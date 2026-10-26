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ईशान किशन की वापसी पर फिलहाल लगा ब्रेक... BCCI ने दिया चोट पर नया अपडेट

ईशान किशन की इंजरी ने भारतीय टीम की टेंशन बढ़ा दी है. ईशान किशन की जगह कुमार कुशाग्र तीसरे टी20 मुकाबले के लिए भारतीय स्क्वॉड का हिस्सा बने रहेंगे. हालांकि कुशाग्र की प्लेइंग-11 में जगह बनती नहीं दिख रही है.

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ईशान किशन तीसरे टी20 में भी नहीं खेलेंगे. (Photo: PTI)
ईशान किशन तीसरे टी20 में भी नहीं खेलेंगे. (Photo: PTI)

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में भी नहीं खेलेंगे. पहले मैच के दौरान उनके दाहिनी जांघ की भीतरी मांसपेशियों में हल्का खिंचाव आ गया था. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सोमवार को बताया कि ईशान की रिकवरी अच्छी है, लेकिन वह अभी मैच खेलने के लिए पूरी तरह फिट नहीं हैं.

बीसीसीआई की विज्ञप्ति में कहा गया, 'ईशान किशन अपने लो ग्रेड राइट एडिक्टर स्ट्रेन से अच्छी तरह उबर रहे हैं. उन्हें यह चोट न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मुकाबले के दौरान लगी थी. उन्हें अभी मैच फिटनेस हासिल करनी है. वे 27 अक्टूबर, 2026 को वेलिंगटन में खेले जाने वाले तीसरे टी20 मुकाबले बाहर हो गए हैं. बीसीसीआई की मेडिकल टीम ईशान की रिकवरी पर नजर रख रही है. कुमार कुशाग्र तीसरे टी20 के लिए टीम के साथ बने रहेंगे.'

ईशान किशन की चोट के कारण दूसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 में जगह मिली थी. हालांकि वैभव उस मुकाबले में बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए थे. वैभव तीसरे नंबर पर बैटिंग करने उतरे थे और सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला मंगलवार (27 अक्टूबर) को वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में खेला जाएगा. पांच मैचों की सीरीज में भारत 2-0 से आगे है और उसकी नजर लगातार तीसरी जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम करने पर होगी.

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तीसरे टी20 के लिए भारत का स्क्वॉड: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, नमन धीर, नीतीश कुमार रेड्डी, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर)

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