भारत की एश‍ियन गेम्स में गुरुवार को श्रीलंका पर सेमीफाइनल में 124 रन की जीत पुरुष T20I टूर्नामेंट के सेमीफाइनल या फाइनल में दो फुल मेंबर टीमों के बीच सबसे बड़ी जीत है. श्रीलंका 45 रन पर ऑलआउट हुआ, जो फुल मेंबर टीमों का संयुक्त रूप से सबसे कम T20I स्कोर है. उसकी पारी में 5 डक और 9 सिंगल डिजिट स्कोर रहे. भारत ने T20I में 100+ रन से जीत का अपना रिकॉर्ड भी 11 तक पहुंचा दिया.

और पढ़ें

भारत शनिवार को पाकिस्तान से गोल्ड मेडल मैच खेलेगा, यह मैच सुबह 10 बजे (भारतीय समयानुसार) होगा. वहीं ब्रॉन्ज मेडल मैच शनिवार को ही बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच सुबह साढ़े 5 बजे (भारतीय समयानुसार) से होगा. अगर बारिश की वजह से मैच में रुकावट आती है, तो मेडल टीमों के बीच शेयर किए जाएंगे, जबकि पिछले एडिशन में मेडल रैंकिंग के आधार पर दिए गए थे, अच्छी बात है कि दोनों गेम के लिए मौसम का अनुमान काफी अच्छा लग रहा है.

📸 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹 🏅



A commanding 1️⃣2️⃣4️⃣-run victory in the semi-final takes #TeamIndia into the Gold Medal match on Saturday 🇮🇳



Scorecard ▶️ https://t.co/DjHV9q6htT#AsianGames pic.twitter.com/kr6h7UlyyG — BCCI (@BCCI) October 1, 2026

ईशान की तूफानी पारी, वैभव ने भी दिखाया दम

पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद भारत को ईशान किशन ने संभाला. उन्होंने 46 गेंदों पर नाबाद 80 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 5 छक्के शामिल रहे. ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने भी 21 गेंदों पर 38 रन की तेज पारी खेली. इन पारियों की बदौलत भारत 169 रन तक पहुंचा.

Advertisement

श्रीलंका की ओर से सहान अराचिगे ने 2/28 और थरिंदु रत्नायके ने 2/32 विकेट लिए. वानुजा सहन ने 1/17, नुवानिदु फर्नांडो ने 1/20 और लसिथ क्रूसपुल्ले ने 1/25 विकेट लिया.

45 रन पर ढेर, 5 बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल सके

लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की पारी भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक ही नहीं सकी. नुवानिदु फर्नांडो 15 रन के साथ टीम के इकलौते ऐसे बल्लेबाज रहे, जो दहाई के आंकड़े तक पहुंच पाए. पांच बल्लेबाज अपना खाता तक नहीं खोल सके.

जसप्रीत बुमराह ने 2/7, अक्षर पटेल ने 2/8 और अभिषेक शर्मा ने 2/2 विकेट झटके, जबकि वॉशिंगटन सुंदर को 1/18 विकेट मिला.

रिकॉर्डबुक में भी भारत का नाम

124 रन की यह जीत किसी भी पुरुष T20I टूर्नामेंट के सेमीफाइनल या फाइनल में दो फुल मेंबर टीमों के बीच सबसे बड़ी जीत है. इससे पहले यह रिकॉर्ड भारत के नाम ही था, जिसने 2026 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में न्यूजीलैंड को अहमदाबाद में 96 रन से हराया था.



यह भी पढ़ें: IND vs SL: 80 रन की T20I पारी खेलकर ईशान किशन ने बना डाला ये महार‍िकॉर्ड, युवराज-हार्द‍िक-र‍िंकू सब प‍िछड़े

श्रीलंका की T20I में रन के लिहाज से यह दूसरी सबसे बड़ी हार है. उसकी सबसे बड़ी हार 2019 में एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 134 रन की रही थी. इसके बाद भारत की 124 रन की जीत है. 2026 में इंग्लैंड ने भी साउथम्पटन में श्रीलंका को 119 रन से हराया था.

Advertisement

श्रीलंका के नाम भी जुड़ा अनचाहा रिकॉर्ड

श्रीलंका की पारी में 9 बल्लेबाज सिंगल डिजिट पर आउट हुए. किसी फुल मेंबर टीम की T20I पारी में यह संयुक्त रूप से दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है. रिकॉर्ड 10 विकेट का है, जो वेस्टइंडीज के नाम है. 2009 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में श्रीलंका के खिलाफ वेस्टइंडीज के 10 बल्लेबाज सिंगल डिजिट पर आउट हुए थे, तब क्रिस गेल 63 रन पर नाबाद रहे थे.

