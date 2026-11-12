महाराष्ट्र: सोलापुर एयरपोर्ट पर टेकऑफ के दौरान रनवे से फिसला ट्रेनर विमान, महिला पायलट सुरक्षित, VIDEO

महाराष्ट्र के सोलापुर एयरपोर्ट पर गुरुवार को एक बड़ा विमान हादसा टल गया. यहां टेकऑफ करने की कोशिश के दौरान एक ट्रेनर विमान रनवे से फिसलकर बाहर चला गया. हादसे के वक्त विमान में महिला पायलट मौजूद थी, जो पूरी तरह सुरक्षित है. पुलिस के मुताबिक, इस घटना में पायलट को कोई चोट नहीं आई है. हादसे के बाद एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

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पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना गुरुवार दोपहर करीब 2:30 बजे हुई. एक फ्लाइंग क्लब का ट्रेनर विमान उड़ान भरने की कोशिश कर रहा था. इसी दौरान विमान रनवे की पक्की सतह से फिसलकर बाहर निकल गया. घटना के बाद विमान का अगला हिस्सा नीचे की ओर झुक गया. मौके से सामने आई तस्वीरों और वीडियो में विमान नोज-डाउन स्थिति में दिखाई दे रहा है.

हादसे की जानकारी मिलते ही एयरपोर्ट पर राहत और बचाव से जुड़ी टीमें पहुंच गईं. दमकल विभाग की गाड़ी, एंबुलेंस और पुलिसकर्मियों को तत्काल मौके पर भेजा गया. अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और सुरक्षा से जुड़े जरूरी कदम उठाए. ट्रेनर विमान का इस्तेमाल आमतौर पर पायलटों को उड़ान का प्रशिक्षण देने के लिए किया जाता है.

फिलहाल विमान के रनवे से फिसलने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि टेकऑफ के दौरान विमान का संतुलन क्यों बिगड़ा और वह रनवे से बाहर कैसे निकल गया. घटना के कारणों की जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ हो सकेगी.

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