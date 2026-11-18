उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के ट्रॉमा सेंटर में महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन और सुरक्षाकर्मियों के व्यवहार पर सवाल उठ रहे हैं. करीब 27 सेकेंड के वीडियो में एक वर्दीधारी सुरक्षाकर्मी महिला के बाल पकड़कर उसे घसीटता और लात-घूंसे मारता दिखाई दे रहा है.

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वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने सुरक्षाकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. हालांकि, बीएचयू प्रशासन ने अपनी सफाई में घटना का अलग पक्ष सामने रखा है. प्रशासन का कहना है कि विवाद ओपीडी में कतार तोड़कर मरीज को पहले दिखाने की कोशिश से शुरू हुआ था.

लाइन तोड़ने को लेकर हुआ था विवाद

बीएचयू प्रशासन के मुताबिक, घटना 16 नवंबर की सुबह करीब 11 बजे ऑर्थोपेडिक ओपीडी में हुई थी. आरोप है कि एक महिला निर्धारित लाइन तोड़कर अपने मरीज को पहले डॉक्टर को दिखाने की कोशिश कर रही थी. सुरक्षाकर्मियों ने उसे लाइन के नियमों का पालन करने के लिए कहा तो वह कथित तौर पर उग्र हो गई.

स्थिति बिगड़ने पर महिला सुरक्षाकर्मियों को मौके पर बुलाया गया. उन्होंने महिला को समझाने और परिसर से बाहर ले जाने की कोशिश की. प्रशासन के मुताबिक, इस दौरान विवाद और बढ़ गया.

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पुलिस चौकी ले जाई गई महिला

अस्पताल प्रशासन का कहना है कि पूछताछ के दौरान महिला के साथ मौजूद व्यक्ति ने उसे अपना परिचित मानने से इनकार कर दिया. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और महिला को नगवा पुलिस चौकी ले जाया गया.

आरोप है कि पुलिस चौकी में भी महिला ने पुलिसकर्मियों और सुरक्षाकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किया और हाथापाई की. बाद में तबीयत खराब होने की शिकायत पर उसे बीएचयू ट्रॉमा सेंटर की इमरजेंसी में लाया गया. यहां चिकित्सकीय परीक्षण और प्राथमिक उपचार के बाद उसे जाने दिया गया.

इलाज के बाद दोबारा ट्रॉमा सेंटर पहुंची महिला

बीएचयू प्रशासन के मुताबिक, प्राथमिक उपचार के बाद महिला दोबारा ट्रॉमा सेंटर परिसर पहुंची. यहां उसने फिर से सुरक्षाकर्मियों के साथ विवाद और हाथापाई की. प्रशासन का दावा है कि इस दौरान सुरक्षाकर्मियों ने अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए. घटना के बाद सुरक्षा गार्ड मोहम्मद हैदर खान और पुलिस चौकी के उपनिरीक्षक सपनिल का भी चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया.

वायरल वीडियो पर प्रशासन ने दी सफाई

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को लेकर बीएचयू प्रशासन का कहना है कि इसमें घटनाक्रम का केवल एक हिस्सा दिखाया गया है. इससे पूरी घटना का संदर्भ स्पष्ट नहीं होता. प्रशासन ने यह भी दावा किया कि वीडियो में दिखाई दे रही महिला मरीज नहीं थी और किसी मरीज के साथ मारपीट नहीं हुई थी. हालांकि, वीडियो में सुरक्षाकर्मी को महिला के साथ मारपीट करते देखा जा सकता है. ऐसे में घटना को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं.

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इस मामले में लंका थाना प्रभारी राजकुमार ने बताया कि सुरक्षा गार्ड मोहम्मद हैदर खान की तहरीर पर महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

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