चीज की तारीफ करते कम ही सुना है. यहां तक कि उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि जोया ने अभी तक उनकी भी तारीफ नहीं की है. फिल्म के संगीत और उनके लिखे गीत 'पल पल है भारी' की लोकप्रियता पर बात करते हुए अख्तर ने कहा कि उनकी लिखी पंक्तियां लोगों के दिलों को छूती हैं, क्योंकि वह एक अच्छे लेखक हैं.

'राम सिर्फ व्यक्ति नहीं, एक आदर्श हैं'

भगवान राम की लोकप्रियता और उनके महत्व पर बात करते हुए जावेद अख्तर ने कहा था कि राम केवल एक व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि एक आदर्श, नैतिकता और जीवन जीने का तरीका हैं. उन्होंने राम को एक ऐसी सोच और जीवनशैली के रूप में बताया, जो लोगों के दिलों को छूती है.

Advertisement

अख्तर ने कहा था कि धर्म से परे भगवान राम का सार हर भारतीय के खून में है. उनके मुताबिक, राम को भले ही कई बार एक व्यक्ति के रूप में देखा जाता हो, लेकिन उनका महत्व इससे कहीं बड़ा है. वह जीवन जीने का एक तरीका हैं. जावेद अख्तर के इसी बयान के बाद वारिस पठान की प्रतिक्रिया सामने आई है.

---- समाप्त ----