जम्मू-कश्मीर के दक्षिण कश्मीर स्थित कुलगाम जिले में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ शुरू हो गई है. बुधवार तड़के से इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के बाद बड़े पैमाने पर तलाशी और आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया जा रहा है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, लश्कर-ए-तैयबा का वांछित कमांडर लतीफ भट्ट के इलाके में छिपे होने की सूचना है. अभियान में जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना और CRPF के जवान शामिल हैं.

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सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि लतीफ भट्ट कुलगाम के इसी इलाके में मौजूद है. उसकी तलाश में सुरक्षाबलों ने घेराबंदी कर अभियान शुरू किया है. फिलहाल मुठभेड़ से जुड़ी विस्तृत जानकारी और किसी आतंकी के मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है.

CRPF टीम पर हमले से पहले की थी रेकी

इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने CCTV फुटेज के आधार पर खुलासा किया था कि 10 नवंबर को उमर निसार डार और लश्कर-ए-तैयबा/TRF कमांडर लतीफ भट्ट ने कुलगाम के कई इलाकों में रेकी की थी. दोनों मीर बाजार, अखरान, हबलिश और किलम पहुंचे थे. एजेंसियों के मुताबिक, इस दौरान उन्होंने सुरक्षाबलों को निशाना बनाने के लिए संभावित ठिकानों की पहचान की थी.

इन इलाकों में लगे कई CCTV कैमरों में दोनों की गतिविधियां रिकॉर्ड हुई थीं. सुरक्षा एजेंसियों ने 10 और 11 नवंबर की फुटेज का विश्लेषण किया, जिसमें दोनों की रेकी और हमले के बाद भागने की गतिविधियां सामने आईं.

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11 नवंबर को CRPF पर किया था हमला

सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, 11 नवंबर को उमर निसार डार और लतीफ भट्ट ने अखरान में CRPF के नाके पर हमला किया था. वारदात के बाद दोनों मौके से फरार हो गए थे.

जांच में सामने आया कि उमर निसार डार पिछले पांच से छह महीने से लतीफ भट्ट को पनाह और दूसरी तरह की मदद दे रहा था. उमर के लापता होने के बाद उसके परिवार ने कुलगाम पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी. जांच एजेंसियों का दावा है कि अखरान हमले के तुरंत बाद उमर TRF में शामिल हो गया था.

लारू में मुठभेड़ में मारा गया था उमर निसार डार

सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, हमले के बाद फरार उमर निसार डार और लतीफ भट्ट को 16 नवंबर को कुलगाम के लारू इलाके में सुरक्षाबलों ने घेर लिया था. इसके बाद मुठभेड़ हुई, जिसमें उमर निसार डार मारा गया. लतीफ भट्ट वहां से बच निकलने में कामयाब रहा था. अब उसकी तलाश में कुलगाम में फिर से बड़ा अभियान चलाया जा रहा है. उमर निसार डार पेशे से बेकर था. सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, आतंकी संगठन में शामिल होने से पहले वह बेकरी का काम करता था.

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