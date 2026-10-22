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44 की उम्र में जेम्स एंडरसन का करियर खत्म! लंकाशायर ने दिखाया बाहर का रास्ता

इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन का 44 साल की उम्र में क्रिकेट करियर खत्म हो सकता है. लंकाशायर ने अगले सीजन के लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने से इनकार कर दिया है. एंडरसन ने हालिया काउंटी सीजन में 50 विकेट लिए थे. अब विदेशी लीग में मौका मिलने या किसी दूसरे काउंटी क्लब के संपर्क करने पर ही उनके खेलने की संभावना है.

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इंग्लैंड के दिग्गज जेम्स एंडरसन के करियर का अंत करीब (Photo: Reuters)
इंग्लैंड के दिग्गज जेम्स एंडरसन के करियर का अंत करीब (Photo: Reuters)

इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन का क्रिकेट करियर अब खत्म होने की ओर बढ़ता दिख रहा है. 44 साल की उम्र में एंडरसन को बड़ा झटका लगा है. लंकाशायर ने अगले सीजन के लिए कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने से इनकार कर दिया है. ऐसे में अगर उन्हें किसी विदेशी टीम से खेलने का ऑफर नहीं मिलता या कोई दूसरा काउंटी क्लब उनसे संपर्क नहीं करता, तो उनका पेशेवर क्रिकेट का सफर खत्म हो सकता है.

लंकाशायर में बदलाव का दौर चल रहा है. टीम इस साल काउंटी चैम्प‍ियनश‍िप (डिवीजन-2) में दूसरे आखिरी स्थान पर रही. इसके अलावा पुरुषों की दोनों व्हाइट-बॉल प्रतियोगिताओं में भी टीम ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ सकी.

इसके बाद रिचर्ड केन्यन ने नॉटिंघमशायर से आकर क्लब के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की जिम्मेदारी संभाली. वहीं, पॉल फारब्रेस को ससेक्स से क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया. फारब्रेस अगले महीने आधिकारिक रूप से पदभार संभालेंगे, लेकिन उन्होंने और केन्यन ने सोमवार को ही एंडरसन को बता दिया कि वह क्लब की भविष्य की योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं. इस फैसले की खबर सबसे पहले 'द टाइम्स' ने दी थी.

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50 विकेट लेने के बाद भी नहीं मिला नया कॉन्ट्रैक्ट
एंडरसन ने 2024 में इंग्लैंड की ओर से खेलना छोड़ने के बाद लंकाशायर के साथ हर सीजन के लिए अलग कॉन्ट्रैक्ट किया था. हालिया सीजन में उन्होंने टीम की कप्तानी भी की. उन्होंने 50 विकेट झटके और उनका गेंदबाजी औसत महज 17 रहा. हालांकि, उनके शानदार प्रदर्शन के बावजूद टीम दो डिवीजन वाली काउंटी चैम्प‍ियनश‍िप के दौर में अपना सबसे खराब स्थान हासिल करने से नहीं बच सकी.

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सीजन के अंत में ऐसी रिपोर्ट्स आई थीं कि एंडरसन अगले सीजन में लंकाशायर के कप्तान नहीं रहेंगे, लेकिन उनके खेलने जारी रखने की इच्छा की भी चर्चा थी. उनका भविष्य नए नेतृत्व के फैसले पर निर्भर था. क्लब के पूर्व CEO डेनियल गिडनी पद छोड़ चुके थे, जबकि क्रिकेट निदेशक मार्क चिल्टन की भी नौकरी चली गई थी.

1193 फर्स्ट क्लास विकेट के साथ विदाई?

एंडरसन ने बर्नले क्रिकेट क्लब से अपने क्रिकेट सफर की शुरुआत की थी और 2001 में लंकाशायर की पहली टीम में डेब्यू किया था. ऐसे में क्लब के फैसले से उसके कई सदस्य निराश हो सकते हैं, जो इस दिग्गज गेंदबाज को एक और सीजन खेलते देखना चाहते थे. एंडरसन के बढ़ती उम्र को लेकर दिए गए बयानों के बावजूद लंकाशायर ने इस फैसले में भावनाओं को जगह नहीं दी.

इंग्लैंड के लिए 704 टेस्ट विकेट, मिल चुका है नाइटहुड
एंडरसन को दो साल पहले इंग्लैंड की टीम से विदाई दी गई थी. उस समय इंग्लैंड के मैनेजिंग डायरेक्टर रॉब की, कोच ब्रेंडन मैक्कुलम और कप्तान बेन स्टोक्स के फैसले के बाद उनके इंटरनेशनल करियर खत्म हुआ था. हालांकि, फैन्स उन्हें और खेलते देखना चाहते थे.

एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट में 704 विकेट लिए. वह इंग्लैंड के इतिहास में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं और वर्ल्ड क्रिकेट में इस मामले में तीसरे स्थान पर हैं. उनके नाम कुल 1,193 फर्स्ट क्लास विकेट हैं, जबकि ल‍िम‍िटेड ओवर्स के क्रिकेट में भी वह 400 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं. 

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