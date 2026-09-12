scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अगले हफ्ते रोम में होने वाली इजरायल-लेबनान की वार्ता टली, रिपोर्ट में दावा

इजरायल और लेबनान के बीच अगले सप्ताह रोम में होने वाली महत्वपूर्ण वार्ता को टाल दिया गया है. बताया जा रहा है कि अब ये वार्ता अगले महीने यानी अक्टूबर में होगी.

Advertisement
X
नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति. (photo: Social Media @ANI)
नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति. (photo: Social Media @ANI)

इजरायल और लेबनान के बीच अगले सप्ताह इटली की राजधानी रोम में होने वाली महत्वपूर्ण वार्ता को टाल दिया गया है. अमेरिकी अधिकारी के हवाले से आई एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक, ये बैठक अब अक्टूबर में आयोजित की जाएगी. जबकि दोनों देशों के राजदूत वाशिंगटन में मुलाकात करेंगे.

एक्सियोस ने शुक्रवार को एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से जानकारी दी कि इजरायल-लेबनान के बीच अगले हफ्ते होने वाली वार्ता को टाल दिया गया है. अब ये वार्ता अगले हफ्ते के बजाय अक्टूबर महीने में आयोजित की जाएगी.

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये स्थगन यहूदी छुट्टियों, पेरिस सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र महासभा की तैयारियों के चलते प्रतिभागियों के रोम में एकत्र न हो पाने के कारण लिया गया है.

एक्सियोस ने एक सूत्र के हवाले से बताया कि इस वार्ता को यहूदी छुट्टियों, पेरिस में होने वाले सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की तैयारियों के चलते टाल दिया गया है. इन व्यस्तताओं के चलते तय कार्यक्रम को आगे खिसकाने का फैसला लिया गया और अब ये बैठक अक्टूबर में होगी.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर साझा की गई जानकारी के अनुसार, लेबनान और इजरायल के राजदूत वाशिंगटन में बैठक करने वाले हैं. अधिकारी इस नई व्यवस्था के तहत बातचीत को आगे बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    अगले हफ्ते रोम में होने वाली इजरायल-लेबनान की वार्ता टली, रिपोर्ट में दावा |
    'ब्रिक्स भारत के लिए वैश्विक उथल-पुथल में ग्लोबल साउथ की आवाज बनाने का मौका', बोले माइकल कुगेलमैन |
    इंडोनेशिया में लगातार दूसरे दिन हिली धरती, बांदा सागर के बाद अब जावा में 6.2 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप |
    ब्रिक्स समिट को लेकर दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी, आज बंद रहेंगे कई रहेंगे बंद, डायवर्जन लागू |
    राजस्थान निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 70.01% मतदान, कहीं EVM में खराबी तो कहीं झड़प |
    Aaj Ka Panchang, 12 September 2026: 12 सितंबर 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग |
    आज भारत आएंगे चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, पीएम मोदी संग होगी द्विपक्षीय वार्ता |
    Aaj ka Rashifal 12 September 2026: कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल |
    Aaj Ka Meen Rashifal 12 September 2026: मीन राशिवालों को संतान से सुख मिलेगा, धन लाभ के रास्ते बनेंगे, जानें शुभ रंग |
    Aaj Ka Kumbh Rashifal 12 September 2026: कुंभ राशिवालों को उधार लेनदेन से बचना होगा, लोगों से मतभेद हो सकता है, जानें जरूरी टिप
    Advertisement