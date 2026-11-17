जिस दौर के खत्म होने का इंतजार शायद किसी को नहीं था, वह आखिरकार खत्म हो गया है. महेंद्र सिंह धोनी अब IPL में खिलाड़ी के तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स की पीली जर्सी में मैदान पर नजर नहीं आएंगे. चेन्नई सुपर किंग्स ने 17 नवंबर 2026 को ऐलान किया कि धोनी ने IPL में अपने खेलने के करियर को खत्म कर दिया है और अब IPL 2027 से टीम के 'मेंटॉर' की भूमिका संभालेंगे.

और पढ़ें

धोनी करीब दो दशक से CSK की पहचान का सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं. साल 2008 में IPL की शुरुआत से ही वह चेन्नई की टीम का हिस्सा रहे और लंबे समय तक कप्तानी भी की. उनकी कप्तानी में CSK ने 5 बार IPL का खिताब जीता. अब खिलाड़ी के तौर पर उनका सफर खत्म होने के बाद टीम के साथ उनका रिश्ता एक नई भूमिका में जारी रहेगा.

2008 से शुरू हुआ था सफर

महेंद्र सिंह धोनी को IPL के पहले सीजन से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना कप्तान बनाया था. इसके बाद धोनी और CSK की जोड़ी IPL की सबसे चर्चित जोड़ियों में शामिल हो गई. टीम ने उनकी कप्तानी में लगातार सफलता हासिल की और चेन्नई IPL की सबसे मजबूत टीमों में गिनी जाने लगी.धोनी ने IPL में 278 मैच खेले और 5,439 रन बनाए. वह टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ियों में भी शामिल रहे.

Advertisement

सोशल मीडिया पर यह खबर सामने आते ही माही X पर ट्रेंड करने लगे. धोनी के फैंस भावुक नजर आए और उन्हें अपने-अपने अंदाज में ट्रिब्यूट देने लगे.

लकी शर्मा X पर लिखते हैं- कुछ विदाई की कल्पना करना भी बेहद दर्दनाक होता है. हर चीज के लिए शुक्रिया, एमएस धोनी.

Some Goodbyes are So Painful to imagine 💔 Thank You For Everything MS DHONI 🥹❤️ #MSDhoni𓃵 #ChennaiSuperKings #MSDhoni https://t.co/EU1d8Je0UT — luckysharma (@lucky310189) November 17, 2026

आपके बिना क्रिकेट का वह जादू अधूरा सा लगेगा

The end of an era. मैदान पर वो शांत चित्त और आखिरी गेंद तक मैच पलटने का हुनर... MAHI भाई, आपके बिना क्रिकेट का वह जादू अधूरा सा लगेगा। एक यादगार युग को अलविदा और अनगिनत सुनहरी यादों के लिए दिल से शुक्रिया, कैप्टन कूल MSDhoni 💛🏏 क्या आपको भी indian premier league अधूरा लगेगा ? https://t.co/PrILqSYHWV — Manoj 🇮🇳🇮🇳 (@MBrickchiawas) November 17, 2026

फैंस भावुक हो रहे हैं

Abhi nhi yrrrr mahi bhai. Ek bar or 😢😢😢😢😢#Dhoni #mahi #MSDhoni https://t.co/28N1MpIPCa — Bhupendar Sharma (@BhupSharma6) November 17, 2026

माही इतनी जल्दी नहीं

Its Not Okay #Mahi😭😭😭 https://t.co/L3U4eESwVs — NEWS3PEOPLE (@news3people) November 17, 2026

माही मार रहा है

"Mahi maar raha hai" Was the only take we cared to hear! IPL and Mahi were a match made in Cricket Heaven. Happy Retirement Champion 🏆 #Dhoni #IPL https://t.co/X6BxCghVOc — Sadaf Afreen صدف (@s_afreen7) November 17, 2026

बंद कर दो अब IPL!

Officially IPL has Ended💔 IPL isn't IPL anymore without Dhoni Captain COO7 Missing your game Forever Cap 😭🥺 https://t.co/xFgdmzmf2t — ɪᴛᴀᴄʜɪ ᴜᴄʜɪʜᴀ 🐯🐉🦚 (@dinu__07) November 17, 2026

2026 में नहीं खेल पाए थे एक भी मैच

धोनी ने IPL 2026 में एक भी मुकाबला नहीं खेला था. फिटनेस से जुड़ी परेशानी के चलते वह पूरे सीजन से बाहर रहे थे. इसके बाद IPL 2027 में उनके खेलने को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे. कुछ हफ्ते पहले धोनी ने भी कहा था कि वह दिसंबर से पहले अपनी फिटनेस और डॉक्टर की रिपोर्ट देखने के बाद अगले सीजन में खेलने पर फैसला करेंगे.

लेकिन अब CSK ने उनके भविष्य को लेकर तस्वीर पूरी तरह साफ कर दी है. धोनी खिलाड़ी के तौर पर नहीं, बल्कि टीम के मेंटॉर के रूप में चेन्नई के साथ बने रहेंगे.

Advertisement

अब युवा खिलाड़ियों को देंगे अपना अनुभव

CSK ने धोनी की नई भूमिका को लेकर कहा है कि वह टीम के साथ मेंटॉर के तौर पर जुड़े रहेंगे. टीम में मौजूद युवा खिलाड़ियों को उनके लंबे अनुभव और क्रिकेट की समझ का फायदा मिलेगा. यानी धोनी मैदान पर बल्ले और विकेटकीपिंग ग्लव्स के साथ नहीं, बल्कि ड्रेसिंग रूम और टीम के पीछे से अपनी भूमिका निभाते नजर आएंगे.

CSK के मालिक एन श्रीनिवासन ने भी धोनी के साथ लंबे रिश्ते को याद किया और कहा कि 2008 में उन्हें टीम में शामिल करना उनके सबसे अच्छे फैसलों में से एक था. उन्होंने यह भी कहा कि धोनी हमेशा CSK की पहचान का हिस्सा रहेंगे.

धोनी के लिए IPL का खिलाड़ी वाला अध्याय भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन CSK के साथ उनकी कहानी अभी जारी है. फर्क सिर्फ इतना होगा कि 2027 से 'थाला' मैदान पर खेलते हुए नहीं, बल्कि टीम को अगली पीढ़ी के लिए तैयार करते हुए दिखाई देंगे.

---- समाप्त ----