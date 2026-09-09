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जिस प्रेमी के लिए कराया जेंडर चेंज, उसने दिया धोखा... आगरा में किन्नर के साथ हुए फरेब की पूरी कहानी

आगरा के सिकंदरा थाने में एक किन्नर ने त्रिवेंद्र सिंह और उसकी पत्नी किरण के खिलाफ FIR दर्ज कराई है. आरोप है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर दो साल तक संबंध बनाए, लिंग परिवर्तन कराया, चार लाख रुपये और बुलेट बाइक ऐंठी. पोल खुलने पर आरोपी मुकर गया, पुलिस जांच कर रही है.

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आगरा में किन्नर ने अपने प्रेमी पर लगाये गम्भीर आरोप (Photo- ITG)
आगरा में किन्नर ने अपने प्रेमी पर लगाये गम्भीर आरोप (Photo- ITG)

प्यार, लिंग परिवर्तन, शादी का भरोसा और फिर कथित तौर पर धोखा... उत्तर प्रदेश में आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में एक किन्नर की शिकायत पर दर्ज हुई FIR ने पूरे मामले को चर्चा में ला दिया है. शिकायतकर्ता ने एक युवक पर प्रेमजाल में फंसाने, लिंग परिवर्तन करने पर शादी का भरोसा देने, दो साल तक शारीरिक संबंध बनाने और लाखों रुपये ऐंठने का आरोप लगाया है. पुलिस ने मामले में आरोपी युवक त्रिवेंद्र सिंह और उसकी पत्नी किरण को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज किया है.

FIR के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसकी पहचान करीब दो साल पहले त्रिवेंद्र सिंह से हुई थी. आरोप है कि त्रिवेंद्र ने उसे प्रेमजाल में फंसाया और पत्नी बनाकर रखने तथा शादी करने का भरोसा दिलाया.

शिकायतकर्ता का आरोप है कि शादी का झांसा देकर आरोपी उसे शहर के अलग-अलग होटलों में ले जाता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था. पीड़िता का आरोप है कि जब उसने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी मुकर गया.

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लिंग परिवर्तन के बाद शादी , फिर धोखे का आरोप

इस मामले में किन्नर के लिंग परिवर्तन और शादी की इच्छा का पहलू भी सामने आया है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी ने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करने और साथ रखने का भरोसा दिलाया था. पीड़िता का कहना है कि 8 अगस्त 2025 को आरोपी उसे होटल में ले गया और उसने कहा जब तक वह पुरुष किन्नर से स्त्री किन्नर नहीं बनेगी तब तक वह उससे शादी नहीं करेगा. पीड़िता का कहना है कि उसके कहने पर ऑपरेशन करा कर लिंग परिवर्तन कराया जिससे उसे शारीरिक और आर्थिक क्षति हुई. लेकिन जब शादी की बात आई तो आरोपी ने कथित तौर पर अपना वादा तोड़ दिया. शिकायतकर्ता के अनुसार, बाद में उसे पता चला कि आरोपी त्रिवेंद्र पहले से शादीशुदा है और वह उसे धोखे में रख रहा था.

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चार लाख रुपये और बुलेट बाइक लेने का आरोप

FIR में आरोपी पर आर्थिक शोषण के भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं. शिकायतकर्ता का कहना है कि आरोपी ने कारोबार और अन्य जरूरतों के नाम पर उससे करीब चार लाख रुपये नकद और एक बुलेट बाइक ली.

आरोप है कि कारोबार बढ़ाने के लिए मिलने वाली रकम भी आरोपी लेता रहा. जब शिकायतकर्ता ने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपी पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है.

आरोपी की पत्नी भी मुकदमे में नामजद

इस मामले में पुलिस ने त्रिवेंद्र सिंह, पिता अंतर सिंह और उसकी पत्नी किरण को पीड़िता की शिकायत पर आरोपी बनाया है. दोनों का पता ग्राम लखनपुर, थाना सिकंदरा, कमिश्नरेट आगरा दर्ज किया गया है. शिकायतकर्ता का जन्म 1994 में हुआ है. शिकायतकर्ता का वर्तमान पता बाराबंकी बताया गया है, जबकि स्थायी पता सिकंदरा, आगरा दर्ज है.

10 जुलाई की घटना, 2 सितंबर को दर्ज हुई FIR

FIR में घटना की तारीख 10 जुलाई 2026 दर्ज है. सिकंदरा पुलिस ने शिकायत के आधार पर 2 सितंबर 2026 को शाम 7 बजकर 51 मिनट पर मुकदमा दर्ज किया. पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 316(2), 351(3) और 3(5) लगाई हैं. पुलिस इस पूरे मामले में रपट दर्ज करने के बाद जांच कर रही है... जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा.

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