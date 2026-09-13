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'आतंकियों के घर में घुसकर मार रही सेना', दिल्ली में बोले रक्षा मंत्री, सैनिकों के शौर्य पर सवाल उठाने वालों को घेरा

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक व सख्त कार्रवाई की गई है. सेना आतंकियों के ठिकानों में घुसकर उन्हें खत्म कर रही है. उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए सैनिकों के शौर्य पर सवाल उठाने वालों पर दुख जताया.

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आतंकियों को घुसकर मार रही है हमारी सेना: राजनाथ सिंह (File PTI photo)
आतंकियों को घुसकर मार रही है हमारी सेना: राजनाथ सिंह (File PTI photo)

दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की सख्त नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि इन दोनों खतरों के खिलाफ निर्णायक और कठोर कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा कि हमारी सेना आतंकवादियों के घरों में घुसकर उनका सफाया कर रही है. ये सब आपने देखा है.

राजनाथ सिंह ने राजनीतिक फायदे के लिए सैनिकों के शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठाने वाले लोगों पर गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने नरेंद्र मोदी को सुशासन का पर्याय बताते हुए कहा कि सरकार ने देश की एकता, संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है.

रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत को नक्सल हिंसा से मुक्ति मिल चुकी है और इसका अंत हो चुका है. उन्होंने कहा कि वामपंथी चरमपंथियों और उनके समर्थकों ने लंबे वक्त तक ये झूठा नैरेटिव फैलाया कि गरीबी के कारण नक्सलवाद फैला. उन्होंने कहा कि असलियत में नक्सलवाद के कारण ही गरीबी फैली.

राजनाथ सिंह ने कहा कि आंतरिक हो या बाहरी सुरक्षा, पीएम मोदी के नेतृत्व में सुरक्षा को शासन की मुख्य प्राथमिकता बनाया गया है. प्रधानमंत्री मोदी चुनाव दर चुनाव जनता का भरोसा जीत रहे हैं. आज वैश्विक सर्वेक्षण भी स्वीकार करते हैं कि मोदी वर्तमान में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं.

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