DHONI अगले IPL में खेलेंगे या नहीं? CSK के खिलाड़ी ने बताई अंदर की बात, हो गया सबसे बड़ा खुलासा

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी फैन्स के बीच चर्चाओं में बने रहते हैं. आईपीएल के हर सीजन से पहले उन्हें खेलने को लेकर अलग-अलग तरह की खबरें आती रही है. आईपीएल 2027 में महेंद्र सिंह धोनी खेलेंगे या नहीं? इस सवाल का जवाब चेन्नई के लिए खेलने वाले एक युवा खिलाड़ी ने दे दिया है.

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चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज आकाश मधवाल का मानना है कि धोनी अगले आईपीएल सीजन में मैदान पर जरूर दिखाई देंगे. हाल ही में चोटों की वजह से धोनी पिछला सीजन नहीं खेल पाए थे. पहले उन्हें पिंडली में खिंचाव आ गया था और बाद में उनके अंगूठे में भी चोट लग गई थी. लेकिन अब उनकी फिटनेस को लेकर सीएसके के खेमे से एक बहुत पॉजिटिव अपडेट आया है.

महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट को सालों पहले ही अलविदा कह दिया था. इसके बावजूद वह आईपीएल के जरिए फैन्स का मनोरंजन करते रहे हैं. धोनी जब आईपीएल में बल्ला लेकर मैदान पर उतरते हैं तो फैन्स में अलग ही तरह का जोश देखने को मिलता है.

क्या फिर आईपीएल में दिखेगा धोनी का जलवा

स्पोर्ट्स तक से बातचीत के दौरान आकाश मधवाल ने बताया कि भले ही खेलने का अंतिम फैसला धोनी का खुद का होगा, लेकिन उनकी फिटनेस को देखकर लगता है कि वो पूरी तरह तैयार हैं. आकाश के मुताबिक जब से उन्होंने सीएसके कैंप ज्वॉइन किया, धोनी ने एक भी प्रैक्टिस सेशन मिस नहीं किया. वो नेट में पूरे 100% एफर्ट के साथ बल्लेबाजी करते हैं और काफी बेहतरीन लय में नजर आ रहे हैं.

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आकाश ने कहा कि हम तो नेट सेशन में सिर्फ धोनी भाई को बल्लेबाजी करते देखने के लिए खड़े हो जाते थे. उन्हें लाइव खेलते देखना एक अलग ही अहसास है. मुझे पूरा यकीन है कि वो अगला सीज़न 100% खेलेंगे.

धोनी को लेकर आकाश ने किया बड़ा खुलासा

धोनी के स्वभाव पर बात करते हुए आकाश ने बताया कि धोनी बहुत ही कूल और हर किसी की मदद के लिए तैयार रहते हैं. टीम का कोई भी खिलाड़ी कभी भी जाकर उनसे बात कर सकता है. आकाश के मुताबिक धोनी भाई बहुत ही शांत स्वभाव के हैं. अगर आपके पास कोई परेशानी या सवाल है तो वो आपको पास बिठाकर आराम से पूरी बात सुनेंगे और सही रास्ता दिखाएंगे. ड्रेसिंग रूम में सिर्फ उनका होना ही पूरी टीम में एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी भर देता है.

चेन्नई सुपर किंग्स में कैसा है माहौल?

इसके साथ ही उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट की तारीफ करते हुए कहा कि वहां का माहौल बहुत ही चिल और हल्का रहता है. खिलाड़ियों पर किसी तरह का बेकार का दबाव नहीं डाला जाता, बस मैच में अपना बेस्ट देने पर ध्यान रहता है. अगर आंकड़ों की बात करें तो एमएस धोनी ने अब तक आईपीएल में कुल 278 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने 38.30 की औसत और 137.45 के स्ट्राइक रेट से 5,439 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 24 अर्धशतक निकले हैं, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 84 रन रहा है.

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