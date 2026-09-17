बिना महंगे फर्नीचर के भी लग्जरी दिखेगा घर! जानिए किस कमरे में कौन सा इंडोर प्लांट रखना है सबसे बेस्ट

आजकल ज्यादातर सभी लोग चाहते हैं कि उनका घर खूबसूरत और सुंदर दिखे. इसके लिए वो हजारों से लाखों रुपये खर्च करके महंगा फर्नीचर और डेकोरेटिव आइटम्स लगाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर को खूबसूरत और फ्रेश लुक देने के लिए हमेशा महंगे डेकोरेशन पीस खरीदने की जरूरत नहीं होती. कई बार घर में रखा एक हरा-भरा पौधा ही पूरे कमरे की खूबसूरती बदल देता है. हालांकि, सिर्फ पौधे की सुंदर पत्तियां देखकर उसे किसी भी कोने में रख देना सही तरीका नहीं है. पौधा खरीदते समय ये देखना जरूरी है कि आपके घर के उस हिस्से में कितनी रोशनी आती है, कितनी जगह मौजूद है और आप उसकी कितनी देखभाल कर सकते हैं. इन सभी चीजों के हिसाब से सही पौधे को चुनेंगे, तो वो लंबे समय तक हरा-भरा रहेगा और घर की खूबसूरती भी बढ़ाएगा.

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अगर आप भी घर में इंडोर प्लांट लगाने की सोच रहे हैं, तो पौधा खरीदने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि कौन सा पौधा किस जगह के लिए बेहतर रहेगा. लिविंग रूम, बेडरूम, स्टडी टेबल से लेकर एंट्री एरिया तक, हर जगह के लिए अलग तरह के पौधे चुने जा सकते हैं. आइए जानते हैं घर के अलग-अलग हिस्सों के लिए कौन से इंडोर प्लांट सबसे अच्छे रहेंगे और उन्हें कहां रखना सही रहेगा.



लिविंग रूम में लगाएं बड़ा और खूबसूरत पौधा

लिविंग रूम घर का वो हिस्सा होता है, जिसका इस्तेमाल दिनभर किया जाता है. इसलिए यहां ऐसा पौधा रखा जा सकता है जो कमरे में आते ही नजर आए. अगर जगह और रोशनी अच्छी है तो 'बर्ड ऑफ पैराडाइज' शानदार ऑप्शन है. इसके बड़े पत्ते कमरे को एक अलग ट्रॉपिकल लुक देते हैं.

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'मॉन्स्टेरा डेलिसिओसा' भी लिविंग रूम के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है. इसकी बड़ी और कटी हुई पत्तियां मॉडर्न घर की डेकोरेशन के साथ खूब जंचती हैं. अगर आपके पास ज्यादा जगह नहीं है तो 'फिलोडेंड्रोन बर्ल मार्क्स' रखा जा सकता है. वहीं कुछ अलग लुक चाहिए तो 'अलोकैसिया ड्रैगन स्केल' अपनी खास पत्तियों की वजह से कमरे को एट्रैक्टिव बन सकता है.

पौधे का नाम खासियत बर्ड ऑफ पैराडाइज बड़े पत्तों वाला पौधा, जो लिविंग रूम को ट्रॉपिकल और शानदार लुक देता है. मॉन्स्टेरा डेलिसिओसा इसकी बड़ी, कटी हुई पत्तियां मॉडर्न घर की सजावट के साथ अच्छी लगती हैं. फिलोडेंड्रोन बर्ल मार्क्स कम जगह में भी आसानी से रखा जा सकता है, इसलिए छोटे लिविंग रूम के लिए अच्छा ऑप्शन है. अलोकैसिया ड्रैगन स्केल इसकी अनोखी और आकर्षक पत्तियां कमरे की खूबसूरती बढ़ाती हैं.

बेडरूम में ऐसे पौधे रखें जिनकी देखभाल आसान हो

बेडरूम में हर समय सूरज की रोशनी नहीं आती, इसलिए यहां ऐसे पौधे चुनना बेहतर है जो कम रोशनी में भी अच्छे से हरे-भरे रह सकें. 'स्नेक प्लांट' इस मामले में आसान ऑप्शन है. इसे बार-बार पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती और ये ज्यादा जगह भी नहीं घेरता.

'जेडजेड प्लांट' भी उन लोगों के लिए अच्छा है जो पौधों की रोज देखभाल नहीं कर पाते. इसकी चमकदार पत्तियां कमरे में हरियाली जोड़ती हैं. वहीं 'पीस लिली' अपने सफेद फूलों और हरी पत्तियों से बेडरूम को सॉफ्ट और खूबसूरत लुक दे सकती है. अगर आप खिड़की या किसी ऊंचे कोने को सजाना चाहते हैं तो 'स्पाइडर प्लांट' को हैंगिंग पॉट में लगाया जा सकता है.

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पौधे का नाम खासियत स्नेक प्लांट कम रोशनी में भी अच्छी तरह रह सकता है और इसे बार-बार पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती. जेडजेड प्लांट कम देखभाल में भी हरा-भरा रहता है और इसकी चमकदार पत्तियां कमरे को खूबसूरत बनाती हैं. पीस लिली सफेद फूल और हरी पत्तियां बेडरूम को सॉफ्ट और खूबसूरत लुक देती हैं. स्पाइडर प्लांट इसे हैंगिंग पॉट में लगाकर खिड़की या ऊंचे कोने को सजाया जा सकता है.

