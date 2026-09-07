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JPN vs IND: टीम इंडिया से भिड़ने जा रहा जापान, खिलाड़ियों के नाम और रिकॉर्ड जानते हैं?

भारत और जापान की सीनियर टीम्स पहली बार क्रिकेट के मैदान पर आमने-सामने होंगी. भारत के खिलाफ मुकाबले के बाद जापानी टीम एशियन गेम्स में अपने अभियान की शुरुआत करेगी. मेजबान जापान को ग्रुप-ए में अफगानिस्तान और नेपाल के साथ रखा गया है.

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जापानी टीम के कप्तान (Photo: Instagram/@kendelfleming9)
जापानी टीम के कप्तान (Photo: Instagram/@kendelfleming9)

एशियन गेम्स 2026 से पहले भारतीय मेन्स क्रिकेट टीम जापान के खिलाफ 22 सितंबर को टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेलने जा रही है. दोनों टीमों के बीच यह ऐतिहासिक मुकाबला 22 सितंबर (मंगलवार) को तोचिगी प्रांत के सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. पहली बार भारतीय टीम जापान के खिलाफ कोई इंटरनेशनल मुकाबला खेलेगी, ऐसे में यह बेहद खास लम्हा होगा.

जापान आईसीसी (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल) का एसोसिएट मेम्बर है और उसने इससे पहले किसी भी फुल मेम्बर टीम का सामना नहीं किया है. वैसे जापानी खिलाड़ियों के पास टी20 इंटरनेशनल का ठीक-ठाक अनुभव है. केंडेल काडोवाकी-फ्लेमिंग ना सिर्फ जापानी टीम के कप्तान हैं, बल्कि वो टी20 इंटरनेशनल में जापान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.

केंडेल काडोवाकी-फ्लेमिंग ने अब तक जापान के लिए 55 टी20I मुकाबले खेले हैं, जिसमें उनके नाम पर 38.18 की औसत से 1871 रन दर्ज हैं. इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 12 अर्धशतक लगाए. टी20 इंटरनेशनल में जापान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में सबोरीश रविचंद्रन (997 रन) दूसरे और लाचलान यामामोटो-लेक (825 रन) तीसरे नंबर पर हैं.

बॉलिंग में भारतवंशी खिलाड़ी का जलवा
जापान के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट सबोरीश रविचंद्रन ने ही झटके हैं. रविचंद्रन ने जापान की ओर से 53 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 11.76 की औसत से 63 विकेट अपने नाम किए. हालांकि चेन्नई में जन्मे सबोरीश रविचंद्रन एशियन गेम्स स्क्वॉड का हिस्सा नहीं हैं. ऑफ-स्पिनर इब्राहिम ताकाहाशी 48 विकेटों के साथ इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. इसके बाद चार्ली हारा-हिंज (45 विकेट) और रेओ सकुरानो-थॉमस (45 विकेट) का नंबर आता है.
यह भी पढ़ें: जापान के खिलाफ पहली बार टी20I मैच खेलेगी टीम इंडिया, एशिया गेम्स से पहले BCCI का बड़ा ऐलान

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देखा जाए तो जापान ने अब तक 61 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस दौरान उसने 41 मैचों में जीत हासिल की. जबकि 18 मुकाबलों में उसे हार मिली. एक मुकाबला टाई रहा और एक का नतीजा नहीं निकला. टी20 इंटरनेशनल में जापान का बेस्ट स्कोर 258/0 रहा है, जो उसने फरवरी 2024 में चीन के खिलाफ बनाया था.

इस टीम को 12 रनों पर किया ढेर
11 अक्तूबर 2022 को इंडोनेशिया के खिलाफ जापानी टीम 79 रनों पर ऑलआउट हो गई थी, जो टी20 इंटरनेशनल में उसका न्यूनतम स्कोर है. जापान को टी20 इंटरनेशनल में रनों से लिहाज से सबसे बड़ी जीत मंगोलिया के खिलाफ मिली. 8 मई 2024 को जापान ने मंगोलिया को 205 रनों से हराया था. उस मैच में मंगोलियाई टीम सिर्फ 12 रन बना सकी थी.

जापानी टीम एशियन गेम्स में भी भाग लेगी, जहां उसे ग्रुप-ए में अफगानिस्तान और नेपाल के साथ रखा गया है. मेजबान जापान अपने पहले मुकाबले में 24 सितंबर को अफगानिस्तान का सामना करेगा. फिर 26 सितंबर को उसकी भिड़ंत नेपाल से होगी. एशियन गेम्स के लिए जापान की टीम पहले ही घोषित हो चुकी है.

एशियन गेम्स के लिए जापान का स्क्वॉड: केंडेल काडोवाकी-फ्लेमिंग (कप्तान), चार्ली हारा-हिंज, बेंजामिन इतो-डेविस, एलेस्टर काडोवाकी-फ्लेमिंग, कोहेई कुबोटा, जेक कुसुदा-नायरन, वतरू मियाउची, रेओ सकुरानो-थॉमस, एलेक्स शिराई-पटमोर, शोमा सुगया-स्लेटर, डेक्लान सुजुकी, त्सुयोशी तकादा, इब्राहिम ताकाहाशी, मकोतो तानियामा और लाचलान यामामोटो-लेक.

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