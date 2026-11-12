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World Unique Hair Museum: इस देश में है दुनिया का सबसे अनोखा हेयर म्यूजियम, जहां लटकी हैं 16 हजार महिलाओं के बाल की लट, Video

तुर्की के अवानोस शहर में मौजूद हेयर म्यूजियम दुनिया की अनोखी जगहों में शामिल है. यहां 16 हजार से ज्यादा महिलाओं के बालों की लटें दीवारों पर लटकी हैं. खास बात यह है कि बालों की एक लट छोड़ने वाली महिलाओं को हर साल मुफ्त छुट्टी जीतने के लकी ड्रॉ में शामिल होने का मौका मिलता है.

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बालों का म्यूजियम तुर्की में स्थित है. (PHOTO:ITG)
बालों का म्यूजियम तुर्की में स्थित है. (PHOTO:ITG)

World Unique Hair Museum: दुनियाभर में कई ऐसे म्यूजियम हैं, जिन्हें देखने के लिए लोग दूर-दूर से पहुंचते हैं. मगर क्या आप आपने कभी ऐसे किसी म्यूजियम के बारे में सुना है, जहां पर महिलाओं के बाल लटकते हुए दिखाई देते हैं. इस म्यूजियम मे महिलाएं अपने बालों की लट संभालकर रखने के लिए नहीं बल्कि फ्री में हफ्ते भर की लंबी छुट्टी जीतने का मौके के लिए करती हैं. 

तुर्की के कप्पाडोसिया इलाके में मौजूद यह अनोखा म्यूजियम अपने आप में बेहद दिलचस्प है. यहां दीवारों से लेकर छत तक महिलाओं के बाल लटके हुए हैं और हर लट के साथ एक नाम और जानकारी भी जुड़ी होती है. 

कहां है यह अनोखा हेयर म्यूजियम?

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तुर्की के अवानोस शहर में स्थित इस जगह को हेयर म्यूजियम यानी बालों का संग्रहालय कहा जाता है. इसकी शुरुआत साल 1979 में हुई थी. जब मिट्टी के बर्तन बनाने वाले गैलिप कोरुक्कू की वर्कशॉप में एक फ्रांसीसी महिला आई थीं, उस समय फोन वगैरा नहीं हुआ करते थे. गैलिप को उनके बाल बेहद पसंद आए थे, इसलिए उन्होंने उससे बालों की एक लट मांगी थी. वहां से जाते समय महिला उनको अपने बाल की एक लट के सात कागज पर अपना नाम और जानकारी लिखकर दे गई थी, जिसे उन्होंने अपनी वर्कशॉप की दीवार पर टांग दिया था. 

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16 हजार से ज्यादा महिलाओं के बाल मौजूद

उस समय उन्होंने यह सोचा भी नहीं था कि कभी उनके इस कदम से उनकी वर्कशॉप दुनिया के सबसे अनोखे हेयर म्यूजियम में बदल जाएगी. उस घटना के बाद धीरे-धीरे वर्कशॉप में आने वाली महिलाएं अपने बालों की लट को छोड़ने लगीं. धीरे-धीरे यहां इतने सारे बाल जमा हो गए कि वर्कशॉप को एक अनोखे म्यूजियम की खास पहचान मिल गई. 

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, इस संग्रहालय में 16 हजार से ज्यादा महिलाओं के बाल मौजूद हैं. यहां अलग-अलग रंगों और लंबाई के बाल दीवारों पर लटके दिखाई देते हैं. हर लट के साथ जुड़ा कागज इस जगह को और भी अनोखा बना देता है. गैलिप की यह वर्कशॉप बाद में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हुई.

बाल छोड़ने पर कैसे मिलती है मुफ्त छुट्टी?

इस म्यूजियम की सबसे खास बात यहां मिलने वाला मुफ्त छुट्टी जीतने का मौका है. कंटेंट क्रिएटर आकांक्षा मोंगा ने भी इस अनोखी जगह का वीडियो शेयर किया. उनके मुताबिक, गैलिप ने बताया कि इस इलाके में मिट्टी के बर्तन बनाना पारंपरिक तौर पर पुरुषों का काम माना जाता था. महिलाओं को भी इस कला से जोड़ने के लिए उन्होंने एक खास पहल शुरू की.

इसके तहत हर साल 10 महिलाओं के नाम चुने जाते हैं. चुनी गई महिलाओं को कप्पाडोसिया में एक वीक की फ्री छुट्टी बिताने और गैलिप से मिट्टी के बर्तन बनाने की कला सीखने का मौका मिलता है. इस लकी ड्रॉ में शामिल होने के लिए महिलाएं म्यूजियम में अपने बालों की एक लट छोड़ सकती हैं. वहां इसके लिए कागज, पेन और कैंची भी मौजूद कराए जाते हैं. इस तरह बालों की एक छोटी-सी लट किसी महिला के लिए यादगार यात्रा जीतने का जरिया बन सकती है.

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