scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

IND vs AFG: अभिषेक शर्मा ने काटा बवाल, 30 गेंदों में जड़ा शतक, एक साथ ध्वस्त हुए कई रिकॉर्ड...रोहित भी छूटे पीछे

अफगानिस्तान के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने बल्ले से गजब की तबाही मचाते हुए टीम को तेज तर्रार शुरुआत दिलाई. अभिषेक ने मैदान के चारों तरफ चौके-छक्कों की झड़ी लगाने का काम किया.

Advertisement
X
अभिषेक शर्मा ने मचाया धमाल. (PHOTO: PTI)
अभिषेक शर्मा ने मचाया धमाल. (PHOTO: PTI)

अभिषेक शर्मा एक बार फिर ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए. अफगानिस्तान के खिलाफ पहले ही ओवर से ही उन्होंने गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू कर दिया. अभिषेक ने आईपीएल के अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए कमाल का रिकॉर्ड बना दिया.

अभिषेक ने महज 30 गेंदों में शतक जड़ दिया. अभिषेक ने 9 चौके और 10 छक्कों की मदद से शतक पूरा किया. अपनी पारी में अभिषेक ने कुल 11 छक्के लगाए. राशिद खान ने उन्हें पवेलियन भेजने का काम किया. अभिषेक शर्मा ने 34 गेंदों में 108 रन जड़ने में कामयाबी हासिल की.  

रोहित शर्मा को छोड़ा पीछे

सम्बंधित ख़बरें

Ishan kishan Bismillah video
'बिस्मिल्लाह' बोलकर ईशान ने द‍िया जवाब, श्रेयस-अभ‍िषेक हैरान, VIDEO
Gautam Gambhir, Vaibhav Sooryavanshi
वैभव IN, संजू या अभ‍िषेक OUT? द‍िल्ली में तीसरे T20I की प्लेइंग 11 तय
वैभव सूर्यवंशी की ऐसे होगी टीम इंडिया में वापसी?
India vs Afghanistan
वैभव सूर्यवंशी का जलवा तो सबने देखा...अब इन 2 धुरंधरों की बारी
Vaibhav Sooryavanshi
सीरीज जीतते ही बढ़ी टेंशन! वैभव के लिए टूटेगी संजू-अभिषेक की जोड़ी?

 यह अभिषेक का तीसरा टी20 शतक था. इसके साथ ही उन्होंने भारत के लिए सबसे तेज टी20 शतक लगाने के रोहित शर्मा (35 गेंद, श्रीलंका के खिलाफ 2017) के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है.

अपना शतक पूरा करने तक अभिषेक 10 छक्के और 9 चौके लगा चुके थे. तब 8.3 ओवर में टीम का स्कोर बिना कोई विकेट खोए 132 रन था.

एक साथ बनाए कई धांसू रिकॉर्ड

Advertisement

किसी भी 'टेस्ट खेलने वाले देश' के खिलाफ किसी बल्लेबाज द्वारा लगाया गया यह सबसे तेज शतक है. यह किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा टी20 में लगाया गया सबसे तेज शतक है. टी20 इतिहास में अभिषेक अकेले ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 30 या उससे कम गेंदों के भीतर दो शतक जड़े हैं.

अभिषेक शर्मा ने पुरुषों के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के पावरप्ले यानी पहले 6 ओवरों में इतिहास रच दिया है. साल 2026 में दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में अभिषेक ने पावरप्ले के दौरान महज 22 गेंदों पर 76 रनों की तूफानी पारी खेली. 

इस विस्फोटक बल्लेबाजी के साथ ही उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के पहले 6 ओवरों में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. अभिषेक ने पुर्तगाल के कुलदीप घोलिया और ऑस्ट्रेलिया के ट्रैविस हेड जैसे धुरंधरों को पीछे छोड़ दिया है. 

अभिषेक से पहले यह रिकॉर्ड कुलदीप घोलिया के नाम दर्ज था, जिन्होंने साल 2023 में जिब्राल्टर में माल्टा के खिलाफ पावरप्ले में 25 गेंदों पर नाबाद 74 रन बनाए थे. वहीं, ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ट्रैविस हेड इस सूची में तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं. हेड ने 2024 में एडिनबर्ग में स्कॉटलैंड के खिलाफ कहर बरपाते हुए शुरुआती 6 ओवरों में 22 गेंदों पर नाबाद 73 रन ठोके थे. 

Advertisement

अभिषेक शर्मा ने इस सीरीज के पहले मुकाबले में भी अपनी बल्लेबाजी से फैन्स का ध्यान खींचने का काम किया था. सीरीज में लगातार रन बनाने का फायदा अभिषेक शर्मा को आईसीसी रैंकिंग में भी मिली. वह टी20 आईसीसी रैंकिंग में अब दूसरे स्थान पर आ चुके हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Vastu Tips: बात-बात पर गुस्सा आने से बढ़ रहा क्लेश? घर में तुरंत करें ये 3 बदलाव |
    'बंगाल में मुस्लिम IAS-IPS के साथ भेदभाव', महुआ मोइत्रा ने UN से की शिकायत, एक्शन की मांग |
    19 सितंबर को राधा अष्टमी, जानें अष्टमी तिथि और पूजा का समय |
    अमेरिकी कंपनी पाकिस्तान में बनाएगी ड्रोन, सेना के साथ हुई डील |
    सिर्फ ₹6,416 में घर लाएं Samsung का ₹1.80 लाख वाला Galaxy Fold8, ऐसे मिलेगा फोन |
    बिना महंगे फर्नीचर के भी लग्जरी दिखेगा घर! जानिए किस कमरे में कौन सा इंडोर प्लांट रखना है सबसे बेस्ट |
    IndiGo में सफर हुआ महंगा! एक्स्ट्रा बैगेज से लेकर प्रायोरिटी सर्विस के चार्ज बढ़े |
    IND vs AFG: अभिषेक शर्मा ने काटा बवाल, 30 गेंदों में जड़ा शतक, एक साथ ध्वस्त हुए कई रिकॉर्ड |
    UPI चार्ज को लेकर छिड़ा घमासान, BJP प्रवक्ता ने कांग्रेस पर उठाए सवाल |
    30 मिनट में 28 लड्डू खा गया शख्स... लगातार दूसरी बार जीता कॉम्पिटिशन
    Advertisement