INSIDE STORY: हार्दिक पंड्या से छुटकारा चाहती थी मुंबई? ट्रेड के पीछे की कहानी कुछ और है

हार्दिक पंड्या और मुंबई इंडियंस का रिश्ता एक बार फिर खत्म हो गया है. जिस फ्रेंचाइजी से उन्होंने आईपीएल करियर शुरू किया, जिसके साथ चार खिताब जीते और फिर कप्तान बनकर वापसी की, अब उसी टीम ने उन्हें पंजाब किंग्स के साथ ट्रेड कर दिया है. बदले में मुंबई को टीम इंडिया के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मिले हैं.

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कागजों पर यह दो बड़े खिलाड़ियों की अदला-बदली है, लेकिन इस ट्रेड की असली कहानी हार्दिक की मुंबई से विदाई में छिपी है.

जिस खिलाड़ी को फ्रेंचाइजी ने अपना भविष्य का कप्तान मानकर वापस बुलाया था, उसे तीन सीजन बाद जाने क्यों दिया गया? क्या हार्दिक खुद मुंबई छोड़ना चाहते थे? क्या मुंबई भी उनसे छुटकारा पाना चाहती थी? या फिर हालात ऐसे बन गए थे कि दोनों पक्षों को साथ बने रहने में कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था?

हार्दिक की मनःस्थिति को समझें तो उनके मन में एक बात जरूर आई होगी -

- चलो ठीक है, मैं भी इस ड्रेसिंग रूम से जाना चाहता था और शायद ये लोग भी चाहते थे कि मैं चला जाऊं.

लेकिन इसके साथ एक सवाल उन्हें अंदर से जरूर कचोट सकता है ...

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- जिस टीम के लिए इतना कुछ किया, जिस फ्रेंचाइजी ने मुझे अपना कप्तान बनाया, क्या अब उसे मेरी जरूरत नहीं रही?

यही इस ट्रेड का सबसे दिलचस्प पहलू है. यह सिर्फ एक खिलाड़ी के टीम बदलने की कहानी नहीं, बल्कि मुंबई और हार्दिक के रिश्ते में आए उस मोड़ की कहानी है, जहां पुराना भरोसा शायद पहले जैसा नहीं रह गया था.

जिस कप्तान को बनाया, उसी से तीन साल में किनारा?

हार्दिक की मुंबई वापसी 2024 में हुई थी. गुजरात टाइटन्स को अपनी कप्तानी में पहले ही सीजन में चैम्पियन बनाने और 2023 में फाइनल तक पहुंचाने के बाद वह मुंबई लौटे. फ्रेंचाइजी ने उन्हें रोहित शर्मा की जगह कप्तानी सौंप दी. यह फैसला बताता था कि मुंबई उन्हें अपने अगले दौर का चेहरा मान रही है.

लेकिन वापसी का यह अध्याय शुरू से ही आसान नहीं रहा. रोहित शर्मा की जगह कप्तानी मिलने पर हार्दिक को प्रशंसकों की नाराजगी झेलनी पड़ी. मैदान पर हूटिंग हुई और टीम के खराब प्रदर्शन ने दबाव और बढ़ा दिया. 2024 में मुंबई अंक तालिका में आखिरी स्थान पर रही. 2025 में टीम प्लेऑफ तक पहुंची, जबकि 2026 में नौवें स्थान पर रही. लेकिन हार्दिक के दूसरे कार्यकाल में वह पुरानी चमक नहीं दिखी, जिसकी उम्मीद की गई थी.

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ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि क्या कप्तानी और लगातार आलोचना के बीच हार्दिक का मुंबई से मोहभंग हुआ? क्या उन्हें लगने लगा था कि इस ड्रेसिंग रूम में अब उनके लिए पहले जैसी जगह नहीं है? दूसरी तरफ, क्या मुंबई प्रबंधन भी भविष्य की योजनाओं में उनसे आगे बढ़ना चाहता था?

किसी पक्ष ने खुलकर यह नहीं कहा कि हार्दिक ने खुद जाने की इच्छा जताई या मुंबई उन्हें बाहर करना चाहती थी. लेकिन ट्रेड का होना बताता है कि दोनों के बीच आगे साथ बने रहने की गुंजाइश नहीं बची थी. हार्दिक के लिए यह फैसला शायद राहत भी हो, लेकिन जिस टीम के लिए उन्होंने चार खिताब जीते, उसी से इस तरह विदाई मिलना एक चुभने वाला अनुभव भी हो सकता है.

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अगर हार्दिक के लिए मुंबई छोड़ना नई शुरुआत है, तो पंजाब उन्हें कप्तानी के दबाव से बाहर निकलकर अपने खेल पर ध्यान देने का मौका दे सकता है. लेकिन क्या यह फैसला पूरी तरह उनकी मर्जी से हुआ? या फिर उन्हें भी समझ आ गया था कि मुंबई में अब उनके लिए पहले जैसी जगह नहीं रही? यही वह सवाल है, जो इस ट्रेड को सामान्य डील से अलग बनाता है.

