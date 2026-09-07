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मॉडल जैसा लुक, बड़े लोगों से संबंध और शराब तस्करी... नेहा का कॉन्फिडेंस देख RPF भी रह गई हैरान

बिहार के समस्तीपुर में आरपीएफ और सीआईबी की टीम ने स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के एसी फर्स्ट क्लास कोच से करीब 75 लीटर ब्रांडेड शराब बरामद की. इस मामले में सिंघिया घाट की रहने वाली नेहा कुमारी और हरियाणा के करनाल निवासी ईशान कुमार को गिरफ्तार किया गया.

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नेहा, जिसे शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. (Photo: Screengrabs)
नेहा, जिसे शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. (Photo: Screengrabs)

बिहार के समस्तीपुर में शराब की तस्करी करने वाली एक मॉडल जैसी दिखने वाली युवती को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था. युवती के साथ एक अन्य युवक को भी गिरफ्तार किया गया था. दोनों स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के एसी फर्स्ट क्लास कोच में सफर कर रहे थे और सीट के नीचे लग्जरी बैग में महंगी शराब की बोतलें छिपाकर रखे थे. आरपीएफ और सीआईबी की टीम ने जब युवती को गिरफ्तार किया तो उसका कॉन्फिडेंस देखकर वे भी हैरान रह गए. क्योंकि जिस वक्त गिरफ्तारी की गई, उसे देखकर लग ही नहीं रहा था उसने जुर्म किया है. बल्कि वह एकदम रिलैक्स थी, शायद उसे यह कॉन्फिडेंस था कि वह बच जाएगी. दावा यह भी किया जा रहा है कि नेहा द्वारा शराब अमीर लोगों और बड़े डॉक्टरों को भी सप्लाई किया जाना था. 

नेहा सिंघिया घाट थाना क्षेत्र के बारी गांव की रहने वाली है. वहीं उसके साथ जिस युवक को गिरफ्तार किया है, वह हरियाणा के करनाल का है और उसका नाम ईशान कुमार है. जानकारी के मुताबिक आरपीएफ की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि नई दिल्ली से जयनगर जा रही ट्रेन नंबर 12562 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के एसी फर्स्ट क्लास कोच में शराब की खेप लाई जा रही है. सूचना मिलने के बाद आरपीएफ और सीआईबी की टीम समस्तीपुर स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचने का इंतजार करने लगी.

ट्रेन के समस्तीपुर पहुंचते ही टीम ने एसी कोच के H1 में छापेमारी की. तलाशी के दौरान नेहा के पास मौजूद दो सूटकेस से शराब बरामद हुई. दोनों सूटकेस में करीब 75 लीटर ब्रांडेड शराब होने की बात सामने आई. इसके बाद युवती और उसके साथ मौजूद युवक को सामान समेत ट्रेन से उतार लिया गया. स्टेशन पर शराब की गिनती और आवश्यक कार्रवाई के बाद दोनों आरोपियों को जीआरपी के हवाले कर दिया गया. जीआरपी ने मामले में केस दर्ज करने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. पुलिस का दावा है कि जांच में नेहा से कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं. क्योंकि फर्स्ट एसी कोच में इतना कॉन्फिडेंस के साथ एक शातिर ही शराब की तस्करी कर सकती है.

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो और फोटो
शराब के साथ पकड़ी गई युवती का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह मामला चर्चा में आ गया. युवती के मॉडल जैसी दिखने को लेकर भी सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं. हालांकि, सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों से अलग पुलिस की कार्रवाई और जांच में सामने आए तथ्यों को ही मामले का आधार माना जा रहा है.

आरपीएफ और जीआरपी अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि शराब की यह खेप कहां से लाई गई थी और इसे समस्तीपुर में किसे सप्लाई किया जाना था. जांच एजेंसियां शराब तस्करी से जुड़े पूरे नेटवर्क और संभावित खरीदारों के बारे में भी जानकारी जुटा रही हैं. पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.

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