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लाल साड़ी में नीता तो सिल्वर में चमकीं ईशा, श्लोका-राधिका का लुक कर देगा दीवाना; अबू जानी-संदीप खोसला के इवेंट में दिखा रॉयल अंदाज

Ambani Ladies looks At Abu Jani Sandeep Khosla 40 Years Celebration: अबू जानी-संदीप खोसला की 40वीं एनिवर्सरी पार्टी में नीता अंबानी, ईशा अंबानी, श्लोका अंबानी और राधिका अंबानी ने अपने शानदार डिजाइनर लुक्स से महफिल लूट ली. चारों के खास आउटफिट्स और स्टाइलिंग ने सबको बहुत इंप्रेस किया.

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नीता अंबानी से लेकर राधिका अंबानी तक सभी बेहद खूबसूरत लगे. (Photo: ITG)
नीता अंबानी से लेकर राधिका अंबानी तक सभी बेहद खूबसूरत लगे. (Photo: ITG)

Ambani Ladies looks At Abu Jani Sandeep Khosla 40 Years Celebration:  फैशन की दुनिया में कुछ शामें इतनी शानदार होती हैं कि उन्हें लंबे समय तक याद रखा जाता है. कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब मशहूर डिजाइनर जोड़ी अबू जानी और संदीप खोसला ने इंडस्ट्री में अपने 40 साल पूरे होने का जश्न मनाया. इस खास मौके पर बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी हस्तियों से लेकर अंबानी परिवार की महिलाओं ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. सभी एक से बढ़कर एक आउटफिट्स पहने दिखे, लेकिन जैसे ही नीता अंबानी ने अपनी बेटी ईशा अंबानी और बहुओं श्लोका-राधिका के साथ एंट्री की सभी का ध्यान उनकी ओर घूम गया. चारों ने अपनी मौजूदगी से शाम को और ग्लैमरस बना दिया. नीता अंबानी, ईशा अंबानी, श्लोका अंबानी और राधिका अंबानी चारों ही डिजाइनर जोड़ी के आउटफिट्स में नजर आईं और हर किसी का लुक दूसरे से बिल्कुल अलग था.

दिलचस्प बात ये रही कि चारों ने अबू जानी संदीप खोसला के क्रिएशन पहने, लेकिन किसी ने रॉयल साड़ी चुनी तो किसी ने सिल्वर शिमर, किसी ने आइवरी-गोल्ड और किसी ने व्हाइट-पर्पल एम्ब्रॉयडरी को अपना स्टाइल स्टेटमेंट बनाया. चलिए जानते हैं क्या-क्या पहन पहुंचीं अंबानी लेडीज.

नीता अंबानी, श्लोका अंबानी, राधिका अंबानी और ईशा अंबानी (Photo: Yogen Shah)


लाल साड़ी में नीता अंबानी का रॉयल अंदाज
सबसे पहले बात करें नीता अंबानी की तो उन्होंने इस खास मौके के लिए गहरे लाल रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी. साड़ी का रंग बहुत ही रिच और फेस्टिव नजर आ रहा था, जबकि इस पर की गई बारीक डिटेलिंग और टेक्शचर्ड फिनिश पूरे लुक को लग्जरी टच दे रही थी. उन्होंने साड़ी को मैचिंग लाल ब्लाउज के साथ पेयर किया, जिससे पूरा लुक एकसार और बेहद एलिगेंट दिखाई दिया. साड़ी की बॉर्डर और फैब्रिक पर मौजूद बारीक काम कैमरे में भी साफ नजर आया.

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नीता अंबानी ने इस लुक के साथ मिनिमल जूलरी कैरी की. उन्होंने गले में लाल माला के साथ गले में डायमंड पेंडेंट पहना था और कानों में डायमंड ईयररिंग्स कैरी किए. उन्होंने मिनिमल जूलरी के साथ साड़ी को ही अपने लुक का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रखा. खुले बाल, सॉफ्ट मेकअप और रेड साड़ी का कॉम्बिनेशन उनके पूरे लुक को ग्रेसफुल बना रहा था.

सिल्वर-वाइट शिमर में ईशा अंबानी ने लगाया ग्लैमर का तड़का
वहीं ईशा अंबानी का लुक पूरी तरह ग्लैमरस और मॉडर्न नजर आया. उन्होंने सिल्वर और वाइट टोन का एक शिमरिंग एम्बेलिश्ड आउटफिट पहना था. आउटफिट पर सीक्वेंस और एम्ब्रॉयडरी का काम किया गया था, जो लाइट्स पड़ते ही चमक रहा था. ईशा के आउटफिट में स्ट्रक्चर्ड स्कर्ट और विदाउट स्लीव्स जैकेट स्टाइल टॉप था. 

उनका आउटफिट बॉडी-स्किमिंग और स्ट्रक्चर्ड लुक दे रहा था, जिसकी वजह से ये ट्रेडिशनल इंडियन फेस्टिव लुक से थोड़ा अलग और ज्यादा कंटेम्पररी दिखाई दिया. ईशा ने इसके साथ डायमंड नेकलेस और मैचिंग ईयररिंग्स पहने. सिल्वर-वाइट आउटफिट के साथ डायमंड जूलरी पूरे लुक को और ज्यादा चमकदार बना रहा था.

आइवरी-गोल्ड आउटफिट में श्लोका का एलिगेंट लुक
श्लोका अंबानी ने इस मौके के लिए आइवरी और गोल्ड कलर का बेहद सॉफ्ट और एलिगेंट लुक चुना. उनका आउटफिट ट्रेडिशनल इंडियन सिल्हूट और मॉडर्न स्टाइलिंग का खूबसूरत कॉम्बिनेश नजर आया.

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उन्होंने बारीक एम्ब्रॉयडरी वाले टॉप को फ्लोइंग लाइट प्लाजो-पैंट  के साथ पेयर किया. इसके साथ लिया गया दुपट्टा पूरे लुक में एक खूबसूरत ट्रेडिशनल टच जोड़ रहा था. दुपट्टे की चौड़ी गोल्डन बॉर्डर खास तौर पर नजर खींच रही थी. आइवरी और गोल्ड का ये कॉम्बिनेशन काफी सटल होने के बावजूद रॉयल फील दे रहा था. श्लोका ने अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए हाथों में पन्ना जड़े कड़े पहने.

संदीप खोसला के साथ नीता अंबानी, राधिका अंबानी, ईशा अंबानी और श्लोका अंबानी. (Photo: Yogen Shah)

वाइट-पर्पल एम्ब्रॉयडरी में राधिका का हटकर अंदाज
चारों में सबसे अलग कलर कॉम्बिनेशन राधिका अंबानी का नजर आया. उन्होंने वाइट और पर्पल टोन का खूबसूरत एम्ब्रॉयडर्ड आउटफिट पहना था. आउटफिट पर फ्लोरल मोटिफ्स की बारीक कारीगरी की गई थी, जिसने सिंपल दिखने वाले बेस को काफी खूबसूरत और डिटेल्ड बना दिया.

पर्पल बेस पर वाइट डिटेलिंग का कॉन्ट्रास्ट पूरे आउटफिट को फ्रेश और यूनीक बना रहा था. उनका लुक न तो बहुत हैवी लग रहा था और न ही बहुत सिंपल. यही बैलेंस इसे खास बना रहा था. राधिका ने भी अपने लुक को मिनिमल तरीके से स्टाइल किया, जिससे आउटफिट की एम्ब्रॉयडरी और फ्लोरल पैटर्न को पूरी तरह हाइलाइट होने का मौका मिला. 

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