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'लाशों पर राजनीति न करें', संगरूर सुसाइड पर केजरीवाल-भगवंत मान का राहुल गांधी पर पलटवार

संगरूर में गुलजार सिंह की आत्महत्या के बाद राहुल गांधी ने पंजाब सरकार पर सवाल उठाए. इसके बाद भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने राहुल के आरोपों पर पलटवार किया है.

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संगरूर खुदकुशी मामले को लेकर पंजाब में गरमाई राजनीति. (File Photo: PTI)
संगरूर खुदकुशी मामले को लेकर पंजाब में गरमाई राजनीति. (File Photo: PTI)

पंजाब के संगरूर में गुलजार सिंह की मौत का मामला अब सियासी लड़ाई में बदल गया है. राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर AAP सरकार पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के इस्तीफे की मांग की. इसके जवाब में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने राहुल पर ‘लाशों पर गंदी राजनीति’ करने का आरोप लगाया. वहीं आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी राहुल को जवाब दिया. उन्होंने कहा कि पंजाब में नशा पुरानी सरकारों की देन है. इस तरह एक ही मामले पर AAP की ओर से राहुल पर डबल अटैक देखने को मिला.

मामला संगरूर के तूर बंजारा गांव का है. गुलजार सिंह ने एक कार्यक्रम में गांव में खुलेआम बिक रहे नशे का मुद्दा उठाया था. उन्होंने बताया था कि उनका बेटा ‘चिट्टा’ का आदी है. परिवार का आरोप है कि यह बात सामने रखने के बाद गांव के कुछ लोगों ने गुलजार पर माफी मांगने का दबाव बनाया.

इसके बाद गुलजार सिंह ने आत्महत्या कर ली. पुलिस ने उनके बेटे लखविंदर सिंह की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया. FIR में गांव की सरपंच बलजिंदर कौर, उनके पति बलजीत सिंह समेत पांच लोगों के नाम हैं. इन सभी पर आत्महत्या के लिए उकसाने, उत्पीड़न और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. फिलहाल. पुलिस ने पांचों को गिरफ्तार कर लिया है.

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यहां एक बात साफ है कि हरपाल सिंह चीमा का नाम इस FIR में नहीं है. मामले की जांच के लिए SIT भी बनाई गई है. जांच में गुलजार की मौत से पहले सामने आए वीडियो समेत दूसरे तथ्यों को भी देखा जा रहा है.

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राहुल गांधी ने AAP सरकार को घेरा

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पंजाब सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि गुलजार ने सरकार की नाकामी पर सवाल उठाया था और इसके बाद उन्हें धमकाया तथा प्रताड़ित किया गया. राहुल ने इसे पंजाब में एक ‘खतरनाक पैटर्न’ बताया. राहुल ने हरपाल सिंह चीमा के इस्तीफे की मांग की. साथ ही मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने की बात कही. उन्होंने जांच में चीमा की भूमिका को भी देखने की मांग की. ये राहुल गांधी के आरोप हैं, जिनकी जांच अभी जारी है.

भगवंत मान का पलटवार

राहुल गांधी के आरोपों पर सीएम भगवंत मान ने तीखा जवाब दिया. उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग ‘लाशों पर गंदी राजनीति’ पसंद नहीं करते. मान ने कहा कि पुलिस ने मामले में कार्रवाई की है और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. AAP की ओर से यह भी कहा गया कि राहुल गांधी को मामले की पूरी जानकारी के बिना आरोप नहीं लगाने चाहिए. पार्टी ने पुलिस कार्रवाई का हवाला देते हुए कहा कि पांच लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है.

केजरीवाल ने भी राहुल को घेरा

अरविंद केजरीवाल ने भी राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि पंजाब में नशे के खिलाफ लड़ाई चल रही है. केजरीवाल ने पंजाब में नशे की समस्या के लिए कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी की पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराया.

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मामले की जांच SIT कर रही है. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है. आयोग ने मामले की जांच के लिए संज्ञान लिया है और 10 सितंबर को उसका अध्यक्ष संगरूर का दौरा करेगा.

इस बीच कांग्रेस ने चंडीगढ़ में प्रदर्शन कर हरपाल सिंह चीमा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. यानी गुलजार सिंह की आत्महत्या की जांच पुलिस के स्तर पर जारी है, लेकिन इसी के साथ यह मामला पंजाब की राजनीति में भी बड़ा मुद्दा बन गया है.

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