दूध सा सफेद मार्बल धीरे-धीरे पड़ रहा है पीला? सफाई में न करें ये भूल, जानें सालों-साल शीशे सा चमकाने का सीक्रेट 

How To Clean White Marble: आजकल फ्लोरिंग में बहुत से ऑप्शंस आ गए हैं, लेकिन आज भी लोग घर में मार्बल फ्लोरिंग लगवाना पसंद करते हैं. घर में सफेद या हल्के रंग का मार्बल अलग ही चमक बिखरेता है. उसकी चमक पूरे घर की खूबसूरती बढ़ा देती है. लेकिन समय के साथ यही चमक गायब होने लगती है और फर्श पर हल्की पीली या मटमैली परत नजर आने लगती है. फिर चाहे जितना पोछा लगा लें, मार्बल पहले जैसा सफेद नहीं दिखता.

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अक्सर लोग इसके लिए धूल-मिट्टी या पुराने होने को जिम्मेदार मानते हैं. लेकिन असली वजह कई बार हमारी रोज की सफाई की आदतें होती हैं. मार्बल एक ऐसा पत्थर है जो पानी, तेल और कई तरह के केमिकल को सोख सकता है. इसलिए इसकी सफाई में थोड़ी-सी लापरवाही भी समय के साथ फर्श का रंग बिगाड़ सकती है. अच्छी बात ये है कि कुछ आसान सावधानियां रखकर मार्बल को लंबे समय तक चमकदार रखा जा सकता है. आज हम आपको मार्बल को सालों-साल दूध सा सफेद और चमकदार बनाए रखने की ट्रिक्स बताने वाले हैं. चलिए जानते हैं.



नींबू और सिरके से मार्बल साफ करना छोड़ दें: नींबू और सिरका घर की सफाई के लिए काफी इस्तेमाल किए जाते हैं. लेकिन मार्बल पर इनका इस्तेमाल करना सही नहीं होता है. दोनों में एसिड होता है, जो मार्बल की चमक को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचा सकता है.

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इससे फर्श की ऊपरी परत खुरदरी होने लगती है और उस पर धूल-मिट्टी ज्यादा आसानी से चिपकती है. धीरे-धीरे यही गंदगी मार्बल को पीला या फीका दिखाने लगती है. इसलिए मार्बल की सफाई के लिए ऐसा क्लीनर इस्तेमाल करें, जो नेचुरल स्टोन के लिए सेफ हो और जिसका पीएच-न्यूट्रल हो.

मार्बल के लिए अलग पोछा रखें: घर में एक ही पोछे से रसोई, बाथरूम और कमरे साफ करना बहुत ही आम बात है. लेकिन अगर आपके घर में मार्बल लगा है, तो ये आदत नुकसान पहुंचा सकती है.

बाथरूम या रसोई की गंदगी, तेल और क्लीनर के बचे हुए कण उसी पोछे के जरिए मार्बल पर पहुंच सकते हैं. मार्बल इन्हें धीरे-धीरे सोख भी सकता है. इसलिए कोशिश करें कि मार्बल के लिए अलग पोछा रखें. उसे हर इस्तेमाल के बाद अच्छी तरह धोकर ही दोबारा इस्तेमाल करें.

समय-समय पर मार्बल की सीलिंग कराएं: मार्बल ऊपर से भले ही चिकना दिखता है, लेकिन इसके अंदर बहुत छोटे-छोटे छेद होते हैं, जिनमें पानी और गंदगी आसानी से जा सकती है. इसका मतलब है कि इसके इन छोटे-छोटे छेदों में पानी, तेल और गंदगी जा सकती है.

इससे बचने के लिए मार्बल पर अच्छी क्वालिटी का सीलर लगवाना जरूरी है. सीलिंग मार्बल को दाग और नमी से बचाने में मदद करती है. इसे एक बार करवाकर भूलना नहीं चाहिए. मार्बल की क्वालिटी और घर में आने-जाने की मात्रा के हिसाब से आमतौर पर 1 से 3 साल के बीच दोबारा सीलिंग की जरूरत पड़ सकती है.

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हर तरह की वैक्स या कोटिंग न लगाएं: मार्बल को ज्यादा चमकदार बनाने के लिए कई लोग उस पर वैक्स या कोई फ्लोर कोटिंग करवा देते हैं. लेकिन हर कोटिंग मार्बल के लिए नहीं बनी होती.

गलत वैक्स या कोटिंग समय के साथ खुद पीली पड़ सकती है. इससे ऐसा लग सकता है कि मार्बल का रंग बदल गया है, जबकि असल में ऊपर लगी लेयर पीली हुई होती है. इसलिए मार्बल पर हमेशा नेचुरल स्टोन के लिए बनी कोटिंग या सीलर ही इस्तेमाल करें.

फर्श पर पानी गिरते ही पोंछ दें: मार्बल पर पानी गिरने के बाद उसे लंबे समय तक ऐसे ही छोड़ देना भी नुकसान कर सकता है. खासकर कुछ तरह के मार्बल में थोड़ी मात्रा में आयरन मौजूद होता है. अगर पानी लंबे समय तक फर्श पर जमा रहे तो आयरन में जंग जैसी प्रोसेस हो सकती है. इससे मार्बल पर पीले या भूरे रंग के निशान पड़ सकते हैं, जिन्हें बाद में हटाना काफी मुश्किल हो जाता है. इसलिए पानी, चाय, जूस या कोई भी दूसरा लिक्विड गिरते ही उसे तुरंत पोंछ दें.

तेज धूप से भी बचाएं: अगर आपके घर में बड़ी खिड़कियों से सीधी धूप मार्बल के फर्श पर पड़ती है तो लंबे समय तक ऐसा होने से भी कुछ तरह के मार्बल के रंग और चमक पर बुरा असर पड़ सकता है.

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खासकर खिड़की के पास लगे मार्बल पर लगातार सीधी धूप पड़ रही हो तो पर्दे या ब्लाइंड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है. जरूरत हो तो खिड़की पर यूवी-फिल्टर वाली फिल्म भी लगाई जा सकती है.

मार्बल पीला होने के बाद सुधारने से बेहतर है पहले ही बचाव करें

मार्बल की चमक एक बार खराब हो जाए तो उसे दोबारा पहले जैसा करना आसान नहीं होता. इसलिए बाद में महंगे ट्रीटमेंट कराने से बेहतर है कि शुरुआत से ही इसकी सही देखभाल की जाए.

मार्बल के लिए अलग पोछा रखें, नींबू-सिरके जैसे एसिडिक क्लीनर से बचें, सही सीलर लगवाएं, पानी और दूसरे लिक्विड को तुरंत साफ करें और बिना सोचे-समझे कोई भी वैक्स या कोटिंग न लगाएं. इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो सफेद मार्बल लंबे समय तक अपनी चमक और रंगत बनाए रख सकता है.

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