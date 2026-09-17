IndiGo में सफर हुआ महंगा! एक्स्ट्रा बैगेज से लेकर प्रायोरिटी सर्विस के चार्ज बढ़े

विमानन कंपनी IndiGo ने अपनी कई ऐड-ऑन सर्विस (Ancillary Services) के शुल्क में बढ़ोतरी की है. इनमें एक्स्ट्रा बैगेज, शिशु टिकट, अकेले यात्रा करने वाले नाबालिग बच्चों की सेवा और प्रायोरिटी चेक-इन व बोर्डिंग जैसी सर्विस शामिल हैं. बताया गया है कि इन सर्विसेस के शुल्क में बदलाव नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है.

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जानकारी के मुताबिक घरेलू उड़ानों में अतिरिक्त सामान यानी एक्सेस बैगेज का शुल्क 700 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 800 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है. यानी यात्रियों को तय सीमा से ज्यादा सामान ले जाने पर अब पहले के मुकाबले 100 रुपये प्रति किलो अधिक भुगतान करना होगा.

शिशु टिकट 2000 से बढ़कर 3000 रुपये

3 दिन से लेकर 2 साल तक की उम्र के शिशुओं के लिए टिकट का शुल्क 2000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया है. वहीं, 5 से 12 साल की उम्र के ऐसे बच्चों के लिए जो बिना किसी वयस्क के यात्रा करते हैं, यानी Unaccompanied Minor सेवा का शुल्क भी बढ़ाया गया है. घरेलू उड़ानों के लिए यह शुल्क 5000 रुपये से बढ़ाकर 5999 रुपये कर दिया गया है. वहीं इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए इस सर्विस का शुल्क 12,999 रुपये है.

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फास्ट फॉर्वर्ड सर्विस भी हुई महंगी

इंडिगो की फास्ट फॉर्वर्ड सर्विस, जिसमें प्रायोरिटी चेक-इन और बोर्डिंग जैसी सुविधाएं मिलती हैं, का शुल्क भी बढ़ाया गया है. घरेलू उड़ानों में यह शुल्क 500 रुपये से बढ़ाकर 650 रुपये कर दिया गया है. इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए यह शुल्क 850 रुपये प्रति सेक्टर है.

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