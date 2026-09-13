scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कैलिफोर्निया में भारतीय मूल की महिला की गोली मारकर हत्या, महीनों से पीछा कर रहा था आरोपी

अमेरिका के कैलिफोर्निया में 38 वर्षीय भारतीय मूल की महिला शालिनी ठाकुर की एक रेस्टोरेंट के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई. अमेरिकी होमलैंड सुरक्षा विभाग (DHS) के अनुसार, 22 वर्षीय भारतीय नागरिक रोहित महीनों से उनका पीछा कर रहा था. हालांकि, वारदात के बाद आरोपी ने खुद को गोली मार ली.

Advertisement
X
अमेरिका में भारतीय मूल की महिला की हत्या. (Photo: Representational)
अमेरिका में भारतीय मूल की महिला की हत्या. (Photo: Representational)

अमेरिका स्थित कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में एक शॉपिंग सेंटर में रेस्टोरेंट के बाहर 38 वर्षीय भारतीय मूल की महिला शालिनी ठाकुर की गोली मारकर हत्या कर दी. अमेरिकी होमलैंड सुरक्षा विभाग (DHS) के अनुसार, भारत से आए 22 वर्षीय अंडॉक्युमेंटेड प्रवासी रोहित ने महीनों तक पीछा करने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया.

डीएचएस के अनुसार, रोहित शालिनी ठाकुर की कार के पास पहुंचा तो महिला ने बचने की कोशिश की. इसके बाद उसने महिला पीछा करते हुए कई राउंड फायरिंग की और महिला के जमीन पर गिरते ही उसने बेहद करीब से महिला के सिर में गोली मार दी और मौके से फरार हो गया. हालांकि, बाद में अधिकारियों ने पुष्टि की कि आरोपी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली.

आरोपी ने एरिजोना के रास्ते की अमेरिका में एंट्री

होमलैंड सुरक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि रोहित ने 2023 में एरिजोना के रास्ते अमेरिका में एंट्री की थी. अमेरिकी सीमा गश्ती दल ने उसे पकड़ा भी था, लेकिन बाद में तत्कालीन राष्ट्रपति बाइडेन के प्रशासन के तहत उसे छोड़ दिया गया था. उसके कानूनी निवास से जुड़े विशिष्ट विवरण अभी स्पष्ट नहीं हैं.

स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, अधिकारी बताते हैं कि आरोपी जनवरी 2026 से महिला का पीछा कर रहा था, जब शालिनी को अपनी कार के हुड के नीचे एक एप्पल एयरटैग मिला था. उसने मदद का नाटक करने के लिए महिला की कार के टायर भी पंचर किए और ऑफिस तक पीछा किया. सैक्रामेंटो काउंटी शेरिफ ऑफिस ने बताया कि उसने फ्लैट की चाबी बनाकर सोते समय घर में घुसने की कोशिश भी की थी. मई में रिस्ट्रैनिंग ऑर्डर मिलने के बाद भी वह जुलाई तक उसका पीछा करता रहा.

Advertisement

शालिनी ने दोपहर को की थी मां से बात

सम्बंधित ख़बरें

Xi-Trump meeting scheduled for this month (File Photo: ITG)
'ताइवान को हथियार दिए तो रद्द होगी मुलाकात', चीन का अमेरिका को अल्टीमेटम
Iran President Masoud Pezeshkian
'UAE या क्षेत्रीय देशों से समस्या नहीं, अमेरिकी ठिकाने असली मुद्दा हैं', ईरान के राष्ट्रपति ने कहा
Iran president says Strait Hormuz
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कब खुलेगा? BRICS में बोले ईरानी राष्ट्रपति
BRICS Day one highlights (Photo: PTI)
मोदी-जिनपिंग की मुलाकात, दिल्ली डिक्लेरेशन, गाला डिनर... ब्रिक्स समिट के पहले दिन क्या-क्या हुआ
Iran President masoud pezeshkian on American dollar (Photo: ITG)
BRICS से डॉलर को चुनौती? ईरानी राष्ट्रपति ने बताया प्लान

शालिनी की मां सुदेश कुमारी ने KCRA 3 को बताया कि उन्होंने मंगलवार को दोपहर करीब 2 बजे अपनी बेटी से फोन पर बात की थी. उनकी बेटी उनसे कहा था कि वह 15 मिनट में वापस फोन करेगी, लेकिन उसने कभी फोन नहीं किया. ये बातचीत उसकी हत्या से लगभग एक घंटे पहले हुई थी.

