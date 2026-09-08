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पीएम मोदी का गुजरात दौरा आज, वडोदरा-नवसारी में कई कार्यक्रम... Bookmyshow पर शो हाउसफुल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर होंगे. इस दौरान वो वडोदरा और नवसारी में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. वडोदरा में 'विकसित भारत के लिए नमो' कार्यक्रम के लिए बुक माय शो पर ताबड़तोड़ रजिस्ट्रेशन हुआ है. इसके बाद वो नवसारी में जिला बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और फिर मुंबई के लिए रवाना होंगे.

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PM मोदी 'विकसित भारत के लिए नमो' कार्यक्रम को संबोधित करेंगे. (Photo- AP)
PM मोदी 'विकसित भारत के लिए नमो' कार्यक्रम को संबोधित करेंगे. (Photo- AP)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गुजरात दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वो वडोदरा और नवसारी में अलग-अवग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे. इस दौरान प्रधानमंत्री 35,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.

प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वडोदरा शहर पूरी तरह सज-धज कर तैयार है. शहर की सड़कों को रंग-बिरंगी लाइट्स, बड़े-बड़े कटआउट्स और होर्डिंग्स से सजाया गया है. ऐतिहासिक इमारतों को स्पेशल लाइटिंग से रोशन किया गया है.

वडोदरा में 'विकसित भारत के लिए नमो' ब्रांडिंग के तहत एक अनोखा कार्यक्रम होने जा रहा है. इसमें युवाओं और जेन-जी को खासतौर से जोड़ा गया है. पहली बार किसी प्रधानमंत्री के शो के लिए 'BookMyShow' प्लेटफॉर्म के जरिए फ्री डिजिटल रजिस्ट्रेशन खोला गया.

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BookMyShow पर सिर्फ एक घंटे में शो हाउसफुल

गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने बताया कि महज एक घंटे में सभी 6,000 सीटें बुक हो गईं और 42,000 से ज्यादा लोग वेटिंग लिस्ट में रह गए. पूरा सिस्टम क्यूआर कोड बेस्ड होगा. शो का लाइव प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्ट फीफा वर्ल्ड कप और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के लेवल पर होगा. इसमें 6,000 युवा पेशेवर भाग लेंगे, जिनसे पीएम मोदी सीधा संवाद भी कर सकते हैं.

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रेलवे को मिलेगी 20,000 करोड़ से ज्यादा की बड़ी सौगात

पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान रेलवे सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है. प्रधानमंत्री 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.

लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को मजबूती देने के लिए वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC) के तीन सेक्शन राष्ट्र को समर्पित किए जाएंगे. वडोदरा और रतलाम के बीच तीसरी और चौथी रेलवे लाइन का शिलान्यास होगा. इसके अलावा विश्वामित्री-डभोई लाइन का दोहरीकरण, वडोदरा से टांडा नई लाइन का उद्घाटन और प्रतापनगर से टांडा के बीच नई मेमू (MEMU) सेवा का शुभारंभ किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: संसद से स्क्रीन तक पहुंची सियासत, इंस्टाग्राम पर बढ़ी पीएम मोदी- राहुल गांधी की रफ्तार

नवसारी और मुंबई के कार्यक्रम

वडोदरा के बाद प्रधानमंत्री नवसारी जाएंगे, जहां वो जिला बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे. इसके बाद वो सूरत से मुंबई के लिए रवाना होंगे. मुंबई में प्रधानमंत्री 'ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2026' में हिस्सा लेंगे और वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र के वैश्विक दिग्गजों को संबोधित करेंगे.

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