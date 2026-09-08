मनी प्लांट-तुलसी ही नहीं, छोटी सी बालकनी में भी आसानी से उगा सकते हैं ये 7 बड़े-बड़े पौधे, बन जाएगा सुंदर गार्डन

अगर आपको लगता है कि आपकी बालकनी छोटी है, इसलिए वहां आप सिर्फ मनी प्लांट, तुलसी या छोटे-छोटे पौधे ही लगा सकते हैं, तो आप गलत हैं. अगर आप थोड़ी समझदारी से पौधे चुनेंगे और उन्हें सही गमला, सही धूप और सही तरह से पौधों की देखभाल करें, तो आपकी छोटी-सी बालकनी में भी ऐसे पौधे खूब फल-फूल सकते हैं, जिन्हें देखकर लगेगा कि इन्हें तो बड़े बगीचे की जरूरत होगी.

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खास बात ये है कि इनमें कुछ पौधे बड़े-बड़े पत्तों के साथ बालकनी को बेहद खूबसूरत बना देते हैं, तो कुछ समय के साथ इतने फैल जाते हैं कि पूरा कोना ही हरा-भरा नजर आने लगता है. यहां तक कि एक पौधा ऐसा भी है, जिससे आपको घर पर ही फल मिल सकता है. आइए जानते हैं ऐसे 7 पौधों के बारे में, जो बालकनी में आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़े हो सकते हैं.



1. मॉन्स्टेरा: मॉन्स्टेरा को लोगों ने आमतौर पर घर के अंदर छोटे गमले में देखा होगा, लेकिन सही देखभाल मिलने पर ये काफी बड़ा हो सकता है. इसे बड़े गमले में लगाएं और बढ़ने के लिए मॉस पोल या कोई मजबूत सहारा दें. इसे तेज लेकिन सीधी धूप से बचाकर रोशनी वाली जगह रखना अच्छा रहता है.

समय के साथ इसके बड़े-बड़े कटे हुए पत्ते बालकनी को ट्रॉपिकल लुक दे सकते हैं. इसकी पत्तियों पर धूल न जमने दें और समय-समय पर उन्हें साफ करते रहें.

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2. एलिफेंट ईयर- अगर आप ऐसा पौधा चाहते हैं जो देखते ही नजर आ जाए, तो एलिफेंट ईयर अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसके बड़े और दिल की शेप के पत्ते सही माहौल मिलने पर काफी फैल सकते हैं.

इसे बड़े गमले में लगाना चाहिए और मिट्टी में नमी बनाए रखें. इसे हल्की छांव या ऐसी जगह पसंद आती है जहां बहुत तेज सीधी धूप न पड़े. गर्म और नमी वाले मौसम में इसकी ग्रोथ और भी तेजी से हो सकती है.

3. बर्ड ऑफ पैराडाइज- बर्ड ऑफ पैराडाइज के पत्ते बड़े होते हैं. ये बालकनी को बेहद स्टाइलिश लुक दे सकते हैं. सही देखभाल के साथ ये गमले में भी करीब 5 से 6 फीट तक लंबा हो सकता है. इस पौधे को अच्छी धूप चाहिए. अगर इसे सही जगह और अच्छी रोशनी मिले तो समय के साथ इसमें खूबसूरत नारंगी और नीले रंग के फूल भी आ सकते हैं. हालांकि, इसके पूरी तरह डेवलप होने में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए इसे लगाने के बाद सब्र रखना जरूरी है.

4. पपीता- इस लिस्ट में पपीते का नाम देखकर आप चौंक सकते हैं. दरअसल, आमतौर पर लोग सोचते हैं कि पपीता जैसे फलदार पेड़ के लिए जमीन और बड़ा बगीचा चाहिए, लेकिन इसे बड़े ग्रो बैग या ड्रम में भी उगाया जा सकता है. पपीते को अच्छी धूप, गहरी जगह और ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें पानी जमा न हो. ये तेजी से बढ़ने वाला पौधा है और सही कंडीशंस में कुछ समय बाद फल भी दे सकता है. यानी बालकनी सिर्फ हरी-भरी ही नहीं होगी, बल्कि आपको घर पर उगा फल भी मिल सकता है.

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5. करी पत्ता- करी पत्ते का पौधा शुरुआत में काफी छोटा होता है, इसलिए ज्यादातर लोगों को अंदाजा नहीं होता कि समय के साथ ये कितना बड़ा हो सकता है. इसे बड़े गमले में लगाकर अच्छी धूप लगा सकते हैं. बीच-बीच में इस पौधे की छंटाई करना भी जरूरी है. छंटाई से पौधा ज्यादा घना और झाड़ीनुमा बनने में मदद मिलती है. बड़ा होने पर इससे घर के खाने के लिए ताजा करी पत्ते भी मिलते रहेंगे. यानी खूबसूरती के साथ इसका इस्तेमाल भी रोजमर्रा की रसोई में किया जा सकता है.

6. गुड़हल- गुड़हल को देखकर अक्सर लगता है कि ये छोटा फूलों वाला पौधा है, लेकिन सही देखभाल में ये काफी बड़ा झाड़ीनुमा पौधा बन सकता है. बड़े गमले और अच्छी धूप में यह करीब 5 से 6 फीट तक बढ़ सकता है. इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए नियमित छंटाई भी जरूरी है. सही देखभाल मिलने पर इसमें सीजन के दौरान ढेर सारे फूल आ सकते हैं, जिससे बालकनी रंग-बिरंगी और बेहद खूबसूरत नजर आएगी.

7. बोगनवेलिया- बोगनवेलिया को अगर बढ़ने के लिए मजबूत सहारा मिल जाए, तो ये गमले से निकलकर बालकनी की रेलिंग या दीवार तक फैल सकता है. शुरुआत में ये छोटा नजर आता है, लेकिन जड़ें मजबूत होने के बाद इसकी ग्रोथ काफी तेज हो सकती है. अगर आप इसे सही दिशा में बढ़ने के लिए सहारा देते रहें और समय-समय पर छंटाई करें, तो कुछ समय बाद ये पूरी बालकनी को फूलों से भर सकता है.

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