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Aaj ka Rashifal 12 सितंबर 2026: कर्क राशि वाले करियर में पाएंगे नए अवसर, जानें सभी राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 12 सितंबर 2026, Horoscope Today: आज भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है. धन प्राप्ति का मजबूत योग बन रहा है. मन में बनी हुई चिंता दूर होगी और जीवनसाथी से पूरा सहयोग मिलेगा.

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मेष राशि: जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी, व्यापार से जुड़े काम आसानी से बनेंगे
मेष राशि के जातकों के जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी. अपने खर्चों को कंट्रोल करना आपके लिए बेहद जरूरी है.

मन में किसी भी तरह की उलझनों को न पालें. विदेश से संबंधित काम में सफलता हासिल होगी. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें. व्यापार से जुड़े सभी कार्य आसानी से बनेंगे.

जरूरी टिप: वाणी पर नियंत्रण रखें

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शुभ रंग (Lucky Color): केसरिया

आज के उपाय (aaj ke upay): गाय को रोटी खिलाएं.

वृष राशि: धन लाभ के खुलेंगे रास्ते, परिवार में बढ़ेगी अपार खुशी
वृष राशि के जातकों के लिए धन लाभ का बेहतरीन योग बन रहा है. आपका पराक्रम और अधिक बढ़ेगा.

लोगों से किसी बात पर मतभेद हो सकता है. मन की पुरानी चिंता दूर होगी और कोई बड़ा काम करने की योजना बनेगी. परिवार में खुशी का माहौल बढ़ेगा और व्यापार में लाभ होगा.

जरूरी टिप: अहंकार से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): आसमानी

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं.

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मिथुन राशि: वाणी का प्रयोग सोच-समझकर करें, सेहत पर देना होगा ध्यान
मिथुन राशि के जातकों को अपनी वाणी का प्रयोग बहुत सोच-समझकर करना चाहिए. प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें.

धन लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे. मित्रों से पूरा सहयोग मिलेगा. सेहत पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि व्यापार से जुड़े खर्चे बढ़ सकते हैं.

जरूरी टिप: कम बोलें

शुभ रंग (Lucky Color): सफेद

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को फल दान करें.

कर्क राशि: भाग्य का मिलेगा भरपूर साथ, करियर में मिलेंगे नए अवसर
कर्क राशि के जातकों को आज भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है. धन प्राप्ति का मजबूत योग बन रहा है.

मन में बनी हुई चिंता दूर होगी और जीवनसाथी से पूरा सहयोग मिलेगा. करियर को नई दिशा देने और बनाने के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे. व्यापार में लाभ होगा.

जरूरी टिप: आलस्य से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): भूरा

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को आटे का दान करें.

सिंह राशि: समाज में बढ़ेगा मान-सम्मान, जोखिम वाले कार्यों को टालें
सिंह राशि के जातकों के दैनिक खर्चे बढ़ सकते हैं. किसी दूर स्थान से अच्छी खबर सुनने को मिलेगी.

समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा. किसी भी प्रकार के जोखिम वाले कार्यों को फिलहाल टाल दें. आपका व्यवसाय ठीक-ठाक चलेगा.

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जरूरी टिप: गुस्से से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): सफेद

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को भोजन दान करें.

कन्या राशि: करियर में होगा बड़ा लाभ, नौकरी में अधिकारी रहेंगे खुश
कन्या राशि के जातकों को करियर से संबंधित बड़ा लाभ होगा. धन लाभ के नए योग बन रहे हैं.

परिवार से पूरा सपोर्ट मिलेगा. अपनी कीमती वस्तुओं को संभालकर रखें. नौकरी में उच्च अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे और व्यापार में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा.

जरूरी टिप: कम बोलें

शुभ रंग (Lucky Color): हरा

आज के उपाय (aaj ke upay): 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का एक माला जाप करें.

तुला राशि: बढ़ेगी नेतृत्व क्षमता, अचानक हो सकता है बड़ा धन लाभ
तुला राशि के जातकों की नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी. प्रोफेशन के मामलों में बड़ी सफलता मिलेगी.

आपको अचानक धन लाभ हो सकता है. नई योजना बनाने का यह सही समय है, जिससे लाभ में वृद्धि होगी. व्यापारिक स्थिति पहले से काफी बेहतर होगी.

जरूरी टिप: इगो से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): क्रीम

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी मंदिर में मिसरी का दान करें.

वृश्चिक राशि: करियर को आगे बढ़ाने का है समय, कारोबार में होगी वृद्धि
वृश्चिक राशि के जातकों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. यह आपके करियर को आगे बढ़ाने का सबसे सही समय है.

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प्रॉपर्टी से संबंधित काम सुचारू रूप से बनेंगे. लोगों से फालतू उलझने से बचें और लंबी दूरी की यात्रा न करें. कारोबार में वृद्धि के योग बने हुए हैं.

जरूरी टिप: जल्दबाजी से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): लाल

आज के उपाय (aaj ke upay): गाय को रोटी खिलाएं.

धनु राशि: शिक्षा के क्षेत्र में मिलेगी सफलता, हर काम करें सावधानी से
धनु राशि के जातकों को अपना हर काम बेहद सावधानीपूर्वक करना होगा. शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी.

प्रॉपर्टी से संबंधित बड़े फैसले आज लेने से बचें. अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें. विदेश से संबंधित कार्य सफल होंगे, हालांकि व्यापार में थोड़ा नुकसान हो सकता है.

जरूरी टिप: इगो से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): पीला

आज के उपाय (aaj ke upay): पक्षियों को दाना खिलाएं.

मकर राशि: बढ़ेगा आत्मविश्वास, व्यवहार में बनाए रखें विनम्रता
मकर राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और मेहनत का अच्छा फल प्राप्त होगा.

धैर्य से काम करने का दिन है. धन लाभ के योग बन रहे हैं. अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें, इससे आपके व्यापार की स्थिति काफी बेहतर होगी.

जरूरी टिप: कम बोलें

शुभ रंग (Lucky Color): सफेद

आज के उपाय (aaj ke upay): एक किलो चावल का दान करें.

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कुंभ राशि: ऑफिस में शांत रहने का है दिन, न करें उधार का लेन-देन
कुंभ राशि के जातकों को उधार के लेन-देन से पूरी तरह बचना होगा. लोगों से मतभेद होने की आशंका है.

ऑफिस में शांत रहने का प्रयास करें और नकारात्मक विचारों से बचें. नौकरी में सहकर्मी आपका पूरा साथ देंगे और व्यापार मनोनुकूल तरीके से चलेगा.

जरूरी टिप: गुस्से से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): क्रीम

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को फल दान करें.

मीन राशि: योजना बनाकर काम करने का है दिन, करियर में होगी तरक्की
मीन राशि के जातकों के लिए योजना बनाकर काम करने का दिन है. संतान पक्ष से सुख प्राप्त होगा.

धन लाभ के नए रास्ते बनेंगे. शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ होगा. करियर में लगातार उन्नति देखने को मिलेगी और व्यापार में धन लाभ होगा.

जरूरी टिप: अहंकार से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): मरून

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को भोजन दान करें.

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