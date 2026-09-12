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Bigg Boss 20 Updates: वॉशरूम पर लड़ाई-हसीनाओं में कैटफाइट, एक्ट्रेस संग 'टची' हुए पंचायत फेम आसिफ?

बिग बॉस 20 में कंटेस्टेंट्स के बीच झगड़ा और टशन देखने को मिला. कनिका और यंग के बीच बहस हुई, वहीं अमन गांधी और आसिफ के बीच भी विवाद हुआ. माही विज और आम्रपाली दुबे के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गई है.

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Bigg boss 20 fights (Photo: Social Media)
Bigg boss 20 fights (Photo: Social Media)

बिग बॉस 20 में छठे दिन कंटेस्टेंट्स के असली रंग दिखने लगे हैं. शो में कुछ कंटेस्टेंट्स का एग्रेशन पीक पर है. कई साइड कैरेक्टर्स की तरह पासिंग शॉट दे रहे हैं. वहीं काजी तौकीर अपनी मस्ती में हैं. वो जब-जब स्क्रीन पर आते हैं, हंसने की वजह दे जाते हैं. शो में कैटफाइट भी शुरू हो चुकी है. इंडस्ट्री की दो हसीनाएं माही विज और आम्रपाली दुबे के बीच टशन दिखा. बताते हैं छठे एपिसोड में क्या कुछ खास हुआ.

गुल्लू-कनिका की फ्लर्टिंग
सीजन 20 की पहली जोड़ी बनने की कगार पर है. दर्शकों को कोई हैरानी नहीं होगी अगर कनिका मान और गुल्लू आगे जाकर कपल बनेंगे. पहले दिन से उनकी फ्लर्टिंग दिख रही है. गुल्लू तो लगता है कनिका पर लट्टू हैं. वो एक्ट्रेस को पैंपर करने और लाइन मारने का कोई मौका नहीं छोड़ते.

कनिका-यंग डीएसए में लड़ाई
कनिका और यंग की किचकिच किचन ड्यूटी से शुरू हुई. कनिका को लगता है यंग ने उनके साथ भेदभाव किया है. अपने दोस्तों को 1 काम दिया है. बल्कि उन्हें 2 काम दे रहे हैं. सुबह से उनके बीच बहसबाजी चलती है. कनिका रैपर को कैप्टन बोलकर चिढ़ाती हैं. घर में लड़के और लड़कियों के लिए वॉशरूम अलग कर दिया गया है. क्योंकि कनिका लड़कों के वॉशरूम में चली गईं. इसके बाद बहुत बवाल हुआ. यंग-कनिका ने एक दूसरे को जमकर ताना मारा. यंग ने कहा कि कनिका ने उनकी बात नहीं मानी. कनिका ने उनका अपमान किया है. इसकी उन्हें सजा मिलेगी.

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अमन गांधी और आसिफ खान के बीच भी झगड़ा हुआ. अमन का शो में पहली बार एग्रेशन दिखा. उन्होंने आसिफ की एक्टिंग पर सवाल उठाए. दोनों के बीच गहमागहमी ने माहौल सेट कर दिया. माही विज और आम्रपाली दुबे में बहस हुई. दोनों की वाइब मैच नहीं कर रही है. आने वाले दिनों में उनके बीच जंग देखने को मिल सकती है. उनकी कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है.

अपनी ही मस्ती में काजी
घर में लड़ाई-झगड़ों के बीच काजी तौकीर अपनी मस्ती में हैं. वो कभी गाना गाकर दर्शकों को झूमने को मजबूर करते हैं. कभी बिना सिर पैर की बात कर लोगों को एंटरटेन करते हैं. काजी बीबी हाउस के टेंशन से भरे माहौल में पॉजिटिविटी और फन लेकर आते हैं.

आसिफ के टच से अनकंफर्टेबल हुईं उदिति
उदिति सिंह अब शो में दिखने लगी हैं. उन्होंने आसिफ पर अटैक किया है. उदिति का कहना है कि आसिफ का यूं कभी भी रैंडम आकर उनका हाथ पकड़ना उन्हें अखर रहा है. वो कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं. उन्हें ऐसा टची बिहेवियर पसंद नहीं है.

शनिवार को शो का पहला वीकेंड का वार है. इस वीक किसकी क्लास लगेगी और कौन सलमान की तारीफ पाएगा... ये सब जानने के लिए बीबी फैंस एक्साइटेड हैं.

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