स्टडी टेबल पर छोटे पौधे ही लगाएं

डेस्क पर पहले ही लैपटॉप, किताबें, डायरी और दूसरी चीजें होती हैं. ऐसे में बड़ा पौधा रखने से जगह और कम हो सकती है. यहां छोटे और कॉम्पैक्ट पौधे ज्यादा अच्छे लगते हैं.

'पेपेरोमिया' छोटा होने के कारण स्टडी टेबल के लिए बढ़िया ऑप्शन है. 'हॉवर्थिया' भी कम जगह में आसानी से रखा जा सकता है. वहीं 'जेड प्लांट' अपनी छोटी और मोटी पत्तियों के साथ डेस्क को खूबसूरत बना सकता है.

अगर आपको ऐसा पौधा चाहिए जिसे आसानी से अलग-अलग जगह रखा जा सके तो 'मनी प्लांट' भी अच्छा ऑप्शन है. इसे मिट्टी के साथ-साथ पानी में भी उगाया जा सकता है.

पौधे का नाम खासियत पेपेरोमिया ये छोटा और कॉम्पैक्ट होता है, इसलिए स्टडी टेबल पर आसानी से रखा जा सकता है. हॉवर्थिया कम जगह घेरता है और छोटे डेस्क के लिए अच्छा ऑप्शन है. जेड प्लांट इसकी छोटी और मोटी पत्तियां डेस्क को हरा-भरा और खूबसूरत लुक देती हैं. मनी प्लांट इसे मिट्टी के साथ-साथ पानी में भी उगाया जा सकता है और आसानी से अलग-अलग जगह रखा जा सकता है.

एंट्री एरिया को बनाना है खास तो लगाएं ये पौधे

घर में दाखिल होते ही सबसे पहले एंट्री एरिया नजर आता है. इसलिए यहां ऐसा पौधा अच्छा लगता है जो डेकोरेशन में तुरंत फर्क दिखाए. 'एग्लोनिमा' इसके लिए अच्छा ऑप्शन है. इसकी अलग-अलग रंगों वाली पत्तियां एंट्री को अट्रैक्टिव बना सकती हैं.

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अगर जगह थोड़ी ज्यादा है तो 'ड्रैसीना' या 'ब्राजीलियन वुड' जैसा लंबा पौधा रखा जा सकता है. इससे खाली कोना भरा हुआ और ऑर्गनाइज्ड नजर आता है. कुछ हटकर पसंद है तो 'स्टेफेनिया इरेक्टा' अपने अनोखे आकार की वजह से अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

पौधे का नाम खासियत एग्लोनिमा इसकी रंग-बिरंगी और आकर्षक पत्तियां एंट्री एरिया को तुरंत खूबसूरत बना देती हैं. ड्रैसीना लंबा पौधा होने की वजह से खाली कोने को भरने और एंट्री एरिया को सजा हुआ लुक देने के लिए अच्छा है. ब्राजीलियन वुड इसका लंबा और हरा लुक एंट्री एरिया को सलीकेदार और अट्रैक्टिव बनाता है. स्टेफेनिया इरेक्टा ये अपनी अनोखी शेप की वजह से यह एंट्री एरिया को अलग और खास लुक दे सकता है.

डाइनिंग एरिया में पौधा रखते समय रखें जगह का ध्यान

डाइनिंग टेबल या उसके आसपास पौधा रखते समय बहुत बड़े गमले से बचना चाहिए. यहां ऐसा पौधा अच्छा रहता है जो रास्ते में रुकावट न बने. छोटा 'पेपेरोमिया', 'मनी प्लांट' या कोई कॉम्पैक्ट इंडोर प्लांट डाइनिंग एरिया को बिना ज्यादा जगह घेरे हरा-भरा बना सकता है.

अगर डाइनिंग एरिया के पास खिड़की है और सूरज की रोशनी अच्छी तरह से आती है तो पौधों के ऑप्शन थोड़े बढ़ जाते हैं. लेकिन टेबल पर पौधा रखते समय ये जरूर देखें कि उसकी मिट्टी या पानी खाने की जगह के आसपास न गिरे.

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पौधे का नाम खासियत पेपेरोमिया छोटा और कॉम्पैक्ट होता है, इसलिए डाइनिंग एरिया में ज्यादा जगह नहीं घेरता. मनी प्लांट कम जगह में आसानी से रखा जा सकता है और डाइनिंग एरिया को हरा-भरा लुक देता है. कॉम्पैक्ट इंडोर प्लांट छोटी शेप का होने के कारण इसे टेबल या आसपास की जगह में आसानी से रखा जा सकता है.

पौधा खरीदने से पहले सिर्फ खूबसूरती न देखें

इंडोर प्लांट खरीदते समय सबसे पहली चीज रोशनी देखें. जिस जगह पौधा रखना है वहां दिनभर सूरज की रोशनी कितनी आती है, ये समझना जरूरी है. इसके बाद पौधे की पानी और मिट्टी से जुड़ी जरूरत देखें.

अगर आप बिजी रहते हैं और पौधों को ज्यादा समय नहीं दे पाते तो स्नेक प्लांट, जेडजेड प्लांट और हॉवर्थिया जैसे पौधे लगा सकते हैं. इनकी देखभाल कम करनी पड़ती है. वहीं अच्छी रोशनी वाली जगह पर ज्यादा रोशनी पसंद करने वाले पौधे लगाए जा सकते हैं.

एक और जरूरी बात है गमले में ड्रेनेज होल. पानी निकलने के लिए सही जगह न होने पर मिट्टी में ज्यादा नमी जमा हो सकती है और पौधे की जड़ें खराब हो सकती हैं.

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