शेरिफ ऑफिस के प्रवक्ता सार्जेंट अमर गांधी ने कहा कि दोनों अलग-अलग एम्प्लॉयर्स के लिए काम करते थे लेकिन दोस्त थे और कुछ सालों से एक-दूसरे को जानते थे. गांधी ने बुधवार को पत्रकारों को बताया कि जैसे-जैसे जनवरी में रोहित का व्यवहार खराब होता गया, 'साफ तौर पर, वह उसे लेकर बहुत ज़्यादा जुनूनी हो गया था.'

शेरिफ ऑफिस के अनुसार, ठाकुर ने पहली बार मार्च में अधिकारियों को इन घटनाओं की सूचना दी थी, लेकिन शुरू में उसने आपराधिक आरोप या रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर (रोक लगाने का आदेश) न लेने का फैसला किया था. मई में अधिकारियों ने उन्हें फिर से 'रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर' (रोक लगाने का आदेश) लेने की सलाह दी और उन्होंने ऐसा किया भी.

रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर के लिए कोर्ट में दी गई अपनी अर्जी में शालिनी ने लिखा था कि वह रोहित को 'डोरडैश' (DoorDash) डिलीवरी ड्राइवर के तौर पर जानती थीं और वह अक्सर उनके घर के बाहर घंटों तक गाड़ी खड़ी करके उनसे रोज बात करता था. डोरडैश ने शुक्रवार को कहा कि वह शेरिफ ऑफिस की जांच में सहयोग कर रहा है.

Advertisement

'सैक्रामेंटो बी' के अनुसार, डोरडैश के एक प्रवक्ता ने कहा, 'ये एक त्रासदी है और शालिनी के परिवार और उनके चाहने वालों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, जो इस भारी नुकसान का दुख झेल रहे हैं.'

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    नंदीग्राम-रेजीनगर उपचुनाव: कांग्रेस के बाद लेफ्ट फ्रंट ने उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान |
    करुणानिधि-स्टालिन पर CM विजय की टिप्पणी के खिलाफ DMK का प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता, TVK ने भी किया पलटवार |
    'आतंकियों के घर में घुसकर मार रही सेना', दिल्ली में बोले रक्षा मंत्री, सैनिकों के शौर्य पर सवाल उठाने वालों को घेरा |
    Aaj Ka Panchang, 13 September 2026: 13 सितंबर 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग |
    Aaj ka Rashifal 13 September 2026: कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल |
    Aaj Ka Meen Rashifal 13 September 2026: मीन राशि वालों के लिए आज धन लाभ का योग है, जानें पूरा भाग्यफल |
    Aaj Ka Kumbh Rashifal 13 September 2026: कुंभ राशि वाले आज गाय को रोटी खिलाएं, जल्दबाजी में फैसला ना करें |
    Aaj Ka Makar Rashifal 13 September 2026: मकर राशि वालों का आज कैसा रहेगा दिन? जानें अपना शुभ रंग |
    DUSU चुनाव: ABVP का महिला सुरक्षा और हॉस्टल की सीटें बढ़ाने पर फोकस, चारों सीटों पर जीत के लक्ष्य से अभियान तेज |
    Aaj Ka Dhanu Rashifal 13 September 2026: धनु राशि वालों के लिए आज व्यापार में लाभ का योग है, करें ये उपाय
    Advertisement