Drishyam Trailer: 'इस बार क्या करेगा विजय...', दृश्यम ट्रेलर में छाए अजय देवगन, जयदीप अहलावत से दमदार मुकाबला

अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का ट्रेलर 9 सितंबर 2026 को रिलीज हो गया है, जिसने दर्शकों की एक्साइटमेंट को हाई कर दिया है. फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी और इसके साथ ही इस फ्रेंचाइजी का भी द एंड हो जाएगा. फिल्म के इस आखिरी चैप्टर में सालगांवकर परिवार फिर से घिरा हुआ दिखाया गया है.

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क्या कहता है ट्रेलर

ट्रेलर में विजय सालगांवकर (अजय देवगन) एक बार फिर अपने परिवार को बचाने के लिए दिमागी खेल खेलते नजर आ रहे हैं. पिछले दो पार्ट्स की तरह इस बार भी कहानी में सवाल वही हैं, लेकिन जवाब और भी करीब. ऐसे संकेत मेकर्स ने पोस्टर और ट्रेलर लॉन्च के जरिए दिया है.

ट्रेलर की शुरुआत में परिवार के सामान्य जीवन की झलक दिखाई गई है, लेकिन जल्द ही एक नया खतरा सामने आता है, जो विजय को चुनौती देता है. पुलिस और सिस्टम एक बार फिर सालगांवकर परिवार के पीछे पड़ चुका है और विजय हर बार की तरह इस बार भी अपने शातिर दिमाग से योजनाएं बनाते नजर आ रहे हैं.

फिल्म के ट्रेलर में तनाव, रहस्य और इमोशनल एंगल दिखाया गया है, जो फैंस को पसंद आएगा. ट्रेलर में कई असरदार डायलॉग भी हैं, जो फैन्स का दिल जीत रहे हैं. कुल मिलाकर ट्रेलर रोंगटे खड़ा करने वाला है.

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ट्रेलर देखकर फैन्स फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं. सोशल मीडिया पर एक शख्स ने लिखा क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है इस फिल्म कि टक्कर में. वहीं, कई लोगों ने दावा किया कि फिल्म 400 करोड़ पार कर लेगी.

फिल्म में अजय देवगन के साथ श्रेया सरन, तब्बू और अन्य मुख्य कलाकार वापसी कर रहे हैं, जो कहानी को और भी गहराई देते हैं. 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' 2 अक्टूबर 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी. फैंस बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं कि क्या विजय सालगांवकर इस बार भी सिस्टम को मात दे पाएंगे या नहीं.

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