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अमृतसर एयरपोर्ट पर ड्रोन जैसी संदिग्ध चीजें दिखने से हड़कंप, 7 फ्लाइट्स डायवर्ट

अमृतसर एयरपोर्ट के पास ड्रोन जैसी संदिग्ध उड़ती वस्तुएं दिखने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं. जिसके चलते 7 उड़ानों को दिल्ली-चंडीगढ़ डायवर्ट किया गया. फिलहाल जांच जारी है.

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अमृतसर एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ाई गई. (File Photo)
अमृतसर एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ाई गई. (File Photo)

पंजाब के अमृतसर स्थित श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार देर रात हड़कंप मच गया. रनवे के पास आसमान में दो से चार उड़ती हुई संदिग्ध चीजें दिखाई दीं, जो पहली नजर में ड्रोन जैसी लग रही थीं. नजारा सामने आते ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने अलर्ट जारी कर दिया.

यह घटना रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है. रनवे के पास संदिग्ध गतिविधि दिखने के बाद सुरक्षा के लिहाज से अमृतसर आने वाली 7 उड़ानों का रास्ता बदल दिया गया. इनमें से कुछ फ्लाइट्स को दिल्ली और कुछ को चंडीगढ़ डायवर्ट किया गया.

रुड़ाला गांव की तरफ से आईं संदिग्ध चीजें

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प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, ये उड़ती हुई चीजें गांव रुड़ाला की तरफ से एयरपोर्ट की दिशा में आती दिखाई दी थीं. कुछ देर तक ये रनवे और आसपास के संवेदनशील इलाके के ऊपर मंडराती रहीं. अमृतसर सीमावर्ती जिला है. ऐसे में एयरपोर्ट के पास इस तरह की संदिग्ध गतिविधि को सुरक्षा के लिहाज से गंभीर माना गया. सूचना मिलते ही CISF, पंजाब पुलिस समेत दूसरी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया.

ड्रोन थे या कुछ और, अभी साफ नहीं

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फिलहाल यह पुष्टि नहीं हुई है कि आसमान में दिखाई दीं ये वस्तुएं वास्तव में ड्रोन थीं या कोई दूसरी उड़ने वाली चीज. सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं. जांच के दौरान यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये वस्तुएं कहां से आई थीं. साथ ही उनकी पहचान को लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है. 

हालांकि, इस घटना के बाद एयरपोर्ट के आसपास कुछ समय के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती गई. सुरक्षा दलों ने संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी. फिलहाल जांच के नतीजों का इंतजार है, जिसके बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ होगी.

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