45 रन पर ऑलआउट होना भी श्रीलंका के लिए खासा खराब रिकॉर्ड रहा. फुल मेंबर टीमों के सबसे कम T20I ऑलआउट स्कोर में 45 रन के साथ वेस्टइंडीज और अब श्रीलंका बराबरी पर हैं. वेस्टइंडीज इंग्लैंड के खिलाफ 2019 में 45 रन पर ऑलआउट हुआ था.

एक T20I पारी में सबसे ज्यादा डक की बात करें तो फुल मेंबर टीमों में जिम्बाब्वे के नाम 6 डक का रिकॉर्ड है. न्यूजीलैंड: पाकिस्तान और इंग्लैंड: भारत की पारियों में 5: 5 डक रहे हैं. अब श्रीलंका भी 5 डक के साथ इस सूची में शामिल हो गया है.

अब पाकिस्तान से गोल्ड की टक्कर

भारत शनिवार को गोल्ड मेडल मैच में पाकिस्तान से भिड़ेगा. यह मुकाबला सुबह 10 बजे खेला जाएगा. इससे पहले ब्रॉन्ज मेडल मैच में बांग्लादेश और श्रीलंका सुबह साढ़े 5 बजे आमने: सामने होंगे.

Advertisement

बारिश की वजह से मैच में रुकावट आती है तो मेडल टीमों के बीच शेयर किए जाएंगे. पिछले एडिशन में रैंकिंग के आधार पर मेडल दिए गए थे. हालांकि दोनों मैचों के लिए मौसम का अनुमान फिलहाल अच्छा है.

भारत ने पुरुष T20I में 100 या उससे ज्यादा रन से जीत दर्ज करने के मामले में भी अपना दबदबा कायम रखा है. भारत ऐसी 11 जीत के साथ इस सूची में सबसे ज्यादा बार ऐसा करने वाली टीम है. कनाडा 10, ऑस्ट्रिया 9, जबकि जिम्बाब्वे, नेपाल, जापान, मलेशिया और युगांडा 8: 8 बार ऐसा कर चुके हैं. पाकिस्तान, इंग्लैंड समेत कुछ टीमों के नाम 6: 6 ऐसी जीत हैं.

T20I में श्रीलंका की सबसे बड़ी हार (रनों के अंतर से)

134 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड, 2019

124 रन बनाम भारत, निसिन, 2026

119 रन बनाम इंग्लैंड, साउथम्पटन, 2026

93 रन बनाम भारत, कटक, 2017

91 रन बनाम भारत, राजकोट, 2023

T20I में फुल मेंबर टीमों के सबसे कम ऑलआउट स्कोर

45 रन : वेस्टइंडीज बनाम इंग्लैंड, बैसेटेरे, 2019

45 रन : श्रीलंका बनाम भारत, निश‍िन, 2026

55 रन : वेस्टइंडीज बनाम इंग्लैंड, दुबई, 2021

56 रन : अफगानिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका, तारौबा, 2024

57 रन : जिम्बाब्वे बनाम पाकिस्तान, बुलावायो, 2024

Advertisement

T20I की एक पारी में सबसे ज्यादा डक (फुल मेंबर टीमें)

6 : जिम्बाब्वे बनाम वेस्टइंडीज, पोर्ट ऑफ स्पेन, 2010

5 : न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान, क्राइस्टचर्च, 2010

5 : इंग्लैंड बनाम भारत, बेंगलुरु, 2017

5 : श्रीलंका बनाम भारत, निसिन, 2026

सेमीफाइनल या फाइनल में सबसे बड़ी जीत

124 रन की भारत की जीत दो फुल मेंबर टीमों के बीच किसी पुरुष T20I टूर्नामेंट के सेमीफाइनल या फाइनल में सबसे बड़ी जीत है. इससे पहले यह रिकॉर्ड भारत के ही नाम था, जिसने 2026 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में अहमदाबाद में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराया था.

पुरुष T20I में 100 या उससे ज्यादा रन से सबसे ज्यादा जीत

11 : भारत

10 :कनाडा

9 :ऑस्ट्रिया

8 :जिम्बाब्वे, नेपाल, जापान, मलेशिया, युगांडा

6 :स्पेन, तंजानिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, डेनमार्क

5 :पापुआ न्यू गिनी (P.N.G.)



---- समाप्त ----