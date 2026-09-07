पिंपरी-चिंचवड़ से पुणे तक बिजली गुल, 3 लाख लोगों के घरों में ब्लैकआउट

महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवड़ और पुणे के कई इलाकों में रविवार दोपहर बिजली सब स्टेशन में तकनीकी खराबी के बाद आग लगने से बिजली आपूर्ति प्रभावित हो गई. अधिकारियों के मुताबिक, इस घटना से करीब 3.10 लाख उपभोक्ता प्रभावित हुए. ज्यादातर इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है, हालांकि कुछ जगहों पर अब भी आपूर्ति सामान्य नहीं हो पाई थी.

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चिंचवड़ स्थित महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड यानी एमएसईटीसीएल की सुविधा में दोपहर करीब 12.25 बजे 22 केवी करंट ट्रांसफॉर्मर और ब्रेकर यूनिट में धमाका हुआ. इसके बाद आग लग गई. आग पर काबू पा लिया गया और घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

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3.10 लाख उपभोक्ताओं पर पड़ा असर

इस तकनीकी खराबी का असर हाई-वोल्टेज लाइनों पर पड़ा, जिससे पिंपरी-चिंचवड़ के कई हिस्सों में बिजली चली गई. महावितरण के मुताबिक, पिंपरी-चिंचवड़ और भोसरी में करीब 2.60 लाख उपभोक्ता प्रभावित हुए. वहीं शिवाजीनगर, औंध, गणेशखिंड, एसबी रोड, मॉडल कॉलोनी और बालगंधर्व इलाके में करीब 50 हजार उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति बाधित हुई.

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शिवाजीनगर, औंध, गणेशखिंड और आसपास के इलाकों में बिजली करीब 1.50 बजे तक बहाल कर दी गई. वहीं ज्यादातर प्रभावित क्षेत्रों में वैकल्पिक फीडरों के जरिए दोपहर करीब 3 बजे तक आपूर्ति बहाल हो गई.

इन इलाकों में रही ज्यादा परेशानी

निगडी, यमुनानगर, बिजलीनगर, रावेत, मामुर्डी, देहू रोड, चिंचवड़, ताथवड़े, वाकड और आसपास के इलाकों में करीब 1.25 लाख उपभोक्ताओं की बिजली बहाली में लोड की समस्या के कारण देरी हुई. इस घटना का असर पुणे मेट्रो की बिजली आपूर्ति पर भी थोड़ी देर के लिए पड़ा. गणेशखिंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन से मेट्रो की सप्लाई प्रभावित हुई थी.

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औद्योगिक इलाकों में भी असर

खराबी का असर अंबेटन यानी चाकण और तलेगांव के 132 केवी सब स्टेशनों पर भी पड़ा. तलेगांव शहर में घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली खोपोली से आने वाली वैकल्पिक लाइन के जरिए बहाल की गई, हालांकि औद्योगिक सप्लाई में तकनीकी दिक्कतें बनी रहीं.

अंबेटन सब स्टेशन की सप्लाई शाम 4.20 बजे बहाल की गई. यहां करीब 1,500 औद्योगिक उपभोक्ता प्रभावित हुए थे. एमएसईटीसीएल ने खराब बे को अलग करने और बाकी सिस्टम को बहाल करने का काम तेजी से शुरू किया, जबकि महावितरण की टीमें बाकी प्रभावित इलाकों में बिजली व्यवस्था सामान्य करने में जुटी रहीं.

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