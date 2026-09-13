IND vs AFG: भारत-अफगानिस्तान का वो ऐतिहासिक T20... पहले टाई, फिर डबल सुपर ओवर, ऐसे निकला विजेता

भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज 13 सितंबर से शुरू होने जा रही है. दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए मुकाबलों में भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा है.

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9 टी20 मैचों में से 8 भारत ने जीते हैं और 1 मैच बेनतीजा रहा था. लेकिन इस सीरीज से पहले एक ऐसा मुकाबला भी याद आता है, जिसने क्रिकेट फैन्स की सांसें रोक दी थीं.

बात हो रही है 17 जनवरी 2024 में बेंगलुरु में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले की. इस मैच में भारत और अफगानिस्तान के बीच पहले मुकाबला टाई हुआ, फिर पहला सुपर ओवर भी बराबरी पर खत्म हुआ. इसके बाद दूसरे सुपर ओवर में जाकर टीम इंडिया ने जीत दर्ज की.

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मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 212 रन बनाए थे. एक समय टीम इंडिया ने सिर्फ 22 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे. लेकिन कप्तान रोहित शर्मा और रिंकू सिंह ने पारी को संभाला. रोहित ने नाबाद 121* रन बनाए, जबकि रिंकू ने नाबाद 69 रनों की पारी खेली.

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जवाब में अफगानिस्तान ने भी शानदार बल्लेबाजी की और 6 विकेट पर 212 रन बना दिए. इस तरह मैच टाई हो गया और मुकाबला सुपर ओवर में पहुंच गया.

India vs Afghanistan 3rd T20 | Double Super Over DRAMA pic.twitter.com/TceaAl6hJU — CHETAN™ (@MalusareChetanS) July 27, 2026

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पहले सुपर ओवर में अफगानिस्तान की टीम पहले बैटिंग करने उतरी और गुलबदीन नायब और मोहम्मद नबी ने मोर्चा संभाला. टीम इंडिया की ओर से मुकेश कुमार ने पहला सुपर ओवर किया. गुलबदीन 1 रन बनाकर रन आउट हो गए. गुलबदीन के बाद रहमानुल्लाह गुरबाज क्रीज पर आए. गुरबाज ने 5 और नबी ने 10 रन बनाए.

इस ओवर में अफगानिस्तान की टीम ने 16 रन बनाए. इसके बाद टीम इंडिया की ओर से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल बैटिंग करने आए. रोहित ने पहले सुपर ओवर में 14 और जायसवाल ने 2 रन बनाया. अफगानिस्तान की ओर से पहला सुपर ओवर अजमतुल्लाह उमरजई ने डाला. भारतीय टीम ने भी 16 रन ही बनाए और पहला सुपर ओवर टाई हो गया.

इसके बाद दूसरे सुपर ओवर की बारी आई. दूसरे सुपर ओवर में टीम इंडिया ने 5 गेंदों में 11 रन बनाए. इस ओवर में रोहित ने 11 रन बनाए. दूसरे ओवर में भारत के लिए रवि बिश्नोई ने गेंदबाजी की और अफगानिस्तान को सिर्फ 3 गेंदों में 1 रन पर ही रोक दिया. भारत ने यह मुकाबला जीतकर सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया.

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