हिमाचल प्रदेश की राजनीति में जमीन और संपत्तियों से जुड़े मामलों को लेकर एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है. तपोवन विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने प्रदेश में जमीनों और संपत्तियों से जुड़े मामलों पर सवाल उठाते हुए हिमाचल को 'ON SALE' करार दिया. इस दौरान उन्होंने हिमकेयर योजना के तहत महिलाओं के कथित गलत ऑपरेशन का मुद्दा भी उठाया.

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सुधीर शर्मा ने हिमकेयर योजना को लेकर मुख्यमंत्री पर पलटवार करते हुए सवाल किया कि सरकार पिछले चार साल से महिलाओं के गलत ऑपरेशन का मामला उठा रही है, लेकिन संबंधित अस्पतालों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई है? उन्होंने कहा कि सरकार ने हिमकेयर योजना को बंद भी कर दिया है. ऐसे में केवल बार-बार इस मुद्दे को उठाने से क्या हासिल होगा?

विधायक ने कहा, 'मुख्यमंत्री जी पिछले चार साल से हिमकेयर के तहत महिलाओं के गलत ऑपरेशन की बात कर रहे हैं. हिमकेयर योजना को बंद भी कर दिया गया, लेकिन सवाल यह है कि जिन अस्पतालों में यह सब हुआ, उनके खिलाफ पिछले चार साल में क्या कार्रवाई की गई?' इसी बयान के दौरान उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार के जाने का समय आ गया है.

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धर्मशाला स्टेडियम के नीचे फ्लैट निर्माण पर उठाए सवाल

सुधीर शर्मा ने प्रदेश में जमीनों और संपत्तियों से जुड़े मामलों को लेकर भी सरकार को घेरा. उन्होंने धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम के नीचे कथित तौर पर बिना अनुमति फ्लैट बनाए जाने का आरोप लगाया. उन्होंने सवाल किया कि आखिर इस निर्माण को लेकर नियमों का पालन किया गया है या नहीं और सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई कर रही है?

विधायक ने शिमला में रातोंरात 30 करोड़ रुपये की रजिस्ट्री होने का आरोप लगाते हुए नियमों पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि प्रदेश में जमीनों और संपत्तियों को लेकर जो कुछ हो रहा है, उस पर सरकार को जवाब देना चाहिए. सुधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश को 'ON SALE' किया जा रहा है. उन्होंने सरकार से इन मामलों पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की.

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