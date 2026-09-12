भारत और अफगान‍िस्तान के बीच टी20 सीरीज की शुरुआत 13 स‍ितंबर से द‍िल्ली के अरुण जेटली स्टेड‍ियम में हो रही है. बाकी मैच 15 और 17 स‍ितंबर को इसी मैदान पर होंगे. मैच में टॉस का समय शाम 7 बजे रहेगा. वहीं खेल ठीक आधे घंटे बाद 7 बजकर 30 म‍िनट पर शुरू होगा.

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टीम इंडिया की कमान श्रेयस अय्यर के हाथों में है और उनकी कोशिश टी20 फॉर्मेट में टीम के जीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने की होगी.लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरने से पहले कप्तान श्रेयस के सामने प्लेइंग 11 को लेकर कुछ बड़े फैसले होंगे. सबसे बड़ा सवाल विकेटकीपिंग और ओपनिंग कॉम्बिनेशन को लेकर है. संजू सैमसन की टीम में वापसी हुई है, ऐसे में उनका खेलना तय माना जा रहा है.

संजू लौटे हैं, तो खेलेंगे भी?

विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन जिम्बाब्वे के खिलाफ जुलाई में हुई तीन मैचों की टी20 सीरीज से बाहर थे. अब उनकी टीम में वापसी हुई है और माना जा रहा है कि अफगानिस्तान के खिलाफ वह प्लेइंग 11 में भी वापसी करेंगे.

संजू के लिए यह वापसी इसलिए भी अहम है क्योंकि 2026 में वह टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं. इस साल अब तक उन्होंने 14 मैचों में 400 रन बनाए हैं. उनका औसत 30.76 और स्ट्राइक रेट 180.99 रहा है. उनके नाम तीन अर्धशतक हैं.

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वहीं भारत के लिए 66 टी20 इंटरनेशनल मैचों में संजू ने 1432 रन बनाए हैं. उनका औसत 27.01 और स्ट्राइक रेट 155.99 है. इस दौरान वह तीन शतक और छह अर्धशतक लगा चुके हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि इसी साल भारत को टी20 वर्ल्ड कप जिताने वाली टीम में संजू को 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया था.

यही इस प्लेइंग 11 का सबसे दिलचस्प सवाल है. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में दो अर्धशतक लगाकर 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का खिताब जीता. वह बतौर ओपनर लगातार अपनी जगह मजबूत कर रहे हैं. ऐसे में उन्हें बाहर रखना टीम मैनेजमेंट के लिए आसान फैसला नहीं होगा.

यानी संजू की वापसी के बावजूद वैभव का खेलना लगभग तय माना जा सकता है. ऐसे में सवाल यह है कि ओपनिंग में वैभव का साथी कौन होगा?

अभिषेक शर्मा पर क्यों आया दबाव?

पूर्व नंबर-1 टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के लिए जिम्बाब्वे सीरीज अच्छी नहीं रही. तीन मैचों में वह कुल 11 रन ही बना सके.

2026 का पूरा सीजन भी उनके लिए उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है. अब तक 23 मैचों में उनके नाम 514 रन हैं, लेकिन इस दौरान वह छह बार शून्य पर आउट हुए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 185.55 जरूर शानदार है, लेकिन लगातार बड़े स्कोर नहीं आने की वजह से उनकी जगह पर सवाल उठने लगे हैं.अगर अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 में अभिषेक नहीं चले, तो संजू को ओपनिंग में लाने का विकल्प एक बार फिर मजबूत हो सकता है. लेकिन ऐसा हो सकता है कि वैभव और अभ‍िषेक ही ओपन करें, संजू तीसरे नंबर पर खेलें.

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ईशान किशन को क्यों नहीं हटाएगा मैनेजमेंट?

ईशान किशन मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं. वह चौथे नंबर पर खेल सकते हैं. लीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में ईशान ने साउथ जोन के खिलाफ रिकॉर्ड 350 रन बनाकर अपनी फॉर्म का जबरदस्त सबूत दिया. यही वजह है कि वह बतौर पहली पसंद विकेटकीपर अपनी जगह बनाए रख सकते हैं.भारत के पास एक साथ दोनों को खिलाने का विकल्प मौजूद है.

मिडिल ऑर्डर में कप्तान श्रेयस अय्यर और उपकप्तान तिलक वर्मा इस समय अच्छी फॉर्म में हैं. दोनों का प्रदर्शन टीम के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है और अफगानिस्तान के खिलाफ पहले मैच में इनकी जगह को लेकर ज्यादा माथापच्ची की उम्मीद नहीं है. असल पेंच निचले मिडिल ऑर्डर और गेंदबाजी ऑलराउंडर के स्लॉट को लेकर है.

नीतीश या शिवम, किसकी होगी छुट्टी?

यहां टीम मैनेजमेंट के सामने सबसे बड़ा चयन सवाल नीतीश कुमार रेड्डी और शिवम दुबे को लेकर हो सकता है. ऐसे में नीतीश और शिवम दोनों को एक साथ खिलाने के बजाय टीम बैलेंस के हिसाब से किसी एक को चुनने का फैसला किया जा सकता है.

अगर भारत को बल्लेबाजी में ज्यादा गहराई चाहिए तो शिवम दुबे का अनुभव और पावर हिटिंग काम आ सकती है. दूसरी तरफ नीतीश कुमार रेड्डी टीम को तेज गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी का विकल्प देते हैं. इसलिए इस स्लॉट पर आखिरी फैसला पिच और टीम मैनेजमेंट के प्लान पर निर्भर करेगा.

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बुमराह की फिटनेस पर भी नजर

गेंदबाजी में सबसे बड़ा नाम जसप्रीत बुमराह का है. बुमराह की फिटनेस को इस सीरीज में टेस्ट किया जाना है और वह श्रेयस अय्यर की कप्तानी में अपना पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेल सकते हैं.उनके साथ अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी आक्रमण का हिस्सा होंगे. अक्षर पटेल भी टीम के संतुलन में अहम भूमिका निभाएंगे.

अफगानिस्तान के ख‍िलाफ टी20 सीरीज के खिलाफ भारत की संभाव‍ित प्लेइंग 11: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी/शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती.

अफगानिस्तान के ख‍िलाफ टी20 सीरीज के खिलाफ भारत की टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और यश ठाकुर.

भारत के ख‍िलाफ टी20 सीरीज के लिए अफगानिस्तान की टीम: इब्राहिम जादरान (कप्तान), अब्दुल्ला अहमदजई, अजमतुल्लाह उमरजई, दरवेश रसूली, फजलहक फारूकी, गुलबदीन नईब, मोहम्मद नबी, मुजीब उर रहमान, नंग्याल खारोते, नवीन-उल-हक, नूर अहमद, नूरुल हक (विकेटकीपर), रहमानुल्लाह गुरबाज(विकेटकीपर), राशिद खान, सेदिकुल्लाह अटल



भारत और अफगान‍िस्तान सीरीज का पूरा शेड्यूल

पहला टी20-13 सितंबर 2026, अरुण जेटली स्टेडियम (नई द‍िल्ली)

दूसरा टी20-15 सितंबर 2026, अरुण जेटली स्टेडियम (नई द‍िल्ली)

तीसरा टी20-17 सितंबर 2026, अरुण जेटली स्टेडियम (नई द‍िल्ली)





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