दुनिया की सबसे बड़ी चिप कंपनी Nvidia में जेनसन हुआंग की वापसी की उम्मीदों पर फिलहाल विराम लग गया है. कंपनी के बोर्ड चेयरमैन हार्वे जोन्स ने मंगलवार को निवेशकों के साथ बातचीत की शुरुआत में ही दो टूक कहा कि बोर्ड हुआंग को दोबारा CEO नियुक्त नहीं करेगा. उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर सवाल नहीं लिए जाएंगे. बोर्ड ने नए सीईओ की तलाश के लिए एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म हेड्रिक एंड स्ट्रगल्स को नियुक्त किया है.

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यह बयान ऐसे समय आया है, जब कंपनी के पूर्व सीईओ हुआंग ने मंगलवार को कहा था कि अगर बोर्ड उनकी वापसी को कंपनी के हित में मानता है तो वह दोबारा जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं. पिछले हफ्ते पद छोड़ने के बाद यह मामला Nvidia के निवेशकों और टेक इंडस्ट्री के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

हुआंग के जाने से कंपनी की रणनीति पर सवाल

जेनसन हुआंग ने करीब तीन दशक तक Nvidia का नेतृत्व किया. इस दौरान कंपनी की चिप रणनीति, ग्राहकों के साथ बड़े कारोबारी समझौते और अमेरिकी सरकार के साथ उसके संबंधों में उनकी अहम भूमिका रही. उनके जाने के बाद निवेशक यह जानना चाहते हैं कि कंपनी की आगे की रणनीति क्या होगी और अरबों डॉलर के निवेश से जुड़े फैसले कौन लेगा.

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दरअसल, हुआंग ने पिछले गुरुवार को एक्स्ट्रा मैरिटल से जुड़े खुलासों के बाद पद छोड़ दिया था. इनमें चीनी कारोबारी महिला एलिस हुआंग और Nvidia की दो महिला कर्मचारियों के साथ कथित संबंध शामिल बताए गए. अमेरिकी खुफिया एजेंसियां एलिस हुआंग के चीन के स्टेट सिक्योरिटी मंत्रालय से कथित संबंधों और बीजिंग को किसी तरह की जानकारी दिए जाने की आशंका की जांच कर रही हैं.

नए CEO की तलाश में जुटा बोर्ड

हार्वे जोन्स ने निवेशकों को बताया कि बोर्ड ने नए सीईओ की तलाश के लिए हेड्रिक एंड स्ट्रगल्स को नियुक्त किया है. कंपनी की अंतरिम सीईओ और वित्त प्रमुख कोलेट क्रेस ने तिमाही नतीजों के साथ जारी बयान में नेतृत्व से जुड़े विवाद पर कोई टिप्पणी नहीं की. उन्होंने कहा कि कंपनी की कारोबारी रफ्तार मजबूत है और उसका नया Vera Rubin AI चिप रोडमैप तय योजना के मुताबिक आगे बढ़ रहा है.

बोर्ड नए सीईओ के लिए कंपनी के भीतर और बाहर, दोनों जगह संभावित उम्मीदवारों पर विचार कर रहा है. इस बीच 'स्टैंड विद जेनसेन' अभियान ने भी नेतृत्व चयन की प्रक्रिया को चर्चा में ला दिया है.

चौथी तिमाही में 130 अरब डॉलर के राजस्व का अनुमान

नेतृत्व को लेकर विवाद के बावजूद Nvidia के वित्तीय नतीजे मजबूत रहे हैं. कंपनी का तीसरी तिमाही का राजस्व पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले दोगुने से ज्यादा बढ़कर 115.84 अरब डॉलर पहुंच गया. यह विश्लेषकों के 109.11 अरब डॉलर के औसत अनुमान से भी अधिक है. कंपनी लगातार 17 तिमाहियों से वॉल स्ट्रीट के राजस्व अनुमानों को पीछे छोड़ रही है.

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Nvidia ने जनवरी में समाप्त होने वाली चौथी तिमाही के लिए 130 अरब डॉलर के राजस्व का अनुमान जताया है. यह विश्लेषकों के 125.25 अरब डॉलर के अनुमान से ज्यादा है. कंपनी ने स्पष्ट किया है कि इस अनुमान में चीन को डेटा सेंटर चिप्स की बिक्री शामिल नहीं है.

कंपनी का एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन 71 से 72 फीसदी रहने का अनुमान है. वहीं, तीसरी तिमाही में यह बढ़कर 74.9 फीसदी रहा, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 73.5 फीसदी था. नतीजों के बाद Nvidia के शेयरों में बाजार बंद होने के बाद कारोबार के दौरान करीब 2 फीसदी की तेजी आई.

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