हरियाणा के सोनीपत में रिश्वतखोरी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने तहसीलदार कार्यालय में तैनात एक कंप्यूटर ऑपरेटर को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. खास बात यह है कि जिस बिल्डिंग में एंटी करप्शन ब्यूरो का कार्यालय है, उसी बिल्डिंग के नीचे आरोपी रिश्वत ले रहा था. शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने जाल बिछाकर उसे पकड़ लिया.

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आरोपी की पहचान मनजीत के रूप में हुई है. वह तहसीलदार कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात था. मामला जमीन की तकसीम होने के बाद उसकी नकल देने से जुड़ा है. गांव कुमासपुर निवासी जोगिंदर ने एसीबी को शिकायत दी थी कि आरोपी नकल देने के बदले उससे 20 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा है.

पहले भी ले चुका था 10 हजार रुपये

शिकायतकर्ता जोगिंदर के मुताबिक, जमीन की तकसीम होने के बाद उसे संबंधित दस्तावेज की नकल चाहिए थी. इसके लिए वह तहसील कार्यालय के चक्कर लगा रहा था. आरोप है कि कंप्यूटर ऑपरेटर मनजीत ने नकल देने के बदले उससे 20 हजार रुपये मांगे थे. शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि आरोपी पहले ही उससे 10 हजार रुपये ले चुका था. इसके बावजूद करीब एक महीने से उसे नकल देने के नाम पर टालमटोल किया जा रहा था.

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लगातार परेशान होने के बाद जोगिंदर ने सोनीपत एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत की जांच के बाद एसीबी की टीम ने कार्रवाई की योजना बनाई. टीम ने जाल बिछाया और आरोपी को 20 हजार रुपये लेते हुए पकड़ लिया.

एसीबी इंस्पेक्टर ने क्या बताया?

एंटी करप्शन ब्यूरो के इंस्पेक्टर भगत सिंह ने बताया कि गांव कुमासपुर निवासी जोगिंदर की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि जमीन की तकसीम के बाद नकल देने के बदले कंप्यूटर ऑपरेटर उससे 20 हजार रुपये मांग रहा है. शिकायत के आधार पर टीम ने जाल बिछाया और आरोपी को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया.

इंस्पेक्टर के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. अब इस मामले में आगे की जांच की जा रही है. तहसील कार्यालय के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच हो सकती है. फिलहाल इस मामले में किसी अन्य कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है.

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