तेलंगाना: बस में हज यात्री के छूटे 3 लाख रुपये, कंडक्टर ने लौटाया... VIDEO

तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (TGSRTC) की एक महिला बस कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी से सभी का दिल जीत लिया. दरअसल उसकी बस में एक यात्री का थैला छूट गया था जिसमें 3 लाख रुपये नकद था. शादनगर डिपो की इस कंडक्टर ने इस थैला को यात्री को वापस कर दिया.

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शादनगर के रहने वाले बिजनेसमैन जहांगीर अपनी पत्नी के साथ हज यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे. शनिवार को वो बस से हैदराबाद जा रहे थे. अफजलगंज बस स्टैंड पर उतरने के बाद वो नामपल्ली की ओर बढ़ गए.

हालांकि, कुछ देर बाद उन्हें अहसास हुआ कि 3 लाख रुपये की नकदी से भरा उनका थैला बस में ही छूट गया है.

यात्री को लौटाया रकम भरा बैग

वहीं बस में ही मौजूद आरटीसी कंडक्टर सरिता की नजर एक लावारिस थैले पर पड़ी. उन्होंने बिना देर किए तुरंत बस चालक नरसिम्हुलु को इस बारे में बताया. दोनों ने थैले को अपने पास हिफाजत से रख लिया. दूसरी तरफ जहांगीर अफरा-तफरी में वापस बस स्टैंड पहुंचे और कंडक्टर सरिता और ड्राइवर नरसिम्हुलु को अपने खोए हुए थैला के बारे में पूछा.

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जहांगीर ने थैला को लेकर सारी डिटेल्स दी जिसके बाद कंडक्टर सरिता और ड्राइवर नरसिम्हुलु ने ब्योरे को वेरिफाई किया. इसके बाद उन्होंने 3 लाख रुपये की पूरी रकम से भरा थैला जहांगीर को सौंप दिया.

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हर तरफ हो रही तारीफ

इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कंडक्टर को बस में नकदी को यात्री को सौंपते हुए देखा जा सकता है. बस कर्मचारियों की इस ईमानदारी की हर तरफ तारीफ हो रही है.

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