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मुंबई के नजरिए से यह ट्रेड गेंदबाजी को मजबूत करने का मौका है. अर्शदीप पंजाब के लिए 96 आईपीएल मैचों में 111 विकेट ले चुके हैं और फ्रेंचाइजी के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. आठ साल तक पंजाब के साथ रहे अर्शदीप अब मुंबई में जसप्रीत बुमराह के साथ नई गेंद संभाल सकते हैं.

बुमराह दाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, जबकि अर्शदीप बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं. दोनों का कॉम्बिनेशन विरोधी बल्लेबाजों के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है. मुंबई को लंबे समय से एक भरोसेमंद भारतीय बाएं हाथ के तेज गेंदबाज की जरूरत थी. अर्शदीप नई गेंद से विकेट निकालने के साथ डेथ ओवरों में भी उपयोगी साबित हो सकते हैं. यानी हार्दिक को ट्रेड कर मुंबई ने अपनी गेंदबाजी की एक अहम जरूरत पूरी की है.

पंजाब ने हार्दिक को क्यों चुना?

पंजाब किंग्स के लिए अर्शदीप को छोड़ना आसान नहीं था. फ्रेंचाइजी के सह-मालिक नेस वाडिया ने भी माना कि आठ साल से टीम के साथ रहे गेंदबाज को जाने देना मुश्किल था. उन्होंने भविष्य में अर्शदीप की वापसी की संभावना से भी इनकार नहीं किया.

लेकिन पंजाब को खिताब की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए हार्दिक जैसा अनुभवी ऑलराउंडर चाहिए था. वाडिया के मुताबिक, टीम को ऐसे खिलाड़ी की तलाश थी, जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदल सके. उन्होंने भरोसा जताया कि पंजाब में हार्दिक का एक अलग रूप देखने को मिलेगा और फ्रेंचाइजी उनके साथ लंबे समय तक जुड़ना चाहती है.

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हार्दिक अब श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खेलेंगे. वाडिया ने दोनों के अच्छे संबंधों का हवाला देते हुए कहा कि हार्दिक मैदान पर श्रेयस की मदद कर सकते हैं. कोच रिकी पोंटिंग के साथ भी वह पहले काम कर चुके हैं. पंजाब को उम्मीद है कि उनका अनुभव टीम के काम आएगा.

हार्दिक की फिटनेस को लेकर उठने वाले सवालों पर भी पंजाब ने विचार किया है. वाडिया के मुताबिक, फ्रेंचाइजी ने फायदे और जोखिम का आकलन किया. उन्हें भरोसा है कि हार्दिक आगे फिट रहेंगे. पंजाब के पास मार्को जानसेन, अजमतुल्लाह उमरजई, युजवेंद्र चहल, यश ठाकुर और हरप्रीत बरार जैसे विकल्प हैं, लेकिन अर्शदीप की जगह भरना आसान नहीं होगा. टीम नीलामी में इसके लिए गेंदबाज तलाशेगी.

मुंबई से विदाई, लेकिन सवाल बाकी

हार्दिक ने 2015 में मुंबई के साथ आईपीएल करियर शुरू किया और चार बार चैम्पियन बने. 2022 में गुजरात टाइटन्स पहुंचे तो पहले ही सीजन में टीम को खिताब दिलाया. 2023 में गुजरात फाइनल तक पहुंची. फिर मुंबई लौटे, कप्तान बने और अब तीन सीजन बाद ट्रेड होकर पंजाब पहुंच गए.

मुंबई और पंजाब, दोनों को इस सौदे में अपनी जरूरत पूरी होती दिख रही है. मुंबई को अर्शदीप जैसा भारतीय तेज गेंदबाज मिला है, जबकि पंजाब ने अनुभवी ऑलराउंडर पर दांव लगाया है. लेकिन इस पूरी डील का सबसे बड़ा सवाल हार्दिक की विदाई ही है.

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हार्दिक के मन में शायद यह संतोष हो कि चलो, जिस ड्रेसिंग रूम से निकलना चाहता था, उससे बाहर आ गया. लेकिन क्या कहीं यह कसक भी होगी कि जिस मुंबई को अपना घर समझा, उसने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की? जिस खिलाड़ी को कभी भविष्य का कप्तान बताकर वापस लाया गया था, उसका तीन सीजन में इस तरह जाना बहुत कुछ कहता है.

अब पंजाब में हार्दिक के पास नई जर्सी, नया ड्रेसिंग रूम और नई भूमिका है. मैदान पर उनका प्रदर्शन बताएगा कि यह विदाई उनके लिए नई शुरुआत साबित होती है या मुंबई से अलग होने का फैसला दोनों पक्षों को भारी पड़ता है.

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